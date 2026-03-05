বাৰুদৰ হোলী: ৪৫০ বছৰীয়া পৰম্পৰা গুঞ্জৰিত হ'ল মেনাৰত
আবিৰেৰে আকাশ ৰঙীন হোৱা সময়তে দেখা গ'ল যুদ্ধসদৃশ পৰিৱেশ । ফুল, আবিৰেৰে নহয় বাৰুদেৰে উদযাপন কৰিলে হোলী ।
Published : March 5, 2026 at 4:59 PM IST
উদয়পুৰ(ৰাজস্থান): বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হ'ল ৰঙৰ উৎসৱ হোলী । বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰা হ'ল এই উৎসৱটি । পিছে এনে এক পৰম্পৰাৰে হোলী উদযাপন কৰা হয়, যি পৰম্পৰা হয়তো আপুনি কেতিয়াও কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিব ।
ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰ বল্লভনগৰ অঞ্চলৰ মেনাৰ গাঁও, এই গাঁওখনত হোলী উদযাপনৰ কথাই সুকীয়া । গাঁওখনত ৰং-ফুল বা বেলেগ উপাদানেৰে হোলী উদযাপন কৰা নহয় । তাৰ বিপৰীতে গাঁওখনত হোলীৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষৰ দ্বিতীয়াত হোলী উদযাপন কৰা হয় বিজয় উৎসৱ হিচাপে । মোগলক পৰাভূত কৰি বিজয় লাভ কৰাৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা এই উৎসৱত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গুলী-বাৰুদ ।
৪৫০ বছৰীয়া এক পৰম্পৰা:
মেনাৰ গাঁৱৰ হোলী অনন্য, কিয়নো ইয়াত হোলী ৰং আৰু ফুলেৰে নহয়, ফটকা আৰু গোলা-বাৰুদেৰে উদযাপন কৰা হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, প্ৰায় ৪৫০ বছৰ পূৰ্বে এই গাঁৱৰ যোদ্ধাসকলে মোগল সেনাৰ পৰাজয় কৰাৰ স্মৃতিত এইদৰে ব্যতিক্ৰমী হোলী উদযাপন কৰা হয় । সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে আন্তৰিকতাৰে আৰম্ভ হয় হোলীৰ প্ৰস্তুতি ।
স্থানীয় বাসিন্দা ৰাজেশে বুজাই দিয়ে যে এই পৰম্পৰা এই গাঁৱত যোৱা ৪৫০ বছৰ ধৰি চলি আছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত এটা কাহিনী আছে । এই অঞ্চলৰ যোদ্ধাসকলে নিজৰ বীৰত্বৰে মোগল সেনাক পৰাস্ত কৰিছিল । এই আনন্দ উদযাপনৰ বাবে জামৰাবিজৰ দিনা এই অনন্য হোলী উদযাপন কৰা হয় ।
বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত লোকসকলো আহে এই হোলী উদযাপন কৰিবলৈ:
ইতিহাসবিদ চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মাই কয় যে প্ৰায় ৪৫০ বছৰ ধৰি চলি অহা এই পৰম্পৰাক আজিও মেনাৰৰ জনসাধাৰণে গৌৰৱে আৰু উৎসাহেৰে পালন কৰে । আশে-পাশে থকা প্ৰায় ২০০ খন গাঁৱৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ মেনাৰলৈ আহে । সন্ধিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে অতিথিসকলক আদৰণি জনাই সমগ্ৰ গাঁওখনতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । আনকি বহিঃৰাজ্যত বাস কৰা মেনাৰৰ লোকসকলেও প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে ।
৫ কিঃমিঃ দূৰত্বলৈ শুনা গ'ল বাৰুদৰ শব্দ:
দিনত ওমকাৰেশ্বৰ চ’কত অমল কাছুমৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়, য’ত ৫২ খন গাঁৱৰ মেনিয়াৰিয়া ব্ৰাহ্মণ উপস্থিত থাকে । ৰণবাংকুৰা ঢোলৰ তালত এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে আৰু অতিথিসকলক পৰম্পৰাগতভাৱে সন্মান জনোৱা হয় । নিশা হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় বহু প্ৰত্যাশিত সেই অনুষ্ঠান ।
পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি ওমকাৰেশ্বৰ চ’কত বন্দুক আৰু কামান লৈ সমবেত হয় গাঁৱৰ ৰাইজ । নিৰ্দিষ্ট সংকেতত একেলগে আকাশী গুলীবৰ্ষণ কৰা হয় । বাৰুদৰ গৰ্জন আৰু আতচবাজীৰ শিখাই আকাশখন পোহৰাই তোলে আৰু পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে শব্দ শুনা যায় বাৰুদৰ শব্দ ।