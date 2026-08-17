ETV Bharat / bharat

পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক নিঃশেষ অভিযান; ১৪ ৰাজ্যৰ পৰা ২৫৩ জনক আটক নিৰাপত্তা সংস্থাৰ

অভিযানত বিদেশী হেণ্ডলাৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মডেল উন্মোচন । আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাত ছ’চিয়েল মিডিয়া, স্থানীয় লোক, ড্ৰ’ন, অপৰাধমূলক নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ । আইএছআইৰ সমান্তৰাল চেনেলৰ উমান ।

Pakistan backed terror network
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (File Photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2026 at 9:13 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

গৌতম দেৱৰয়

নতুন দিল্লী : নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে সোমবাৰে দাবী কৰে যে পাকিস্তান সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী মডিউলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো ৰাজ্যত চলোৱা অভিযানৰ পিছত শনিবাৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ কৰা এক বৃহৎ প্ৰচেষ্টাক বিফল কৰে ।

এই অভিযানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ আৰু সমন্বিত অভিযানৰ ভিতৰত এটাত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে পাকিস্তানস্থিত শ্বাহজাদ ভাট্টি নেটৱৰ্ক (এছবিএন) ধ্বংস কৰাৰ বাবে ১৪ খন ৰাজ্যত একেলগে অভিযান চলোৱা হয় ।এই অভিযানত ২৫৩ জন লোকক আটক কৰি নতুন গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । কিয়নো নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সমাৰোহ উদযাপনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টাক ৰোধ কৰিবলৈ দ্ৰুততাৰে কাম কৰি আছে ।"

এই অভিযানৰ পৰিসৰ কেৱল আটক কৰা লোকৰ সংখ্যাৰ বাবেই নহয়, আনকি পাকিস্তান ভিত্তিক হেণ্ডলাৰসকলে ভাৰতৰ ভিতৰত কম খৰচী সন্ত্ৰাসবাদী অভিযান চলাবলৈ দ্ৰুতগতিত ব্যৱহাৰ কৰা বিকেন্দ্ৰীকৃত নেটৱৰ্কক উন্মোচন কৰাৰ বাবেও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।

এই সফল অভিযানৰ পিছতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত ২০০ৰো অধিক কৰ্মীক ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । আনহাতে, বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, অস্ত্ৰ আইন, এনডিপিএছ আইন আৰু বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আইন আদিৰ বিধানৰ অধীনত ৮০টাখনকৈও অধিক এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টত অমিত শ্বাহে কয়, "স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে আইএছআই সমৰ্থিত শ্বাহজাদ ভাট্টি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোক মোদী চৰকাৰে ‘ধ্বংস’ কৰি বিধ্বংসী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা বিফল কৰিছিল । সমন্বিত অভিযানে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ভাৰতৰ ‘শূন্য সহনশীলতা’ প্ৰদৰ্শন কৰে ।"

গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, ১২ আগষ্টৰ এই অভিযান কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু ৰাজ্যিক আৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত বাস্তৱ সময়ৰ চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময়ৰ ভিত্তিত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ২৫৩ জন লোকক আটক কৰা হয় ।

উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক ৬২ জনক, হাৰিয়ানাত ৫২, দিল্লীত ৫১, পঞ্জাব ৪৪ আৰু ৰাজস্থানত ১৫ জনক আটক কৰা হয় । আনহাতে, মহাৰাষ্ট্ৰত ৮, উত্তৰাখণ্ডত ৫, কৰ্ণাটক, গুজৰাট আৰু বিহাৰত ৩ জনকৈ লোকক আটক কৰা হৈছে । ইফালে তেলেংগানা, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু কেৰালাত দুজনকৈ লোকক আটক কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে ইমান সংখ্যক লোকক আটক কৰাটোৱে এই অভিযানটোক বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে । অভিযানকাৰীয়ে আইইডি, পিষ্টল, সজীৱ গোলাবাৰুদ, পাকিস্তান অৰ্ডানেন্স ফেক্টৰীৰ চিহ্ন থকা গ্ৰেনেড আৰু চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু গোপনীয়তাৰ বাবে নিৰ্মিত চিচিটিভি কেমেৰা জব্দ কৰে ।

নিৰাপত্তা বিষয়াসকলে দাবী কৰা মতে, এই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰাটোৱে এনে এটা নেটৱৰ্কৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে, যিটো কেৱল নিযুক্তি বা অপপ্ৰচাৰতে সীমাবদ্ধ নাছিল । ইয়াৰ তথাকথিত কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত আছিল অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা, আৰক্ষী, প্ৰতিৰক্ষা আৰু ধৰ্মীয় স্থানত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰা, চোৰাংচোৱাগিৰিৰ সঁজুলি স্থাপন কৰা আৰু আক্ৰমণ চলাব পৰা স্থানীয় লোকক চিনাক্ত কৰা ।

