কৰ্ণাটকত এইচ৫এন১ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত ৪৪টা ময়ুৰ চৰাইৰ মৃত্যু
ভাইৰাছ সংক্ৰমিত হোৱা এলেকাৰ ১০ কিলোমিটাৰ ব্য়াসাৰ্ধত 'কন্টেইনমেন্ট জ'ন' ঘোষণা ।
By ANI
Published : May 2, 2026 at 11:00 AM IST
তুমকুৰ (কর্ণাটক): কৰ্ণাটকৰ তুমকুৰ জিলাত এইচ৫এন১ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত ৪৪টা ময়ুৰৰ মৃত্যু হৈছে । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে জিলা উপায়ুক্ত শুভ কল্যাণে । ইয়াৰ পিছতেই আক্ৰান্ত ১০ কিলোমিটাৰ ব্য়াসাৰ্ধত কণ্টেইনমেণ্ট জ’ন ঘোষণা কৰাৰ লগতে ভাইৰাছবিধ যাতে অন্য়স্থানলৈ প্ৰসাৰিত হ'ব নোৱাৰে তাৰবাবে জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
জিলা উপায়ুক্ত কল্যাণে ৰাইজক এইক্ষেত্ৰত সকৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । আয়ুক্তই জনসাধাৰণক মাংস আদি ভালদৰে উতলাই ৰান্ধি খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । তদুপৰি স্বাস্থ্য আৰু বন বিভাগে সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যুটীয়াভাৱে কাম কৰি থকা বুলিও কয় জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "তুমকুৰত ৪০টা বনৰীয়া ময়ুৰ চৰাইৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । মৃত ময়ুৰৰ নমুনা অধিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ পিচত এইচ৫এন১ ভাইৰাছ উপলব্ধ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিচত আক্ৰান্ত স্থানৰ ১০ কিলোমিটাৰ ব্য়াসাৰ্ধত কন্টেইনমেন্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে । এই অঞ্চলত ৰেপিড ৰেচপন্স দলসমূহে অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।"
"আমি এই বিশেষ অঞ্চলত প্রায় ৩১খন হাঁহ-কুকুৰাৰ দোকান আৰু প্রায় ১০খন পাম চিনাক্ত কৰিছো । আজি মৃত্যু হোৱা চৰাইবোৰৰ নমুনাও অধিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আতংকিত হোৱাৰ প্রয়োজন নাই । জিলা প্রশাসন সাজু হৈছে আৰু দলসমূহ ঠাইতে আছে ।" এইদৰে কয় উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা মার্চত ছত্তীশগড়ৰ বিলাসপুৰত বার্ড ফ্লু নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত জিলা প্রশাসনে চৰকাৰী ফাৰ্মৰ ১০ কিলোমিটাৰ ব্যাসার্ধৰ ভিতৰত হাঁহ-কুকুৰাৰ সামগ্রী বিক্ৰী কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । এখন হাঁহ-কুকুৰা পামত প্রায় ৫৫০০টা কুকুৰাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিচতেই এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি এভিয়েন ইনফ্লুরেজা (এইচ৫এন১) হৈছে ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ এটা উপ-প্ৰকাৰ । এইবিধে মানুহকে ধৰি চৰাই আৰু স্তন্যপায়ী প্রাণীক বিৰলভাৱে সংক্রমিত কৰে ।
