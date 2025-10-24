ETV Bharat / bharat

'ক্লিন টাৱাং গ্ৰীণ টাৱাং' শ্ল'গানেৰে তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন ২০২৫ অনুষ্ঠিত

তৃতীয়বাৰৰ বাবে টাৱাঙৰ সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন । দেশ-বিদেশৰ ৬ হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণ ।

Tawang International Marathon-2025
'ক্লিন টাৱাং গ্ৰীণ টাৱাং' শ্ল'গানেৰে তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন-২০২৫ অনুষ্ঠিত (ETV Bharat)
October 24, 2025

তেজপুৰ : ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱসৰ লগতে সংগতি ৰাখি সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত অনুষ্ঠিত হ'ল তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন-২০২৫ । সমগ্ৰ বিশ্বক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্যৰে টাৱাঙত অসামৰিক-সামৰিক বাহিনীৰ সহযোগিতাত, ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছ আৰু টাৱাং প্ৰশাসনে আয়োজন কৰিছে এই মাৰথনৰ ।

টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটনৰ দিশত বিশেষ ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখা গৈছে বুলিও ইতিমধ্যে অৰুণাচল চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিছে । মাৰাথনত বিশেষভাৱে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ জি অ' চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে ফ্লেগ অফ কৰে ৪২ কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ মাৰাথনৰ ।

'ক্লিন টাৱাং গ্ৰীণ টাৱাং' শ্ল'গানেৰে তৃতীয় টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন-২০২৫ অনুষ্ঠিত (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিত এই মাৰাথন অনুষ্ঠিত হৈছে । ৬ হাজাৰৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে এই মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । বিগত বছৰৰ তুলনাত তিনিগুণ বেছি প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্যখনৰ অতিথি পৰায়ণ 'মনপা', জনজাতীয় লোক, ভাৰতীয় সেনা আৰু টাৱাং প্ৰশাসন সকলোৱে ইয়াত আকৰ্ষণীয় 'ট্যুৰ এণ্ড ট্ৰেভেল পেকেজ' আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰে মাৰাথনত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক পৰম্পৰাগতভাৱে 'অতিথী দেৱো ভৱ'ৰ জৰিয়তে আদৰণি জনাই আহিছে ।

Tawang International Marathon-2025
টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন-২০২৫ (ETV Bharat)

এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক ন্যামগে ছেৰিঙে কয়, "টাৱাং মাৰাথনৰ জৰিয়তে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে যে টাৱাং চহৰক 'ক্লিন টাৱাং গ্ৰীণ টাৱাং' হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰা লগতে সমগ্ৰ দেশতে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধকৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা ।"

তেওঁ কয়, "এই মাৰাথনৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ ভিতৰতে টাৱাঙৰ প্ৰচাৰ হৈছে আৰু সেয়া সম্ভৱ হৈছে ভাৰতীয় সেনা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত । এই মাৰাথনৰ পৰা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ হোটেল ব্যৱসায়ত সহায় হৈছে ।"

Tawang International Marathon-2025
টাৱাং আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন-২০২৫ (ETV Bharat)

আনহাতে পৰ্যটন উদ্যোগত হোৱা লাভালাভৰ বিষয়ে ছেৰিঙে কয়, "বিগত দুটা বছৰ মাৰাথনৰ পৰা টাৱাং পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়িছে । এইবাৰ ৬-৭ হাজাৰ লোকে আহি বিগত কিছুদিনৰ পৰা টাৱাঙত আছে । সেই ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছে এই অঞ্চলৰ পুৰণি কাহিনী জানিব পৰিছে । মই সকলোকে এই মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম । বিশেষকৈ ১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সাক্ষী আৰু চতুৰ্দশ দালাই লামাই চীনৰ অধিগ্ৰহণৰ পৰা খেনজিমণি হৈ টাৱাঙত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ষষ্ঠ দালাই লামাৰ জন্ম এই টাৱাঙতে হৈছিল ।"

Tawang International Marathon-2025
গজৰাজ কৰ্পছৰ জি অ' চি লে: জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে ফ্লেগ অফ কৰে মাৰাথনৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, এইবাৰৰ মাৰাথনত চাৰিটা শাখা আছে -

  • ৪২ কিলোমিটাৰ (সম্পূৰ্ণ মাৰাথন),
  • ২১ কিলোমিটাৰ (হাফ মাৰাথন),
  • ১০ কিলোমিটাৰ আৰু
  • ৫ কিলোমিটাৰ দৌৰ ।

মাৰাথনত ১২০০ গৰাকী মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে । লগতে কেনিয়াৰ ৩ গৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদকে ধৰি মুঠ ৬২০০ ৰো অধিক লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

Tawang International Marathon-2025
প্ৰায় ১০ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাৰথন (ETV Bharat)

ইফালে প্ৰত্যাহ্বান যদিও টাৱাঙৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত মাৰাথনত অংশ লৈ আনন্দিত প্ৰতিযোগীসকল । 'ডাৱৰৰ ওপৰেৰে দৌৰা'ৰ দৰে অনুভৱ কৰিছে বিভিন্নজনে । প্ৰতিগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে হিমালয়ৰ ঠেক ভূখণ্ড আৰু অধিক উচ্চতাৰ পৰিস্থিতিত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত সাহস আৰু অধ্যৱসায়ৰ মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

টাৱাং মাৰাথন ৩.০ আছিল এক প্ৰকৃত সম্প্ৰদায়ৰ উদযাপন, য'ত সাধাৰণ লোক, ভাৰতীয় সেনা, এছ এছ বি, আই টি বি পি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

