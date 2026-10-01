মণিপুৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ ৪ উগ্ৰপন্থী
মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযান । অভিযানত বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কেইবাজনো কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ ।
By PTI
Published : October 1, 2026 at 1:05 PM IST
ইম্ফল : ২০২৩ চনৰে পৰা অশান্ত হৈ থকা মণিপুৰক পুনৰ আগৰ পৰিৱেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । উগ্ৰপন্থী তথা শান্তিৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব বিচৰা শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাইছে । তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মণিপুৰত ৪ টা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
টেংনৌপাল জিলাৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী শ্বাইবোলৰ সমীপত নিষিদ্ধ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ দুই কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । আৰক্ষী সূত্ৰৰ মতে মিন্থাৰ শিবিৰৰ দুই পিএলএ কেডাৰৰ বিষয়ে চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল । ধৃত উগ্ৰপন্থীকেইটাক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
STORY | Four militants arrested in Manipur— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026
Four militants of two banned outfits have been arrested in two Imphal Valley districts of Manipur, police said in a statement on Saturday.
READ: https://t.co/qCyyXOXrW9 pic.twitter.com/BLwIbIbvzv
আনহাতে ইম্ফল পূব জিলাৰ খুৰাই পুথিবা লেইকেইৰ পৰা বুধবাৰে এজন ৪৬ বছৰীয়া পিএলএ সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ বাবে নতুন কেডাৰ নিযুক্তিৰ কামত জড়িত আছিল নেপ্ৰম সিংজিৎ সিং নামৰ লোকজন ।
On 30.09.2026, based on credible intelligence regarding infiltration of a senior cadre of PRE-PAK (PRO) from Myanmar via Kamjong, a strong MVCP was laid in Chandrakhong general area.— Manipur Police (@manipur_police) September 30, 2026
During checking of vehicles, one individual namely Moirangthem Boboy Singh @ Laingam (56) yrs… pic.twitter.com/IYIyB4ymQk
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ম্যানমাৰ সীমান্তৰ উখৰুললৈ নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা কেডাৰৰ বাছৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অঞ্চলটোলৈ আহি থকা সময়তে সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
On 30-09-2026, CDO Imphal East conducted an operation at Khurai Puthiba Leikai and arrested one Nepram Singhajit Singh (46) yrs, an active member of RPF/PLA.— Manipur Police (@manipur_police) September 30, 2026
He is allegedly involved in recruiting new cadres and had come to arrange bus tickets for transporting newly recruited… pic.twitter.com/S6nNVVurYv
আন এক অভিযানত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে নিষিদ্ধ পিপলছ ৰিভল্যুচনেৰী পাৰ্টি অৱ কাংগলেইপাকৰ (প্ৰেপাক-প্ৰ') এজন সদস্যকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ ৪ কিশোৰক নিযুক্তি দি ম্যানমাৰলৈ পঠোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল স্বয়ম্ভু কেপ্তেইনজনে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ম্যানমাৰৰ পৰা কামজোঙৰ মাজেৰে এই সংগঠনটোৰ এজন জ্যেষ্ঠ কেডাৰৰ অনুপ্ৰৱেশৰ গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত থৌবাল জিলাৰ চন্দ্ৰখঙত অভিযান চলাই লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ধৃত লোকজন মইৰাংথেম বোবয় সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
কৈলেনজাঙৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত সেনাপতি জিলাত সোমবাৰে ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান NPO ৰ