ETV Bharat / bharat

দিল্লীত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ আৰম্ভ

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিল্লীত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷

4th Meghalaya Pineapple Festival
আৰম্ভ চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰৰ পৰা দিল্লীৰ দিল্লী হাটত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে ।‌ কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ-পূব উন্নয়ন আৰু যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়া, উদ্যোগপতি, খুচুৰা ব্যৱসায়ী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষক সংগঠনসমূহ ।

এই মহোৎসৱ এটা ফলৰ উৎসৱতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি, মেঘালয়ৰ কৃষকসকলক সংগঠিত খুচুৰা বজাৰ, ৰপ্তানিক, খাদ্য প্ৰস্তুতকাৰী, প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ৰেতা আৰু গ্ৰাহকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ (ETV Bharat)

মেঘালয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ বিভাগে আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কয়, “মেঘালয় হৈছে দেশৰ ৩৬খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মাজত এক অমূল্য ৰত্ন । মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে. চাংমাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত হোৱা উন্নয়ন দূৰদৰ্শী শাসন, জন অংশগ্ৰহণ আৰু কৃষক-কেন্দ্ৰিক নীতিৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । মেঘালয়ৰ আনাৰসৰ মিঠা সুগন্ধ, কম অম্লতা আৰু উচ্চ ব্ৰিক্স মানে এতিয়া বিশ্ব বজাৰত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।”

এই অনুষ্ঠানতে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই কয়, “আমাৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতিটো অংশীদাৰিত্ব আৰু নতুন বজাৰে যাতে ৰাজ্যৰ কৃষক আৰু সাধাৰণ লোকৰ আয় বৃদ্ধি, জীৱিকা শক্তিশালীকৰণ আৰু অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰে ।”

তেওঁ লগতে কয়, “চাৰি বছৰৰ ভিতৰত মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ কেৱল এটা ফলৰ উৎসৱ হৈ নাথাকি কৃষক, উদ্যোগপতি, আত্মসহায়ক গোট, শিল্পী, সংগীত শিল্পী আৰু মেঘালয়ৰ সমৃদ্ধ সংস্কৃতিৰ এক বৃহৎ প্ৰদৰ্শনীলৈ পৰিণত হৈছে ।”

4th Meghalaya Pineapple Festival
মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱত কনৰাড কে চাংমা আৰু জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া (ETV Bharat)
4th Meghalaya Pineapple Festival
দিল্লী হাটত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, কিছু বছৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ মাটিকঠালে দেশ-বিদেশত বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক উপহাৰ হিচাপে মেঘালয়ৰ মাটিকঠাল প্ৰদান কৰি ৰাজ্যখনৰ কৃষি ঐতিহ্যৰ বিশ্বমঞ্চত দাঙি ধৰিছিল ।

4th Meghalaya Pineapple Festival
মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱত কনৰাড কে চাংমা আৰু জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া (ETV Bharat)

এই অনুষ্ঠানত “Meghalaya Pineapple: A Four-Edition Journey” শীৰ্ষক গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় । ২০২৩ চনত আৰম্ভ হোৱা এই উৎসৱে মাত্ৰ চাৰিটা সংস্কৰণতে ভাৰতৰ অন্যতম সফল কৃষি-ব্ৰেণ্ডিং প্লেটফৰ্ম হিচাপে পৰিচিত হৈছে ।

4th Meghalaya Pineapple Festival
মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat)

নতুন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা সতেজ মাটিকঠালৰ পৰিমাণ প্ৰথম বছৰৰ ৭.৭ মেট্ৰিক টনৰ পৰা ২০২৫ চনত ১৫ মেট্ৰিক টনৰো অধিকলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

4th Meghalaya Pineapple Festival
দিল্লী হাটত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত (ETV Bharat)
আনহাতে মেঘালয় ৰাজ্য কৃষি বিপণন ব’ৰ্ড (MSAMB)-ৰ উদ্যোগত এতিয়ালৈকে ১০০ মেট্ৰিক টনৰো অধিক মাটিকঠাল দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ৰপ্তানি কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : ১০ জুলাইৰ পৰা দিল্লীত মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ

লগতে পঢ়ক : মাজুলীত মাকৈ খেতিৰ বিপ্লৱ: বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিৰ পথত নদীদ্বীপৰ সোণালী মাকৈ

TAGGED:

মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
মেঘালয়ৰ মিঠা আনাৰস
মেঘালয় ৰাজ্য কৃষি বিপণন ব’ৰ্ড
4TH MEGHALAYA PINEAPPLE FESTIVAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.