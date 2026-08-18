ETV Bharat / bharat

শত্ৰু চীন, দখলদাৰী চীন ! প্ৰতিবাদত ভাগ ল’বলৈ অৰুণাচলৰ ৩৬ জনীয়া দল কলকাতালৈ ৰাওনা

২০ আগষ্টত কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ'ব চীন বিৰোধী প্ৰতিবাদ ৷ চলো কলকাতা–ইউনাইটেড ফৰ তিব্বত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অৰুণাচলৰ পৰা প্ৰতিনিধৰ দল কলকাতালৈ ৷

ARUNACHAL PRADESH
চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশ ল’ব অৰুণাচলৰ ৩৬ জনীয়া দলে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : স্বাধীন তিব্বত দেশ, চীনৰ পৰা তিব্বতক মুক্তৰ দাবীত কলকাতাত চীনৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মঙলবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৩৬ জনীয়া এটা দল কলকাতালৈ ৰাওনা হয় ৷

২০ আগষ্টত কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ‘চলো কলকাতা–ইউনাইটেড ফৰ তিব্বত’ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দলটো কলকাতা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ৷

চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশ ল’ব অৰুণাচলৰ ৩৬ জনীয়া দলে (ETV Bharat Assam)

তিব্বতী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কৰ্মী মিগমাৰ ডলমাই কয়,"১৯৫০ চনৰ যুদ্ধত চীনৰ হাতত আমি আমাৰ দেশ হেৰুৱাইছিলো আৰু চীনে তিব্বত দখল কৰিছিল । ৭০ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি আমি আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজি আহিছো । আমাৰ যুঁজত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহল, ভাৰত চৰকাৰ, ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমে সহযোগিতা কৰিব লাগে ৷”

তেওঁ লগতে কয়,"১ জুলাইৰ পৰা চীনত কাৰ্যকৰী হোৱা এথনিক ইউনিটি আইনে তিব্বতীয় সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰিচয়ৰ ওপৰত ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে । এক মিলিয়নতকৈ অধিক তিব্বতীয় শিশুক পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই আৱাসিক বিদ্যালয়ত ৰখা হৈছে । আমাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে ৷"

ডলমাই কয়,"২ জুলাইত তিব্বতী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী লবচাঙে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আত্মজাহ দিছিল । ‘ফ্ৰী তিব্বত’, ‘চীন বাহিৰ হওক’ বুলি লিখা বাৰ্তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল লবচাঙে ৷ আমাৰো একে দাবী তিব্বতৰ পৰা আঁতৰিব লাগে চীন ৷"

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিনিধি দলটোৰ এগৰাকী নেত্ৰী লবচং চেৰিঙে কয়,"চীনৰ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাগে তিব্বতক ৷ এখন স্বাধীন তিব্বত বিচাৰি আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো ৷ স্বাধীন তিব্বত নোপোৱা পৰ্যন্ত চীনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব ৷ যিহেতু চীনৰ ‘এথনিক ইউনিটি আইনে’ তিব্বতী লোকৰ পৰিচয়, সংস্কৃতি, অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক খৰ্ব কৰিছে ৷"

চামডো বা কামডো যুদ্ধ : ১৯৫০ চনত চীনৰ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছিল স্বাধীন তিব্বতত ৷ তেতিয়া দুয়োপক্ষৰ যুদ্ধত তিব্বতী সেনা পৰাস্ত হোৱাত তিব্বতৰ চামডো অঞ্চল দখল কৰিছিল চীনৰ সেনাই ৷ ক্ৰমান্বয়ে স্বাধীন তিব্বতী ৰাষ্ট্ৰৰ ভিন্ন অঞ্চল দখল কৰি পৰৱৰ্তীসময়ত সম্পূৰ্ণ ৰূপে তিব্বত দখল কৰিছিল চীনৰ সেনাই ৷ তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চীনে শাসন চলাই আছে তিব্বতত ৷ সেই বাবে সেই যুদ্ধ কোৱা হয় চামডো বা কামডো যুদ্ধ

লগতে পঢ়ক: পিকআপ ভান-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৮ শ্ৰমিক নিহত, ৩২ জন আহত

TAGGED:

কলকাতা
স্বাধীন তিব্বত
চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ARUNACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.