গেংষ্টাৰ নেটৱৰ্কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনিলৈকে

বিগত কেইবামাহো ধৰি ভাট্টীৰ নেটৱৰ্কৰ তদন্তই ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে সংগঠিত অপৰাধ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে ম্লান হৈ পৰিছে ।

ভাৰতীয় সংস্থাসমূহে অভিযোগ কৰিছে যে পাকিস্তানস্থিত গেংষ্টাৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদীলৈ পৰিণত হোৱা ভাট্টি নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰি দুৰ্বল যুৱক-যুৱতীসকলক চিনাক্ত কৰি গোপনীয়তা, অপপ্ৰচাৰ আৰু হিংসাত্মক কামৰ বাবে ধন আগবঢ়াই আহিছে । দিল্লী আৰক্ষীৰ তদন্তয়ো ইংগিত দিছে যে হেণ্ডলাৰসকলে নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক দূৰৈৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য, সামগ্ৰী আৰু ধন প্ৰদানৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থাই (এনআইএ) পৃথকে পৃথকে ভাট্টি সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । জুন মাহত সংস্থাটোৱে তেওঁৰ সৈতে জড়িত তিনিটা গোচৰত সমগ্ৰ পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ ১৮টা স্থানত তালাচী চলাইছিল । এনআইএয়ে কয় যে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ উন্মোচন কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অনুসন্ধানৰ ফলত যোগাযোগ আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ সৈতে জড়িত ডিজিটেল ডিভাইচ আৰু নথি-পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে ।

২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত পঞ্জাবস্থিত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্ৰভাৱশালী ৰ’জাৰ সান্ধুৰ বাসগৃহত গ্ৰেনেড আক্ৰমণ, ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ছিৰছাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত সংঘটিত বিস্ফোৰণ আৰু ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত আম্বালাৰ বলদেৱ নগৰ থানাত সংঘটিত বিস্ফোৰণকে ধৰি বিভিন্ন ঘটনাৰ সৈতে ভাট্টিৰ সম্পৰ্ক থকাটো সংস্থাটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

যশবীৰ চৌধাৰী : পাকিস্তান সমৰ্থিত আন এক চেনেল

তদন্তৰ অধীনত থকা পাকিস্তান ভিত্তিক ভাবুকি চেনেল একমাত্ৰ ভাট্টি নেটৱৰ্কেই নহয় । ইটিভি ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বে পাকিস্তানস্থিত আইএছআই হেণ্ডলাৰ যশবীৰ চৌধাৰীক লৈ চোৰাংচোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল, যিয়ে বিশেষকৈ পঞ্জাব আৰু দিল্লীত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বাবে ভাৰতভিত্তিক নিযুক্তিপ্ৰাপ্তসকলক সক্ৰিয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।

তদন্তকাৰীৰ হাতত উপলব্ধ চোৰাংচোৱাৰ তথ্য অনুসৰি, চৌধাৰীয়ে ৱাটছএপকে ধৰি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় কূটাঘাতকাৰীৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিছিল । ড্ৰ’নৰ জৰিয়তে ভাৰতলৈ নিক্ষেপ কৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবী উত্থাপন কৰা অস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ আৰু আইইডি সামগ্ৰীৰ এটা চালান ব্যাপক ষড়যন্ত্ৰৰ অংশ হিচাপে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।

প্ৰখ্যাত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্ৰিগেডিয়াৰ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বি কে খান্নাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "ভাট্টীৰ সৈতে চৌধাৰীৰ উত্থান তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । কাৰণ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ভাৰতীয় সংস্থাসমূহে একাধিক বিদেশী ভিত্তিক হেণ্ডলাৰৰ সৈতে যুঁজি আছে, কেৱল এটা কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰৰ সৈতে নহয় । এনে নেটৱৰ্কবোৰে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব পাৰে, বিভিন্ন লোকক ভৰ্তি কৰাব পাৰে আৰু আলোচনাক পৃথক পৃথকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তাৰ পিছত তেওঁলোকে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, নিচাযুক্ত পদাৰ্থ, অপৰাধমূলক সম্পৰ্ক আৰু ডিজিটেল নিযুক্তিক তেওঁলোকে সিমান্তৰ সিপাৰৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ লাভ উঠাব পাৰে ।"

পৰিৱৰ্তিত সন্ত্ৰাসবাদৰ আৰ্হি

সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী বিশেষজ্ঞসকলে ডিজিটেলভাৱে সক্ষম, বিকেন্দ্ৰীকৃত সন্ত্ৰাসবাদ নেটৱৰ্কৰ উত্থানক ক্ৰমান্বয়ে চিহ্নিত কৰিছে । মনোহৰ পাৰিকাৰ ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিফেন্স ষ্টাডিজ এণ্ড এনালাইজেছৰ শেহতীয়াকৈ কৰা এক বিশ্লেষণত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিদেশী হেণ্ডলাৰসকলে বিশেষকৈ পাকিস্তানত ভিত্তি কৰি থকাসকলে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু অনলাইন গ্ৰুমিং ব্যৱহাৰ কৰি আৱেগিক ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীক ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে । তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভাট্টি নেটৱৰ্কক এই শেহতীয়া আৰ্হিৰ অংশ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে ।

