ETV Bharat / bharat

নিশা কঁপি উঠিল দিল্লী-উত্তৰাখণ্ড, ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ

মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ কঁপি উঠিল দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী ৷

earthquake
নিশা কঁপি উঠিল দিল্লী-উত্তৰাখণ্ড (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 6, 2026 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ কঁপি উঠিল দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী ৷ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চিচম’লজীৰ তথ্য মঙলবাৰে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ১০:২৩ বজাত ৪.৯ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় নতুন দিল্লীত ৷

নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চিচম’লজীৰ তথ্য মতে, ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত এক অঞ্চলত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

নতুন দিল্লীৰ লগতে উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলীত ৪.৯ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পই জোকাৰণী অনুভুত হয় ৷ এনচিএছয়ে এক্সত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই ভূমিকম্পটো ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ১০:২৩:২৩ বজাত ১৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হৈছিল । এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলতো অনুভৱ কৰা হয়।

ইফালে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ, চামোলিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল কঁপনি অনুভূত হয় । বৰ্তমানলৈকে ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ গম পোৱা নাই ৷ উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে অসমৰ নগাঁও জিলাত ৪.৫ প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ অনুভুত হৈছিল ৷ এনচিএছ-ৰ এক্স পোষ্ট অনুসৰি, এই ভূমিকম্পটো পুৱা ৪:২৩ বজাত ৩৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক:আটক কৰি পুনৰ ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাক মুকলি দিল্লী আৰক্ষীৰ, ৰাহুলে ক’লে ‘হিচাপ হ’ব !’

TAGGED:

ভূমিকম্প
নতুন দিল্লীত ভূমিকম্প
উত্তৰাখণ্ডত ভূমিকম্প
অসমত ভূমিকম্প
EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.