মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হাফিজ ছাইদ, লখৱীৰ বিৰুদ্ধে বিএনএছএছৰ অধীনত কৰা হ’ব বিচাৰ
২০০৮ চনৰ মুম্বাইত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত জড়িত থকা ছজন পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এক ঘোষণা জাৰি কৰা হৈছে ।
Published : August 21, 2026 at 7:56 AM IST
মুম্বাই: পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে আন এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে ভাৰতে ৷ দেশত শেহতীয়াকৈ গৃহীত ভাৰতীয় নাগাৰিক সুৰক্ষা সংহিতা (বিএনএছএছ), ২০২৩ৰ অধীনত বৰ্তমান পলাতক ঘোষণা কৰা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী নেতা আৰু সদস্যৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবলৈ ভাৰত চৰকাৰে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তা উজ্জ্বল নিকামৰ মতে, ২০০৮ চনৰ মুম্বাইত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত জড়িত থকা ছজন পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে এক ঘোষণা জাৰি কৰা হৈছে ।
ছজন পলাতক পাকিস্তানী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত চলোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ ছাইদ আৰু জেকি-উৰ-ৰেহমান লখৱীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাও অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ।
আদালতে তেওঁলোকৰ উপস্থিতি বিচাৰি নিৰ্দেশ জাৰি হোৱাৰ ৯০ দিনৰ পিছত তেওঁলোকৰ পুৰণি গোচৰ আৰু প্ৰমাণ দাখিল কৰিব বিচাৰ বিভাগে । বিএনএছএছৰ ৩৫৬ নং ধাৰাত উল্লেখ আছে যে যদি অভিযুক্তই তিনি বছৰৰ ভিতৰত আদালতত হাজিৰ হ’ব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিৰ পিছতো ৰায়দানৰ দ্বাৰা বিচাৰৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হ’ব পাৰি ।
মন কৰিবলগীয়া যে অভিযুক্তসকল কাৰ্যবিধিত অনুপস্থিত নাথাকিলেও আদালতত অধিবক্তা নিযুক্তি দি নাইবা অন্যান্য বিধিগত প্ৰতিৰক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰতিৰক্ষা লাভ কৰিব পাৰে ।
অধিবক্তা নিকমে আঙুলিয়াই দিয়াৰ দৰে এই অভিযোগসমূহ নিৰ্ণায়ক প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে, য’ত আমেৰিকাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী ডেভিদ হেডলীৰ লগতে বন্দুকধাৰী আৰু আজমল কাছভৰ সাক্ষ্যও আছে ৷ কাছভক ইতিমধ্যে ফাঁচী দিয়া হৈছে । পলাতক সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা বিবৃতি প্ৰকাশৰ বাবে ইণ্টাৰপ’লৰ সৈতে কাম কৰি আছে ভাৰত চৰকাৰে, অতি শীঘ্ৰে বিবৃতি প্ৰকাশৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ পৰা নিৰ্ণায়ক ৰায় লাভ কৰিলে পাকিস্তানৰ ওপৰত কূটনৈতিক হেঁচা বৃদ্ধি পোৱাত সহায়ক হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ কিয়নো ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে পাকিস্তানে মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ডক ‘আশ্ৰয়’ প্ৰদান কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক: ম’বাইল গেম খেলিবলৈ নিদিয়াৰ পৰিণতি : মাতৃৰ কথা নামানি কিশোৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