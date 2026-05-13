মণিপুৰৰ কাংপকপিত গীৰ্জাৰ জ্যেষ্ঠ ধৰ্মগুৰুৰ ওপৰত সশস্ত্ৰ আক্ৰমণ, নিহত ৩
এক ভয়ংকৰ সশস্ত্ৰ আক্ৰমণত গীৰ্জাৰ তিনিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা নিহত হোৱাৰ লগতে আন পাঁচজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
Published : May 13, 2026 at 5:55 PM IST
তেজপুৰ: চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত এতিয়াও অব্যাহত আছে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ । মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাত বুধবাৰে সংঘটিত এক ভয়ংকৰ সশস্ত্ৰ আক্ৰমণত গীৰ্জাৰ তিনিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা নিহত হোৱাৰ লগতে আন পাঁচজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
জানিব পৰা মতে, লামকাত অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড বেপ্টিষ্ট চার্চ কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰি কাংপকপিলৈ উভতি অহাৰ সময়ত দুখন বাহনক লক্ষ্য কৰি এই আক্ৰমণ চলোৱা হয় । ঘটনাটো পুৱা প্ৰায় ১১ বজাত কাংপকপি জিলাৰ কটজিম আৰু কটলেন অঞ্চলৰ মাজত সংঘটিত হয় ।
কুকি-জো কাউন্সিলে (KZC) প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত অভিযোগ কৰা হয় যে 'Mission & Evangelist' চিহ্নিত বাহন দুখনৰ ওপৰত কেজেদচি কামছন গোট আৰু মেইটেই উগ্ৰপন্থীয়ে সন্মিলিতভাৱে এই অতৰ্কিত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে । এই আক্ৰমণত নিহতসকল হৈছে ৰেভাৰেণ্ড ভি ছিটলহৌ, ৰেভাৰেণ্ড কাইগৌলুন লহৌভুম আৰু পাষ্টৰ পাওগুলেন ছিটলহৌ । আনহাতে, আন পাঁচগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
ইফালে এই ঘটনাটোক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি কুকি-জো কাউন্সিলে কয় যে শান্তি, বিশ্বাস আৰু মানৱসেৱাৰ সৈতে জড়িত ধৰ্মীয় নেতাসকলক লক্ষ্য কৰি কৰা এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নৃশংস আৰু অমানৱীয় । বিশেষকৈ ৰেভাৰেণ্ড ভি ছিটলহৌৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কাউন্সিলে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ কুকি আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ মাজত শান্তি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । নাগালেণ্ড জয়েণ্ট খ্ৰীষ্টিয়ান ফ’ৰামৰ জৰিয়তে তেওঁ মণিপুৰত চলি থকা সংঘাতৰ মাজতে টাংখুল নগা আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত শান্তি স্থাপনৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল ।
কুকি-জো কাউন্সিলে ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি দোষীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে । লগতে নিহতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ।