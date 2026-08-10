ETV Bharat / bharat

ৰেলীৰ পৰা উভতাৰ পথতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত শিক্ষাৰ্থীৰ বাহন; আহত ২৯, ৩ সংকটজনক

মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই আহতসকলৰ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সা-সুবিধা আৰু সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

JAMMU FLYOVER ACCIDENT
ত্ৰিৰংগা ৰেলীৰ পৰা উভতি অহা সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত মিনিবাছ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 9:23 AM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জম্মু : জম্মু চহৰৰ শকুন্তলা উৰণীয়া সেতুত দেওবাৰে নিশা এখন মিনিবাছ বাগৰি পৰাত প্ৰায় ২৯ জন শিক্ষাৰ্থী আহত হয় ৷ আহত শিক্ষাৰ্থীকেইজনৰ তিনিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে ৷ সম্প্ৰতি জম্মু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক চিকিৎসাক প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

মিনিবাছখনত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অহা ত্ৰিৰংগা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি বাঘ-ই-বাহুৰ পৰা মুবাৰক মাণ্ডীলৈ উভতি অহা সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ আহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জম্মুৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷

জম্মু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ বীৰেন্দ্ৰ ত্ৰিশালে ইটিভি ভাৰতক কয়, "এই দুৰ্ঘটনাত ২৯ জন শিক্ষাৰ্থী আহত হয় । অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীয়েই বৰ্তমান বিপদমুক্ত ৷ অৱশ্যে কিছুমানৰ হাড় ভাঙিছে আৰু তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷" তেওঁ লগতে জম্মুত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে জম্মুৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৈনিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অহাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইফালে জম্মু জিএমচিৰ বিষয়াসকলে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি আহত ২৯ জন শিক্ষাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি ২৬ জন বিপদমুক্ত বুলি তালিকাভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে তিনিজনৰ অৱস্থাত সংকটজনক বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

জম্মুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই এই দুৰ্ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ তেওঁ লগতে আহতসকলক সকলো প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা আৰু সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : পথ দুৰ্ঘটনাত যুৱকৰ মৃত্যু, পুত্ৰৰ মৃত্যু হোৱা শুনি মাতৃয়েও তেজিলে প্ৰাণ

মৰ্মান্তিক ! পথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ৰৈ থকা মাতৃ-কন্যাৰ নিথৰ দেহ উভতিল ঘৰলৈ

চাম্বাৰ এঢলীয়া পথত বাগৰিল বাছ; ৭ জনৰ মৃত্যু

Last Updated : August 10, 2026 at 9:58 AM IST

TAGGED:

দুৰ্ঘটনাত পতিত মিনিবাছ
ত্ৰিৰংগা সমদল
ইটিভি ভাৰত অসম
STUDENTS INJURED
JAMMU FLYOVER ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.