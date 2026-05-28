ডিজিটেল যুগতো সমস্যাৰে উভৈনদী এখন গাঁও: বিদ্যুৎ, ভাল বাট-পথ একোৱেই নাই এইখন গাঁৱত
এই উৎকট গৰমৰ মাজতো ওড়িশাৰ সম্বলপুৰ জিলাৰ ঝাৰপুৰ গাঁৱৰ কলনী পদ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে বিদ্যুৎ অবিহনে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে ।
Published : May 28, 2026 at 2:44 PM IST
সম্বলপুৰ (ওড়িশা): কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন আঁচনি হৈছে ‘হৰ ঘৰ বিজলী যোজনা’ ৷ অসমীয়াত ক’বলৈ গ’লে ঘৰে ঘৰে বিজুলী যোজনা ৷ ‘সৌভাগ্য’ আঁচনিৰ অধীনত এই যোজনাৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো ঘৰতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল ৷ তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী সৌৰ ঘৰ আঁচনিৰ দ্বাৰাও দেশৰ প্ৰতিটো ঘৰ উজলাই তোলাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল চৰকাৰে ৷ কিন্তু সেই আঁচনিবোৰ কিমান সফল হৈছে ? দেশত এতিয়াও এনে বহু অঞ্চল আছে, য’ত বিদ্যুৎ সংযোগ দূৰৰে কথা এনে আঁচনিৰেই কোনো লেশ পোৱা নাযায় ৷
যি সময়ত উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগতে বিদ্যুৎ কৰ্তনে বেছিভাগ চহৰৰ মানুহৰ স্বাভাৱিক জীৱন জৰ্জৰিত কৰি তুলিছে, সেই সময়ত ওড়িশাৰ সম্বলপুৰ জিলাৰ ঝাৰপুৰ গাঁৱৰ কলনী পদ অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে বিদ্যুৎ অবিহনে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে । দশক দশক ধৰি তেওঁলোকে এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে ।
সম্বলপুৰ জিলা সদৰৰ পৰা প্ৰায় ৮০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত জামানকিৰা ব্লকৰ শ্বিৰিদ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কলনী পদ অঞ্চলটো মৌলিক আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে । ইয়াত প্ৰায় ৩০ টা জনজাতীয় আৰু দলিত পৰিয়ালে বসবাস কৰে যদিও প্ৰায় ২০ ঘৰত এতিয়াও বিদ্যুত সংযোগ নাই ৷ কাৰণ বিদ্যুত পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগৰ বাবে আজিলৈকে খুঁটা পোতা নাই গাঁওখনত ৷ গ্ৰীষ্মকালত এই গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে জীয়াই থকাটো অতি কষ্টকৰ হৈ পৰে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা গীতা মগৰে কয়, ‘‘আমাৰ গাঁৱত বিদ্যুৎ নাই । এই কথা মই যদি বিয়াৰ আগতেই জানিলোহেঁতেন তেন্তে মই এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি নিদিলোঁহেঁতেন । মোৰ পৰিয়ালে বিয়াখন বাতিল কৰিলেহেঁতেন । বিবাহ হোৱাৰ ১১ বছৰ হ’ল, তথাপিও এই গাঁওখন বিদ্যুৎবিহীন হৈয়েই আছে । কল্পনা কৰকচোন আমি কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ ।’’
সম্বলপুৰত তাপমাত্ৰা ৪৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈকে হয় ৷ যাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে দিনত গছৰ ছাঁ আৰু সূৰ্যাস্তৰ পিছত প্ৰাকৃতিক বতাহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
কিন্তু বিড়ম্বনাৰ কথাটো হ’ল এই গাঁওখন বনাঞ্চলৰ সমীপত আছে, যাৰ ফলত আন কিছুমান সমস্যায়ো গাঁওবাসীৰ লগ নেৰে । সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত বন্যহস্তীয়ে বিচৰণ কৰে ৷ প্ৰাণৰ মমতাত পৰিয়ালসমূহে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ বাধ্য হয় । শিশুৱে উপযুক্ত পোহৰ অবিহনে পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তাৰ সৃষ্টি হয় । কেৱল বিদ্যুতৰ অভাৱেই নহয়, উপযুক্ত পথৰ অভাৱৰ কথাও আঙুলিয়াই দি গীতাই কয়, ‘‘ আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ ।’’
