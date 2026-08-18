শত্ৰু চীন, দখলদাৰী চীন ! প্ৰতিবাদত ভাগ ল’বলৈ অৰুণাচলৰ ৩৬ জনীয়া দল কলকাতালৈ ৰাওনা

শত্ৰু চীন, দখলদাৰী চীন ! প্ৰতিবাদত ভাগ ল’বলৈ অৰুণাচলৰ ৩৬ জনীয়া দল কলকাতালৈ ৰাওনা
২০ আগষ্টত কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ'ব চীন বিৰোধী প্ৰতিবাদ ৷ চলো কলকাতা–ইউনাইটেড ফৰ তিব্বত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অৰুণাচলৰ পৰা প্ৰতিনিধৰ দল কলকাতালৈ ৷
Published : August 18, 2026 at 4:28 PM IST
তেজপুৰ : স্বাধীন তিব্বত দেশ, চীনৰ পৰা তিব্বতক মুক্তৰ দাবীত কলকাতাত চীনৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মঙলবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৩৬ জনীয়া এটা দল কলকাতালৈ ৰাওনা হয় ৷
২০ আগষ্টত কলকাতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ‘চলো কলকাতা–ইউনাইটেড ফৰ তিব্বত’ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দলটো কলকাতা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে ৷
তিব্বতী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কৰ্মী মিগমাৰ ডলমাই কয়,"১৯৫০ চনৰ যুদ্ধত চীনৰ হাতত আমি আমাৰ দেশ হেৰুৱাইছিলো আৰু চীনে তিব্বত দখল কৰিছিল । ৭০ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি আমি আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজি আহিছো । আমাৰ যুঁজত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহল, ভাৰত চৰকাৰ, ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমে সহযোগিতা কৰিব লাগে ৷”
তেওঁ লগতে কয়,"১ জুলাইৰ পৰা চীনত কাৰ্যকৰী হোৱা এথনিক ইউনিটি আইনে তিব্বতীয় সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰিচয়ৰ ওপৰত ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে । এক মিলিয়নতকৈ অধিক তিব্বতীয় শিশুক পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰাই আৱাসিক বিদ্যালয়ত ৰখা হৈছে । আমাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে ৷"
ডলমাই কয়,"২ জুলাইত তিব্বতী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী লবচাঙে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আত্মজাহ দিছিল । ‘ফ্ৰী তিব্বত’, ‘চীন বাহিৰ হওক’ বুলি লিখা বাৰ্তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল লবচাঙে ৷ আমাৰো একে দাবী তিব্বতৰ পৰা আঁতৰিব লাগে চীন ৷"
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিনিধি দলটোৰ এগৰাকী নেত্ৰী লবচং চেৰিঙে কয়,"চীনৰ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাগে তিব্বতক ৷ এখন স্বাধীন তিব্বত বিচাৰি আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো ৷ স্বাধীন তিব্বত নোপোৱা পৰ্যন্ত চীনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি থাকিব ৷ যিহেতু চীনৰ ‘এথনিক ইউনিটি আইনে’ তিব্বতী লোকৰ পৰিচয়, সংস্কৃতি, অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক খৰ্ব কৰিছে ৷"
|চামডো বা কামডো যুদ্ধ : ১৯৫০ চনত চীনৰ সেনাই আক্ৰমণ কৰিছিল স্বাধীন তিব্বতত ৷ তেতিয়া দুয়োপক্ষৰ যুদ্ধত তিব্বতী সেনা পৰাস্ত হোৱাত তিব্বতৰ চামডো অঞ্চল দখল কৰিছিল চীনৰ সেনাই ৷ ক্ৰমান্বয়ে স্বাধীন তিব্বতী ৰাষ্ট্ৰৰ ভিন্ন অঞ্চল দখল কৰি পৰৱৰ্তীসময়ত সম্পূৰ্ণ ৰূপে তিব্বত দখল কৰিছিল চীনৰ সেনাই ৷ তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চীনে শাসন চলাই আছে তিব্বতত ৷ সেই বাবে সেই যুদ্ধ কোৱা হয় চামডো বা কামডো যুদ্ধ ৷
লগতে পঢ়ক: পিকআপ ভান-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত ৮ শ্ৰমিক নিহত, ৩২ জন আহত