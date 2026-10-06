নিশা কঁপি উঠিল দিল্লী-উত্তৰাখণ্ড, ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ
মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ কঁপি উঠিল দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী ৷
Published : October 6, 2026 at 11:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ কঁপি উঠিল দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী ৷ নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চিচম’লজীৰ তথ্য মঙলবাৰে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ১০:২৩ বজাত ৪.৯ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় নতুন দিল্লীত ৷
নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ চিচম’লজীৰ তথ্য মতে, ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠৰ পৰা ৫০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত এক অঞ্চলত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
নতুন দিল্লীৰ লগতে উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলীত ৪.৯ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পই জোকাৰণী অনুভুত হয় ৷ এনচিএছয়ে এক্সত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, এই ভূমিকম্পটো ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা ১০:২৩:২৩ বজাত ১৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হৈছিল । এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলতো অনুভৱ কৰা হয়।
#Earthquake (#भूकंप) possibly felt 1 min 36 sec ago in #India. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/A0tQCgnJLY— EMSC (@LastQuake) October 6, 2026
ইফালে উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ, চামোলিকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল কঁপনি অনুভূত হয় । বৰ্তমানলৈকে ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ গম পোৱা নাই ৷ উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে অসমৰ নগাঁও জিলাত ৪.৫ প্ৰাবল্যৰ আন এটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ অনুভুত হৈছিল ৷ এনচিএছ-ৰ এক্স পোষ্ট অনুসৰি, এই ভূমিকম্পটো পুৱা ৪:২৩ বজাত ৩৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:আটক কৰি পুনৰ ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাক মুকলি দিল্লী আৰক্ষীৰ, ৰাহুলে ক’লে ‘হিচাপ হ’ব !’