নিৰাপত্তা বিশ্লেষকসকলৰ মতে, শেহতীয়া এই দমন কাৰ্যই সেয়েহে অধিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালকপ্ৰধান সুলখান সিঙে কয়, "পৰম্পৰাগত সন্ত্ৰাসবাদী আৰ্হিত প্ৰশিক্ষিত কেডাৰ, অনুপ্ৰৱেশ আৰু তুলনামূলকভাৱে দৃশ্যমান সাংগঠনিক স্তৰৰ প্ৰয়োজন আছিল । শেহতীয়া আৰ্হিটোৱে বিদেশী হেণ্ডলাৰ, মোবাইল ফোন, স্থানীয় নিযুক্তি আৰু দূৰৈৰ পৰা ডেলিভাৰী কৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ চালানৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ কয়, "এয়া মূলতঃ সন্ত্ৰাসবাদৰ এটা বিস্তৃত আন্তঃগাঁথনি ।" সিঙৰ মতে, বিদেশী হেণ্ডলাৰজন শাৰীৰিকভাৱে ভাৰতৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত থকাৰ বিপৰীতে নিযুক্তি, লজিষ্টিক আৰু লক্ষ্য দেশৰ ভিতৰতে থাকে । তেওঁ কয়, "ইয়াৰ ফলত মাষ্টাৰমাইণ্ডৰ বাবে কাৰ্যকৰী বিপদ হ্ৰাস পায় আৰু সংস্থাসমূহৰ মাজত চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ।"

অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ প্ৰেৰণৰ বাবে ড্ৰ’নৰ ব্যৱহাৰে প্ৰত্যাহ্বান আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে । ভাট্টিৰ সৈতে জড়িত মডিউলসমূহৰ পূৰ্বৰ তদন্তত পাকিস্তান ভিত্তিক হেণ্ডলাৰ, পঞ্জাবত ড্ৰ'নেৰে পেলোৱা চালান আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লী-এনচিআৰৰ ফালে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ স্থানান্তৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

সিঙে লগতে কয়, "শেহতীয়া এই দমন কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰে যে চোৰাংচোৱা সংযোজন ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবিৰোধী কৌশলৰ কিয় কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । পঞ্জাবত চিনাক্ত হোৱা এজন সন্দেহযুক্ত লোকৰ পাকিস্তানত হেণ্ডলাৰ, আন এখন ৰাজ্যত বিত্তীয় লিংক, ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কাম কৰা নিযুক্তিদাতা আৰু দিল্লীত টাৰ্গেট থাকিব পাৰে ।"

স্বাধীনতা দিৱস এনে এক সময় আছিল য'ত আক্ৰমণৰ আশংকা বহুত বেছি আছিল, যাৰ বাবে ১৪ খন ৰাজ্যত একেলগে চলোৱা এই অভিযানৰ লক্ষ্য কেৱল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটোৱেই নাছিল, বৰঞ্চ যাতে পৃথক পৃথক মডিউলসমূহে ৰেইকীৰ (গুপ্তচৰগিৰি) পৰা আগবাঢ়ি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে ।

নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ বাবে অৱশ্যে এই অভিযানতেই ভাবুকিৰ অন্ত পৰাৰ সম্ভাৱনা নাই । পূৰ্বৰ তদন্তত দেখা গৈছে যে ভাট্টি সংযুক্ত নেটৱৰ্কসমূহে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু অভিযানৰ পিছতো বাৰে বাৰে নতুন অপাৰেটিভ নিযুক্তিৰ চেষ্টা চলাই আহিছে ।

ব্ৰিগেডিয়াৰ খান্নাই কয়, “তাৎক্ষণিক ভাবুকি হয়তো বিঘ্নিত হৈছে, কিন্তু বৃহত্তৰ যুদ্ধখন হৈছে সেই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ ওপৰত যিয়ে বিদেশী হেণ্ডলাৰসকলক ভাৰতীয় অপাৰেটিভক দূৰৈৰ পৰা নিযুক্তি, বিত্তীয় সাহায্য, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু নিৰ্দেশনা দিবলৈ সক্ষম কৰে ।”

লগতে পঢ়ক :ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষী বিষয়া নৱজিৎ দাসক হত্যা; অসম আৰক্ষীৰ হাতত আছে তথ্য: হিমন্ত
লগতে পঢ়ক :আই এছ আই সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা বিফল, দুই শতাধিক সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

NIA
PAK BASED TERROR MODEL
OPERATION AGAINST TERRORIST
ইটিভি ভাৰত অসম
PAKISTAN BACKED TERROR NETWORK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.