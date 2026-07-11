দিল্লীত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ আৰম্ভ
তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিল্লীত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে ৷
Published : July 11, 2026 at 2:41 PM IST
গুৱাহাটী: শুকুৰবাৰৰ পৰা দিল্লীৰ দিল্লী হাটত চতুৰ্থ সংখ্যক মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে । কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ-পূব উন্নয়ন আৰু যোগাযোগ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়া, উদ্যোগপতি, খুচুৰা ব্যৱসায়ী আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষক সংগঠনসমূহ ।
এই মহোৎসৱ এটা ফলৰ উৎসৱতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি, মেঘালয়ৰ কৃষকসকলক সংগঠিত খুচুৰা বজাৰ, ৰপ্তানিক, খাদ্য প্ৰস্তুতকাৰী, প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ৰেতা আৰু গ্ৰাহকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
মেঘালয় চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ বিভাগে আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কয়, “মেঘালয় হৈছে দেশৰ ৩৬খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মাজত এক অমূল্য ৰত্ন । মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে. চাংমাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত হোৱা উন্নয়ন দূৰদৰ্শী শাসন, জন অংশগ্ৰহণ আৰু কৃষক-কেন্দ্ৰিক নীতিৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ । মেঘালয়ৰ আনাৰসৰ মিঠা সুগন্ধ, কম অম্লতা আৰু উচ্চ ব্ৰিক্স মানে এতিয়া বিশ্ব বজাৰত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।”
From the hills of Meghalaya to the Haat of Dilli…! 🍍— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) July 10, 2026
Delighted to inaugurate the Meghalaya Pineapple Festival today along with my dear friend and Hon'ble Chief Minister of Meghalaya, Shri @SangmaConrad ji.
I urge everyone to visit this vibrant festival celebrating the… pic.twitter.com/djIonfetFO
এই অনুষ্ঠানতে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই কয়, “আমাৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতিটো অংশীদাৰিত্ব আৰু নতুন বজাৰে যাতে ৰাজ্যৰ কৃষক আৰু সাধাৰণ লোকৰ আয় বৃদ্ধি, জীৱিকা শক্তিশালীকৰণ আৰু অধিক সুযোগ সৃষ্টি কৰে ।”
4th Meghalaya Pineapple Festival arrives in New Delhi https://t.co/IbfLSBj0zh— Highland Post (@PostHighland) July 11, 2026
তেওঁ লগতে কয়, “চাৰি বছৰৰ ভিতৰত মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ কেৱল এটা ফলৰ উৎসৱ হৈ নাথাকি কৃষক, উদ্যোগপতি, আত্মসহায়ক গোট, শিল্পী, সংগীত শিল্পী আৰু মেঘালয়ৰ সমৃদ্ধ সংস্কৃতিৰ এক বৃহৎ প্ৰদৰ্শনীলৈ পৰিণত হৈছে ।”
উল্লেখ্য যে, কিছু বছৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ মাটিকঠালে দেশ-বিদেশত বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক উপহাৰ হিচাপে মেঘালয়ৰ মাটিকঠাল প্ৰদান কৰি ৰাজ্যখনৰ কৃষি ঐতিহ্যৰ বিশ্বমঞ্চত দাঙি ধৰিছিল ।
এই অনুষ্ঠানত “Meghalaya Pineapple: A Four-Edition Journey” শীৰ্ষক গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হয় । ২০২৩ চনত আৰম্ভ হোৱা এই উৎসৱে মাত্ৰ চাৰিটা সংস্কৰণতে ভাৰতৰ অন্যতম সফল কৃষি-ব্ৰেণ্ডিং প্লেটফৰ্ম হিচাপে পৰিচিত হৈছে ।
নতুন দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা সতেজ মাটিকঠালৰ পৰিমাণ প্ৰথম বছৰৰ ৭.৭ মেট্ৰিক টনৰ পৰা ২০২৫ চনত ১৫ মেট্ৰিক টনৰো অধিকলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।