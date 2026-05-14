প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাত প্ৰাণ গ’ল ৩৩ গৰাকী লোকৰ, উদ্ধাৰ তথা সাহায্যৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাত প্ৰাণ গ'ল ৩৩ গৰাকী লোকৰ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 9:36 AM IST

ভাদোহী/ফাতেহপুৰ: উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাদোহী, ফাতেহপুৰ, বুদাউনকে ধৰি ৫খন জিলাত বুধবাৰে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতে হোৱা প্ৰবল ধুমুহাই ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত কমেও ৩৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । ভদোহীত ১৬ জন, ফাতেহপুৰত ৯ জন, বুদাউনত ৫ জন, চান্দৌলীত ২ জন আৰু সোণভদ্ৰ জিলাত ১ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে । ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সাহায্য প্ৰদানৰ কাম ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।

ভাদোহীত অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ মৌৰ্যই কয় যে কেইবাটাও অঞ্চলত গছ, বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰা আৰু বাসগৃহৰ ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ আহিছে । তেওঁ কয় যে ধুমুহাৰ বাবে মোবাইল নেটৱৰ্ক ব্যাহত হোৱাৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

মৌৰ্যই কয় যে মহকুমাধিপতি, তহচিলদাৰ, অন্যান্য জিলাৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ তিনিওটা তহচিলত পৰিদৰ্শন কৰি সাহায্যৰ কাম চলাই আছে । এক্সত এটা পোষ্টত ভাদোহী আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, জিলাখনত ধূলিৰ ধুমুহাৰ ফলত ৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৬ জন লোক আহত হয়, ইয়াৰে দুজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ ।

ফাতেহপুৰত ধুমুহাত ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয়, আৰু ১৬ জন আহত হয় । অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ অবিনাশ ত্ৰিপাঠীয়ে কয়, "খগা তহচিলত পাঁচগৰাকী মহিলাকে ধৰি ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ সদৰ তহচিলত ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি পৰাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে । ধুমুহাৰ ফলত মুঠ ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ১৬ জন লোক আহত হৈছে ।" বুডাউনত ভয়াৱহ ধূলিৰ ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ ফলত দুগৰাকী নাবালিকাকে ধৰি পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পাঁচজন লোক আহত হৈছে ।

প্ৰচণ্ড বৰষুণ, ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ ফলত মানুহৰ প্ৰাণহানি, পশুধন আৰু সম্পত্তিৰ ক্ষতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে জিলা দণ্ডাধীশ আৰু অন্যান্য বিভাগৰ বিষয়াসকলক ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগীক সম্ভৱপৰ সকলো ধৰণৰ সহায় নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সাহায্যৰ কামত গাফিলতি সহ্য কৰা নহ’ব বুলিও তেওঁ সকীয়াই দিয়ে ।

আদিত্যনাথে বিষয়াসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দি বীমা কোম্পানীসমূহৰ লগতে ৰাজহ আৰু কৃষি বিভাগকো ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ চলাই চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ কয় যে লোকচানৰ মূল্যায়নৰ লগে লগে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।

