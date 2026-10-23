উত্তৰ প্ৰদেশত গৰু গাখীৰক লৈ আতংক, ৪৫০ লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান
জলাতংক ৰোগৰ সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা এটা গৰুৰ মৃত্যুৰ পিছতে হাহাকাৰ গোৰখপুৰৰ এখন গাঁৱত । কাৰণ সেই গৰুটোৰ গাখীৰ দুৰ্গা পূজাৰ ভোগত ব্যৱহাৰ হৈছিল ।
Published : October 23, 2026 at 8:40 PM IST
গোৰখপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ জিলাৰ এখন গাঁৱত জলাতংক ৰোগক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ! বাটৰুৱা কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত এটা গৰুৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকাৰ পিছতে গাঁওখনত হাহাকাৰ লাগিছে । কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত সেই গৰুটোৰ গাখীৰেৰে 'চৰণমৃত' (ভোগ) প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেই ভোগ গাঁওখনৰ বহু লোকে গ্ৰহণ কৰিছিল ।
ৰাইজে সন্দেহ কৰা মতে গৰুটো জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে । এই ঘটনাৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগে বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ জলাতংক প্ৰতিৰোধ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰে । ভোগ সেৱন কৰা প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী লোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
VIDEO | Uttar Pradesh: 450 people get anti-rabies shots after cow suspected of rabies dies in Gorakhpur village. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/7lmK01lVbz— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
প্ৰতিবেদন, অনুসৰি এই ঘটনাৰ পিছতে বুধবাৰে গোলা ব্লকৰ দাদি খাছ গাঁৱত স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত প্ৰতিষেধক প্ৰদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় ।মঙলবাৰে এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত প্ৰায় ৫০ গৰাকী লোকে এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে বুধবাৰৰ শিবিৰত আন ৪০০ গৰাকী লোকে প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনাইছে ।
ইফালে গৰুটোৰ গাখীৰ দুখন বিপণি আৰু কেইবাটাও পৰিয়ালকো যোগান ধৰা হৈছিল । যাৰ ফলত দাদি খাছ আৰু চুবুৰীয়া গোবিন্দপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজতো উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । গৰুটোৰ মালিক নৱমী যাদৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, মঙলবাৰে গৰুটোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱাৰ আগতেই তেওঁ ব্যক্তিগত পশু চিকিৎসক আৰু পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিল ।
পশু চিকিৎসকেও গৰুটোক কুকুৰে কামোৰাৰ সন্দেহ কৰিছে বুলি যাদৱে জানিবলৈ দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত মঙলবাৰে সন্ধিয়া মৃত্যুৰ পূৰ্বে গৰুটোৱে অস্বাভাৱিক আচৰণো কৰিছিল । এনে পৰিস্থিতিত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ভোগ সেৱন কৰা ভক্তসকলেও সতৰ্কতামূলকভাৱে প্ৰতিষেধকৰ দাবী জনাইছে ।
তাৰ পিছতে বুধবাৰে ফাৰ্মাচিষ্ট সিদ্ধাৰ্থ সিঙৰ নেতৃত্বত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে গাঁওখনত উপস্থিত হৈ শিবিৰ স্থাপন কৰে আৰু লোকসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰে । ইফালে দাদি খাছ গাঁৱৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৰেন্দ্ৰ ঠাকুৰে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ প্ৰতিষেধকৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেয়া নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
তেওঁ কয় যে সময়মতে যাতে প্ৰতিষেধক লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । তেওঁ লগতে ভালদৰে উতলাই গাখীৰ সেৱন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । অৱশ্যে এগৰাকী স্থানীয় চিকিৎসকে জনোৱা মতে গৰুটোৰ শৰীৰত জলাতংক ৰোগৰ লক্ষণৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও ৰোগ নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ।
জলাতংক ৰোগত আক্ৰান্ত গৰুৰ গাখীৰ খালেই যে এই ৰোগ বিয়পিব সেয়াও ক'ব নোৱাৰি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । অৱশ্যে সম্ভাৱ্য সংস্পৰ্শৰ বাবে চিন্তিত লোকসকলে তৎকালীনভাৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেয়া নিৰ্ণয় কৰিব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰত বায়’টেক-ইউনিচেফৰ বুজাবুজি চুক্তি : মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ দাম ৪০% হ্ৰাস