বাৰিষা কালত চলাচল কৰাটো আৰু অধিক কঠিন হৈ পৰে । জিলা কৰ্তৃপক্ষক বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অভিযোগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰে গাঁওবাসীয়ে । “চৰকাৰে যদি নগৰ উন্নয়নত গুৰুত্ব দিব পাৰে, তেন্তে গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহ কিয় অৱহেলিত হৈ আছে ?” গীতাই প্ৰশ্ন কৰে ।
এই অঞ্চলটো ওড়িশা পঞ্চায়তীৰাজ মন্ত্ৰী ৰবি নাইকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধানসভা সমষ্টি আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত পৰে । একমাত্ৰ বিদ্যুৎ যোগানেই নহয়, কলনী পদত পকী পথৰ অভাৱ, যাৰ ফলত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । স্থানীয় ৱাৰ্ড সদস্য গণেশ নাইকৰ মতে, পথৰ সমস্যাৰ বাবে বসতিস্থলত এম্বুলেঞ্চ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ।
তেওঁ কয়, “যেতিয়া কোনোবা অসুস্থ হৈ পৰে, তেতিয়া এম্বুলেঞ্চ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে ৰোগীক সাঙীত তুলি আন এখন গাঁৱলৈ লৈ যাবলগীয়া হয় ।” নাইকে লগতে কয় যে বিদ্যুতৰ খুঁটা নথকাৰ বাবে বেছিভাগ পৰিয়ালেই বিদ্যুৎ সংযোগৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে । পথ, বিদ্যুৎ আৰু কালভাৰ্টৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আজিও সমাধান হোৱা নাই ।
বাসিন্দাসকলে কয় যে গাঁৱৰ অৱস্থা ইমানেই ভয়াৱহ হৈ পৰিছে, যুৱক-যুৱতীসকলৰ সৈতে বিয়া কৰিবলৈ একাংশ পৰিয়ালে কুণ্ঠাবোধ কৰে । স্থানীয় সমাজকৰ্মী ৰিকি শৰ্মাই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিক আধুনিক ভাৰতৰ বৈপৰীত্য বুলি অভিহিত কৰিছে ।
"স্বাধীনতাৰ দশক দশক পিছত তথা আজিৰ ডিজিটেল যুগতো মানুহে বিদ্যুৎ অবিহনে জীয়াই আছে । বিদ্যুৎ অবিহনে ৪৫ ডিগ্ৰী গৰমৰ পৰা বাচি থকাটো কল্পনা কৰক । শিশুৱে পঢ়িব নোৱাৰে, হাতী ভয়ৰ বাবে ৰাতি টোপনি নাহে । শিশুসকলৰ বাবে কি ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিব পাৰি ।" শৰ্মাই কয় ৷ মৌলিক সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আন এটা প্ৰজন্ম ডাঙৰ হোৱাৰ আগতেই তেওঁ জিলা প্ৰশাসনক সমস্যা মূল্যায়ন কৰি পদক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
বিষয়টোৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জামানকিৰাৰ বিডিঅ’ ৰবীন্দ্ৰ শেঠীয়ে কয় যে বিষয়াসকলে এই সমস্যাৰ বিষয়ে শেহতীয়াকৈহে জানিব পাৰিছিল । তেওঁ অৱশ্যে কয় যে অঞ্চলটোৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন জটিল হ’ব পাৰে কাৰণ বনাঞ্চল বা সংৰক্ষিত ভূমিত কিছুমান বসতিৰ উন্মেষ ঘটে, যাৰ ফলত পথ নিৰ্মাণ আৰু অন্যান্য ৰাজহুৱা কামৰ বাবে প্ৰশাসনিক আৰু আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হয় ।
যিহেতু তাত কেবাটাও পৰিয়ালে বসবাস কৰি আছে, সেয়েহে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ’ব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । বিডিঅ’ই কয়, ‘‘এটা ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰা হ’ব আৰু বিষয়টো অগ্ৰাধিকাৰ সাপেক্ষে সমাধান কৰা হ’ব ।’’
ঝাৰপুৰৰ কলনী পদৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে তেওঁলোকক গৰমৰ পৰা সকাহ দিয়া নাই, ঘৰবোৰত পোহৰ বিলোৱা নাই, বাহিৰৰ জগতখনৰ সৈতেও সংযোগ কৰা নাই । বাসিন্দাসকলে কয়, ‘‘আমি কেৱল প্ৰকৃতিৰ দয়াত জীয়াই আছোঁ ।’’
