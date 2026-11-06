চিয়াং নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচলত এইবাৰ ৪৫০ কিলোমিটাৰজোৰা পদযাত্ৰা

চিয়াং নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচলত এইবাৰ ৪৫০ কিলোমিটাৰজোৰা পদযাত্ৰা
প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচলৰ গেকুৰ পৰা ইটানগৰলৈ 'আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটী'ৰ শান্তিপূৰ্ণ পদযাত্ৰা । পদযাত্ৰাৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে “একত্ৰিত হৈ থিয় দিয়া আৰু আগুৱাই যোৱা” ।
Published : November 6, 2026 at 6:58 PM IST
জোনাই : এইবাৰ নদীবান্ধৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচলত আৰম্ভ হ’ল দীঘলীয়া পদযাত্ৰা ৷ প্ৰস্তাৱিত চিয়াং আপাৰ মাল্টিপাৰপ’জ প্ৰজেক্টক (Siang Upper Multipurpose Project, SUMP) লৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটীয়ে (AGWS) ৪ নৱেম্বৰ, বুধবাৰৰ পৰা গেকু গাঁৱৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ইটানগৰলৈ এক শান্তিপূৰ্ণ দীঘলীয়া পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ।
৪ নৱেম্বৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ মৰিয়াং গেকুৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ইটানগৰ অভিমুখে পদযাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে ৫ নৱেম্বৰত পাছিঘাটত উপস্থিত হয় । আনহাতে, আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা এই পদযাত্ৰা শুকুৰবাৰে (৬ নৱেম্বৰ) প্ৰায় ১৫০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰুকচিনত উপস্থিত হয় ।
পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটীৰ মুখপাত্ৰ কাৰ্গে বাছাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকৰ চাৰিটা মূল দাবী পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰি কয়, "যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই পাঁচটা দাবী মানি নলয়, তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ নদীবান্ধবিৰোধী আন্দোলন চলাই যাম ।"
দীঘলীয়া পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰা আদি গালো ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীৰ দলটোৱে চাৰিটা মূল দাবী উত্থাপন কৰিছে
- SUMP-বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ স’তে জড়িত গোচৰত আটকাধীন সকলো ব্যক্তিক তাৎক্ষণিক আৰু বিনাচৰ্তে মুক্তি প্ৰদান
- বান্ধ নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে কমিউনিটী-বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন (CBO) আৰু ছ'চাইটীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ স’তে তাৎক্ষণিকভাৱে শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰা
- SUMP বিষয়টোৰ স’তে জড়িত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰা
- SUMP-প্ৰভাৱিত গাঁওসমূহৰ পৰা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ (CAPF) জোৱান প্ৰত্যাহাৰ কৰা
উল্লেখ্য যে এজিডব্লিউএছৰ (AGWS) সভাপতি গেই বাগ্ৰা আৰু মুখপাত্ৰ কাৰ্গে বাছাৰৰ নেতৃত্বত এই পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈছে । পদযাত্ৰাৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে— “একত্ৰিত হৈ থিয় দিয়া আৰু আগুৱাই যোৱা” (Stand United & March Ahead) ।
চিয়াং অঞ্চলত প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্পটোক লৈ বিৰোধিতা আৰু আলোচনাৰ দাবী ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে এই পদযাত্ৰাক আন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
এই দাবীসমূহ যেতিয়ালৈকে অৰুণাচল চৰকাৰে মানি নলয় সেই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে । তদুপৰি প্ৰকল্পটোৰ সৈতে জড়িত যিকোনো উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় কাম-কাজ আগবঢ়াই নিয়াৰ পূৰ্বে ক্ষতিগ্ৰস্ত সম্প্ৰদায়সমূহৰ সৈতে আলোচনা আৰু শান্তিপূৰ্ণ যোগাযোগ অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি মন্তব্য কৰে ।