ছিকিমৰ পৰা ক’লা ৰঙৰ বাহনেৰে আহিছিল শিলিগুৰিলৈ... বাটতে ৰৈ আছিল যম
৪৮ ঘণ্টাৰ অন্তত উদ্ধাৰ তিস্তা নদীত সন্ধানহীন একেটা পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্যৰ মৃতদেহ ৷
Published : June 7, 2026 at 2:40 PM IST
কালিম্পং (পশ্চিমবংগ): শুকুৰবাৰে ছিকিমৰ পৰা শিলিগুৰিলৈ গৈ থকাৰ সময়তে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চেভোকে আৰু বাঘপুলৰ মাজত অৱস্থিত ভেলাবাৰী অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বাহন পাহাৰৰ পৰা বাগৰি পৰিছিল তিস্তা নৈত, ফলত তিস্তা নদীত সোমাই যায় বাহনখন ৷ ইফালে বাহনখনত শিশুসহ এটা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
প্ৰায় ৪৮ ঘণ্টীয়া উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত আটাইকেইজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে শুকুৰবাৰে ভূমিস্খলন হোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাত পলম হয় ৷ কিন্তু শনিবাৰে পুৱাৰে ছিকিম প্ৰশাসন, পশ্চিমবংগ আৰক্ষী, এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ৷ অভিযানৰ সময়ত প্ৰথমে পৰিয়ালটোৰ বাহনখন তিস্তা নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও নদীৰ বুকুত সন্ধানহীন হয় চাৰিগৰাকী লোক ৷
অৱশেষত দেওবাৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে চাৰিগৰাকী লোকৰ মৃতদেহ তিস্তা নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, শুকুৰবাৰে ছিকিমৰ পৰা এখন ক’লা ৰঙৰ বাহনেৰে শিলিগুৰি অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল পৰিয়ালটো । শুকুৰবাৰে বিয়লি ৰামবি অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে শেষবাৰৰ বাবে আত্মীয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল ৷ শুকুৰবাৰে বিয়লি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চেভোকে আৰু বাঘপুলৰ মাজত অৱস্থিত ভেলাবাৰী অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷
চেভোকে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দেওবাৰে পুৱাৰ পৰা চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰথমে অভিশপ্ত বাহনখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোক কেইজনকো মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷ এনডিআৰএফৰ ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট সঞ্জয় ৰঞ্জনে এই উদ্ধাৰ অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছিল ।
লগতে পঢ়ক:তিনিমাহৰ ভিতৰতে পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য, এইবাৰ কিমান বাঢ়িল ?