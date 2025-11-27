পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে বৰ্তমানৰ মিল নাই; কি হ'ব পশ্চিমবংগৰ ২৬ লাখ ভোটাৰৰ ?
২০০২ চনৰ আৰু বৰ্তমানৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰীক্ষণত ওলাইছে ২৬ লাখ মিল নথকা ভোটাৰৰ তথ্য । নিৰ্বাচন আয়োগে এতিয়া কি কৰিব ?
Published : November 27, 2025 at 7:44 AM IST
কলকাতা (পশ্চিমবংগ) : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগত এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ ভোটাৰ তালিকাত থকা প্ৰায় ২৬ লাখ ভোটাৰৰ নাম ২০০২ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে কোনো মিল নাই ।
ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া ভোটাৰ তালিকাখন ২০০২ চনৰ পৰা ২০০৬ চনৰ ভিতৰত পূৰ্বৰ এছ আই আৰ অনুশীলনৰ সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ পিছত এই অসামঞ্জস্য ধৰা পৰিছে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে উল্লেখ কৰিছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰৰ মতে চলি থকা এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত বুধবাৰে বিয়লিলৈকে পশ্চিমবংগত ৬ কোটিৰো অধিক গণনা প্ৰ-পত্ৰ ডিজিটেলাইজ কৰা হৈছে ।
এগৰাকী বিষয়াই কয়, "এবাৰ ডিজিটেলাইজ হোৱাৰ পিছত এই প্ৰ-পত্ৰসমূহ মেপিং প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনলৈ অনা হয়, য'ত পূৰ্বৰ এছ আই আৰ ৰেকৰ্ডৰ সৈতে মিলাই দিয়া হয় । প্ৰাৰম্ভিক তথ্যই দেখুৱাইছে যে পশ্চিমবংগৰ প্ৰায় ২৬ লাখ ভোটাৰৰ নাম এতিয়াও অন্তিম এছ আই আৰ তথ্যৰ সৈতে মিলাব পৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ তালিকাত নাম উল্লেখ থকা বহু ভোটাৰ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত পশ্চিমবংগলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল । এনে ভোটাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হৈয়েই আছে, যাৰ বাবে তেওঁলোক পূৰ্বে আন ৰাজ্যৰ হ'লেও ৰাজ্যখনে তেওঁলোকৰ সবিশেষ মেপ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে । পশ্চিমবংগৰ ভোটাৰ তালিকাক আন ৰাজ্যৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে মিলাই আয়োগে বৰ্তমান মিল নথকা ২৬ লাখ নাম চিনাক্ত কৰিছে ।"
ডিজিটেলাইজেচন অব্যাহত থকাৰ লগে লগে এই সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত 'মেপিং' মানে ২০০২ চনত শেষবাৰৰ বাবে সংকলন কৰা এছ আই আৰ তালিকাৰ সৈতে শেহতীয়া প্ৰকাশিত ভোটাৰ তালিকাখন ক্ৰছ-ভেৰিফাই কৰাটো বুজায় ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে দুয়োখন তালিকাতে কিমান নাম আছে সেইটো পৰীক্ষা কৰে আৰু লগতে পূৰ্বৰ এছ আই আৰ ৰেকৰ্ডত বৰ্তমানৰ যিকোনো ভোটাৰৰ পিতৃ-মাতৃৰ নাম আছে নে নাই সেইটোও পৰীক্ষা কৰে । যেতিয়া এনে মিল পোৱা যায়, তেতিয়া পৃথক পৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ ভোটাৰক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰা হয় ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এইবাৰ মেপিং প্ৰক্ৰিয়াত অন্যান্য ৰাজ্যৰ ভোটাৰৰ তালিকাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যি অধিক ব্যাপক আৰু সঠিক পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ । কিন্তু মেপিঙৰ ক্ষেত্ৰত মিল নোহোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে চূড়ান্ত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকক আঁতৰোৱা হ'ব ।
বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে যিসকলৰ তথ্য পূৰ্বৰ তালিকাৰ সৈতে মিল খাব, তেওঁলোকে কোনো অতিৰিক্ত নথি দাখিল কৰাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব । কেৱল গণনা প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব । তেওঁ লগতে কয় যে যিসকলৰ নাম এই ৰেকৰ্ডৰ জৰিয়তে মিল বা অনুসন্ধান কৰিব নোৱাৰি, তেওঁলোকৰ পৰিচয় আৰু যোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ নথিভিত্তিক পৰীক্ষণ কৰা হ'ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে উল্লেখ কৰিছে যে এই অনুশীলনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভৱিষ্যতৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভোটাৰ তালিকাত সঠিকতা আৰু স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰা আৰু কোনো যোগ্য ভোটাৰক সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষণ অবিহনে বাদ দিয়া নহ'ব ।
