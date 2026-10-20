মেইটেই লোকক হত্যাৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বন্ধত মণিপুৰৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা স্তব্ধ
ইম্ফল পূব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুৰ, থৌবাল আৰু কাকচিং জিলাৰ অধিকাংশ বজাৰ, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকে ।
By PTI
Published : October 20, 2026 at 3:33 PM IST
ইম্ফল : মেইটেই লোকক হত্যাৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান জনোৱা বন্ধৰ ফলত মণিপুৰত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত । সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে তিনিজন মেইটেই লোকক হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত এই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
নাগৰিক সমাজৰ এটা সংগঠনে আহ্বান জনোৱা ৰাজ্যজোৰা ৪৮ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত মণিপুৰৰ পাঁচখন জিলাৰ বজাৰ, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে । ফলত মঙলবাৰে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা প্ৰভাৱিত হয় ।
Manipur : 48-hour strike over killing of 3 Meitei people hits normal life in valley districts. Most markets, educational institutions and business establishments were closed in Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Thoubal and Kakching districts. https://t.co/Z39qr4hEJx— News Arena India (@NewsArenaIndia) October 20, 2026
পথত কোনো ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ বাহন চলাচল নকৰিলেও অৱশ্যে দুই-এখন ব্যক্তিগত বাহন চলাচল কৰা দেখা যায় ।
ইম্ফল পূব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুৰ, থৌবাল আৰু কাকচিং জিলাৰ অধিকাংশ বজাৰ, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকে ।
ইম্ফল পূব আৰু ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নেটিভ পিপ'ল কমিটী মণিপুৰৰ সদস্যসকলে এদিন পূৰ্বে কাংপোকপি জিলাৰ সুনুৰক পাহাৰত তিনিজন খৰিকটীয়াক হত্যা কৰাৰ বিৰুদ্ধে পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । সংগঠনটোৱে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰে বন্ধৰ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, বন্ধৰ সময়ত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে বুলি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয় । পুৱাৰ ভাগত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ খবৰ পোৱা নাই যদিও কিছু অঞ্চলত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
সোমবাৰে নিশা ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ কোৱাকেইথেল আৰু চিংমেইৰং আৰু ইম্ফল পূবৰ খুৰাই লামলঙৰ পথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত মণিপুৰৰ উপত্যকা ভিত্তিক মেইটেই আৰু পাহাৰীয়া কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজত উদ্ভৱ হোৱা জাতিগত সংঘাতত কমেও ৩০৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৪৯ জন লোক নিৰুদ্দেশ হয় । আনহাতে, হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে । ইফালে বিগত কেইমাহমানত কুকি আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ মাজতো সংঘৰ্ষৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।