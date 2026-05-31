মণিপুৰত ৩ নগাৰ ওপৰত আক্ৰমণ; স্থানীয় সংগঠনৰ তীব্ৰ গৰিহণা

মণিপুৰত ৩ নগাৰ ওপৰত আক্ৰমণ; স্থানীয় সংগঠনৰ তীব্ৰ গৰিহণা
কনছাখুলত ৩ গৰাকী নিৰীহ নগা লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা ফুটহিলছ নগা সমন্বয় সমিতিৰ ।
By ANI
Published : May 31, 2026 at 8:15 PM IST
ইম্ফল (মণিপুৰ) : ট্ৰাক চালকক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাক লৈ উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে মণিপুৰ পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ এম্বুশ্ব । দেওবাৰে পুৱা কনছাখুলত ৩ গৰাকী নিৰীহ নগা লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় । যাক লৈ মণিপুৰৰ পাদদেশত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা পানী যোগান আঁচনিৰ মেৰামতি কৰি থকাৰ সময়তে লোককেইজনক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে ।
নগা সম্প্ৰদায়ৰ নেতাসকলৰ মতে, এই ঘটনাত অস্ত্ৰধাৰী কুকি উগ্ৰপন্থী জড়িত আছে । যাৰ বাবে নগা সংগঠনসমূহে এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা অধিক তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
জানিব পৰা মতে, পুৱা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । নগা লোককেইজনে পানী যোগান আঁচনিৰ উৎস মেৰামতিৰ উদ্দেশ্যে পাহাৰৰ ওপৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিল । সেই সময়তে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ফুটহিলছ নগা সমন্বয় সমিতিৰ আহ্বায়ক এন জি আখিউৱে সাধাৰণ লোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা কেনেদৰে চৰম পৰ্যায়লৈ গৈছে তাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
আখিউৱে কয় যে যেতিয়া তেওঁলোকে পানী যোগান আঁচনিৰ উৎস ঠিক কৰিবলৈ ওপৰলৈ উঠিছিল, তেতিয়া কুকি উগ্ৰপন্থীসকল - বিশেষকৈ কে এন এফ-পি (কুকি নেশ্ব'নেল ফ্ৰণ্ট-প্ৰেচিডেন্সিয়েল)-এ ৩ নিৰীহ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে ।
তেওঁ কয়, "আক্ৰমণৰ সময়ত গাঁওখনৰ এজন লোক আহত হয় । বাকী দুজন বহু সময় ধৰি সন্ধানহীন হৈ থাকে । সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁলোক নিৰাপদ স্থানলৈ উভতি যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।" ৰাজ্যখনত চলি থকা জাতিগত হিংসাৰ সৈতে জড়িত নথকা সাধাৰণ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা এই এম্বুশ্বক ফুটহিলছ নগা সমন্বয় সমিতিয়ে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ।
উগ্ৰপন্থীবোৰে পাহাৰৰ পাদদেশৰ অঞ্চলবোৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে সাধাৰণ খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দৈনন্দিন জীৱিকাত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ প্ৰয়াস কৰা বুলিও সংগঠনৰ নেতাসকলে দাবী কৰে ।
প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই আখিউৱে কয়, "কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে আমাৰ বাবে অপেক্ষা ৰৈ থাকে; তেওঁলোকে আমাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈছে । আমি এই কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো যে শীঘ্ৰে হস্তক্ষেপ কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰক ।"
