ETV Bharat / bharat

বংগৰ পৰা ৪৮০০ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ : শুভেন্দু অধিকাৰী

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ৫৫৬ কিলোমিটাৰৰ প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ মাটি বিএছএফক হস্তান্তৰ কৰিছে । এই কথা সদৰী কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

4,800 Illegal Immigrants Sent To Bangladesh
পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী (File photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 12:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা (পশ্চিমবংগ) : পূৰ্বতকৈ কঠোৰ হৈছে বংগ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন ৷ শেহতীয়াতৈ ৰাজ্য়খনৰ পৰা প্ৰায় ৪৮০০ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ দেওবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷

তেওঁ উল্লেখ কৰা ৰাজ্যখনৰ সীমান্ত জিলাত স্থাপন কৰা হোল্ডিং চেণ্টাৰৰ পৰা এই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীবোৰক বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ লগতে প্ৰায় ৮৩৬ জন লোকক ভাৰতৰ পৰা বিতাড়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ৷

অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ এটা ডাঙৰ বিষয় বুলি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ৫৫৬ কিলোমিটাৰৰ প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ কাইটীয়া বেৰ দিয়াৰ বাবে তেওঁৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিএছএফক মাটি হস্তান্তৰ কৰিছে ৷

ভূমি হস্তান্তৰ এক নিৰন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সুৰক্ষিত কৰাটো ৰাজ্য চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া এটা মুখ্য় বিষয় ।

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে কলকাতাত বিজেপিৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ এই বৈঠকত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি সীমান্তত বেৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ৫৫৬ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ ভূমি বিএছএফক গতাই দিছো আৰু উত্তৰ বংগৰ ‘‘চিকেন নেক কৰিড’ৰ’’ক অগ্ৰাধিকাৰ দিছো ।’’

আনুষ্ঠানিকভাৱে শিলিগুৰি কৰিড'ৰ নামেৰে পৰিচিত ‘‘চিকেন নেক কৰিড’ৰ’’ৰ উত্তৰ বংগৰ এক সংকীৰ্ণ ভূমি- প্ৰায় ২০-২২ কিলোমিটাৰ বহল আৰু প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ দীঘল- যিয়ে ভাৰতৰ বাকী অংশক উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰে । নিৰাপত্তা আৰু কৌশলগত দুয়োটা দিশৰ পৰাই ইয়াক এক জটিল আৰু সংবেদনশীল হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।

দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগই বাংলাদেশৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘলীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত ভাগ কৰি আছে, এয়া মুঠ ৪০৯৬ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ২,২১৭ কিলোমিটাৰজুৰি এলেকাত আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আইন অনুসৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বংগ চৰকাৰে বিতাড়ন আৰম্ভ কৰিছে ৷ শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে জনাই যে এই লোকসকলক পোনপটীয়াকৈ বিএছএফক গতাই দিয়া হৈছে বুলি কয় ।

যদিও দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যত এই আইন প্ৰযোজ্য হৈছিল, পশ্চিম বংগৰ পূৰ্বৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰাজ্যখনৰ কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল আৰু কৰদাতাৰ খৰচত তেওঁলোকে সুবিধা লাভ কৰি আছিল ।

ৰাজ্যখনৰ সীমান্ত জিলাসমূহত স্থাপন কৰা হোল্ডিং চেণ্টাৰৰ পৰা প্ৰায় ৪৮০০ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক উভতাই পঠিওৱা হৈছে বুলি কয় অধিকাৰীয়ে । উত্তৰ ২৪ পৰগনা জিলাৰ হাকিমপুৰ সীমান্তত মানুহৰ জনসংখ্যাৰ কথা উল্লে কৰি অধিকাৰীয়ে কয় যে ইতিমধ্যে বহু অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী নিজাববীয়াকৈ এই স্থানৰ পৰা ওলাই গৈছে ।

পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে বংগৰ জনগাঁথনি বহু সলনি হৈছে । বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ আৰু জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনক বিজেপিয়ে সৰ্ববৃহৎ বিষয় হিচাপে লৈছিল ৷ মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন দলটোৱে দুয়োটা বিষয়তে ৰাজনৈতিক কাৰণত অসাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে শাসকীয় দলটোৱে ।

পূৰ্বৰ টিএমচি চৰকাৰে ৰাজ্যত লোকপিয়লৰ কাম আৰম্ভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয় যে বিজেপি চৰকাৰে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু ১ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ ঘৰুৱা জৰীপ হ’ব বুলিও তেওঁ সদৰী কৰে । ২০২৭ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে এই লোকপিয়লৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ’ব আৰু তাৰ আধাৰতে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব বুলি কয় বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

টিএমচি চৰকাৰৰ লক্ষ্মীৰ ভাণ্ডাৰৰ অধীনত বিজেপিয়ে লাভ কৰা আৰ্থিক সাহায্য দুগুণ কৰাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰি অন্নপূৰ্ণা আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ ৫০ লাখ মহিলাৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ ইতিমধ্যে ৩ হাজাৰ টকা হস্তান্তৰ কৰা বুলিও তেওঁ কয় । অধিকাৰীয়ে কয়, ‘‘প্ৰথম দিনাই আমি ২৮,২৫,৭৬৯ গৰাকী মহিলাক অন্নপূৰ্ণা যোজনাৰ সুবিধা দিলো, যিটো আমাৰ সৰ্ববৃহৎ কৃতিত্ব ।’’

লগতে পঢ়কঃ

সুৰক্ষিত হ’ব বাংলাদেশ সীমান্ত, বিএছএফক কমেও ১৪২ একৰ ভূমি হস্তান্তৰ পশ্চিম বংগ চৰকাৰৰ

TAGGED:

শুভেন্দু অধিকাৰী
অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী
বাংলাদেশী বিতাড়িত
ইটিভি ভাৰত অসম
IMMIGRANTS SENT TO BANGLADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.