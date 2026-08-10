ৰেলীৰ পৰা উভতাৰ পথতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত শিক্ষাৰ্থীৰ বাহন; আহত ২৯, ৩ সংকটজনক
মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই আহতসকলৰ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
Published : August 10, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 9:58 AM IST
জম্মু : জম্মু চহৰৰ শকুন্তলা উৰণীয়া সেতুত দেওবাৰে নিশা এখন মিনিবাছ বাগৰি পৰাত প্ৰায় ২৯ জন শিক্ষাৰ্থী আহত হয় ৷ আহত শিক্ষাৰ্থীকেইজনৰ তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি জম্মু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক চিকিৎসাক প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
মিনিবাছখনত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অহা ত্ৰিৰংগা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি বাঘ-ই-বাহুৰ পৰা মুবাৰক মাণ্ডীলৈ উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জম্মুৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
জম্মু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ বীৰেন্দ্ৰ ত্ৰিশালে ইটিভি ভাৰতক কয়, "এই দুৰ্ঘটনাত ২৯ জন শিক্ষাৰ্থী আহত হয় । অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীয়েই বৰ্তমান বিপদমুক্ত ৷ অৱশ্যে কিছুমানৰ হাড় ভাঙিছে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷" তেওঁ লগতে জম্মুত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে জম্মুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৈনিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অহাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইফালে জম্মু জিএমচিৰ বিষয়াসকলে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি আহত ২৯ জন শিক্ষাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি ২৬ জন বিপদমুক্ত বুলি তালিকাভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে তিনিজনৰ অৱস্থাত সংকটজনক বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
Chief Minister has expressed deep anguish over the road accident involving a matador carrying over 25 girls on the flyover near the Super Speciality Hospital, Jammu.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 9, 2026
The injured were promptly provided medical attention and are reported to be out of danger. The Chief Minister…
জম্মুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই এই দুৰ্ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ তেওঁ লগতে আহতসকলক সকলো প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা আৰু সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