ETV Bharat / bharat

বাৰুদৰ হোলী: ৪৫০ বছৰীয়া পৰম্পৰা গুঞ্জৰিত হ'ল মেনাৰত

আবিৰেৰে আকাশ ৰঙীন হোৱা সময়তে দেখা গ'ল যুদ্ধসদৃশ পৰিৱেশ । ফুল, আবিৰেৰে নহয় বাৰুদেৰে উদযাপন কৰিলে হোলী ।

450 year old unique tradition of Barood Holi in Menar village of Udaipur
ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত অনুষ্ঠিত হয় বাৰুদৰ হোলী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 5, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

উদয়পুৰ(ৰাজস্থান): বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হ'ল ৰঙৰ উৎসৱ হোলী । বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰা হ'ল এই উৎসৱটি । পিছে এনে এক পৰম্পৰাৰে হোলী উদযাপন কৰা হয়, যি পৰম্পৰা হয়তো আপুনি কেতিয়াও কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিব ।

ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰ বল্লভনগৰ অঞ্চলৰ মেনাৰ গাঁও, এই গাঁওখনত হোলী উদযাপনৰ কথাই সুকীয়া । গাঁওখনত ৰং-ফুল বা বেলেগ উপাদানেৰে হোলী উদযাপন কৰা নহয় । তাৰ বিপৰীতে গাঁওখনত হোলীৰ তৃতীয় দিনা অৰ্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষৰ দ্বিতীয়াত হোলী উদযাপন কৰা হয় বিজয় উৎসৱ হিচাপে । মোগলক পৰাভূত কৰি বিজয় লাভ কৰাৰ স্মৃতিত আয়োজন কৰা এই উৎসৱত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গুলী-বাৰুদ ।

৪৫০ বছৰীয়া পৰম্পৰা গুঞ্জৰিত হ'ল মেনাৰত (ETV Bharat)

৪৫০ বছৰীয়া এক পৰম্পৰা:

মেনাৰ গাঁৱৰ হোলী অনন্য, কিয়নো ইয়াত হোলী ৰং আৰু ফুলেৰে নহয়, ফটকা আৰু গোলা-বাৰুদেৰে উদযাপন কৰা হয় । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, প্ৰায় ৪৫০ বছৰ পূৰ্বে এই গাঁৱৰ যোদ্ধাসকলে মোগল সেনাৰ পৰাজয় কৰাৰ স্মৃতিত এইদৰে ব্যতিক্ৰমী হোলী উদযাপন কৰা হয় । সন্ধিয়া হৈ অহাৰ লগে লগে আন্তৰিকতাৰে আৰম্ভ হয় হোলীৰ প্ৰস্তুতি ।

স্থানীয় বাসিন্দা ৰাজেশে বুজাই দিয়ে যে এই পৰম্পৰা এই গাঁৱত যোৱা ৪৫০ বছৰ ধৰি চলি আছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত এটা কাহিনী আছে । এই অঞ্চলৰ যোদ্ধাসকলে নিজৰ বীৰত্বৰে মোগল সেনাক পৰাস্ত কৰিছিল । এই আনন্দ উদযাপনৰ বাবে জামৰাবিজৰ দিনা এই অনন্য হোলী উদযাপন কৰা হয় ।

450 year old unique tradition of Barood Holi in Menar village of Udaipur
বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত লোকসকলো আহে এই হোলী উদযাপন কৰিবলৈ (ETV Bharat)

বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত লোকসকলো আহে এই হোলী উদযাপন কৰিবলৈ:

ইতিহাসবিদ চন্দ্ৰশেখৰ শৰ্মাই কয় যে প্ৰায় ৪৫০ বছৰ ধৰি চলি অহা এই পৰম্পৰাক আজিও মেনাৰৰ জনসাধাৰণে গৌৰৱে আৰু উৎসাহেৰে পালন কৰে । আশে-পাশে থকা প্ৰায় ২০০ খন গাঁৱৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ মেনাৰলৈ আহে । সন্ধিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে অতিথিসকলক আদৰণি জনাই সমগ্ৰ গাঁওখনতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । আনকি বহিঃৰাজ্যত বাস কৰা মেনাৰৰ লোকসকলেও প্ৰতি বছৰে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহে ।

450 year old unique tradition of Barood Holi in Menar village of Udaipur
৪৫০ বছৰীয়া পৰম্পৰা গুঞ্জৰিত হ'ল মেনাৰত (ETV Bharat)

৫ কিঃমিঃ দূৰত্বলৈ শুনা গ'ল বাৰুদৰ শব্দ:

দিনত ওমকাৰেশ্বৰ চ’কত অমল কাছুমৰ পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়, য’ত ৫২ খন গাঁৱৰ মেনিয়াৰিয়া ব্ৰাহ্মণ উপস্থিত থাকে । ৰণবাংকুৰা ঢোলৰ তালত এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে আৰু অতিথিসকলক পৰম্পৰাগতভাৱে সন্মান জনোৱা হয় । নিশা হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় বহু প্ৰত্যাশিত সেই অনুষ্ঠান ।

পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি ওমকাৰেশ্বৰ চ’কত বন্দুক আৰু কামান লৈ সমবেত হয় গাঁৱৰ ৰাইজ । নিৰ্দিষ্ট সংকেতত একেলগে আকাশী গুলীবৰ্ষণ কৰা হয় । বাৰুদৰ গৰ্জন আৰু আতচবাজীৰ শিখাই আকাশখন পোহৰাই তোলে আৰু পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে শব্দ শুনা যায় বাৰুদৰ শব্দ ।

লগতে পঢ়ক: বিষাদলৈ পৰিণত ধুলেটি উৎসৱ ; পানীত ডুবি প্ৰাণ হেৰুৱালে ২০ ৰো অধিকে

আবিৰৰ সলনি পানী, ফুলৰ পাহিৰে উদযাপন বাহা উৎসৱ

TAGGED:

৪৫০ বছৰীয়া পৰম্পৰা
উদয়পুৰ ৰাজস্থান
বাৰুদেৰে হোলী উদযাপন
ইটিভি ভাৰত অসম
বাৰুদৰ হোলী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.