মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ৩৯ সংখ্যক নেশ্যনেল গেমছ, আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন
২০২৭ত মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নেশ্যনেল গেমছ, হোষ্ট ষ্টেট এগ্ৰিমেণ্ট' স্বাক্ষৰিত ৷
Published : May 31, 2026 at 1:40 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৭ চনত ৩৯ সংখ্যক নেশ্যনেল গেমছ অনুষ্ঠিত হ'ব মেঘালয়ত ৷ ক্ৰীড়া জগতত এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৩৯ সংখ্যক নেশ্যনেল গেমছৰ বাবে 'হোষ্ট ষ্টেট এগ্ৰিমেণ্ট' স্বাক্ষৰিত হয় । শনিবাৰে স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ দ্বাৰা নেশ্যনেল গেমছৰ প্ৰতিযোগিতাখন সফলতাৰে আয়োজন কৰাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় ৷
এই চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ড° মনসুখ মাণ্ডৱীয়া, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা, কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰক্ষা নিখিল খড়ছে আৰু ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি পিটি ঊষাৰ লগতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে নেশ্যনেল গেমৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে এই অনুষ্ঠানতে শ্বিলঙৰ প’ল’স্থিত জেএন স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত বিশ্বমানৰ ‘ইণ্টিগ্ৰেটেড হস্পিটেলিটি এণ্ড স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স’ উদ্বোধন কৰা হয় । নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ আৰ্থিক সাহায্যত আৰু মেঘালয় ইক টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট’ৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই অত্যাধুনিক ক্ৰীড়া প্ৰকল্পটো ৷
অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া খণ্ডৰ বিকাশৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই কয়, "২০১৮ চনত যেতিয়া আমি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলো, তেতিয়া মেঘালয়ৰ ক্ৰীড়া খণ্ডৰ মুঠ বাৰ্ষিক ব্যয় আছিল মাত্ৰ ৬৫ কোটি টকা । কিন্তু বৰ্তমান কেৱল এই নতুন ইন্দোৰ হলটোৱেই ১৩২.৯ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰি কয় যে, মেঘালয়ৰ বৰ্তমানৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি কেৱল যোৱা আঠ বছৰৰ ভিতৰতে গঢ়ি তোলা হৈছে । নেশ্যনেল গেমছ সুকলমে আয়োজন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তীব্ৰ গতিত প্ৰস্তুতি চলি আছে ৷ এই মেগা ইভেন্টে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমোল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্রী: প্ৰধানমন্ত্রী আৰু ৰে'ল মন্ত্রীক সাক্ষাৎ