২৫ বছৰ পূৰ্বে জে'লৰ পৰা পলোৱা কয়দীক ছদ্মবেশেৰে ধৰি আনিলে আৰক্ষীয়ে

২৫ বছৰ পূৰ্বে জে'লৰ পৰা পলোৱা কয়দীক ছদ্মবেশেৰে ধৰি আনিলে আৰক্ষীয়ে
কোনোজন যদি চুৱেটাৰ বিক্ৰেতা, কোনো ৰিক্সাচালক, কোনোবা ফলৰ বেপাৰী, চালক, যাত্ৰী... ৷ এনেকৈয়ে আৰক্ষীয়ে নানা ৰূপ ধৰি অৱশেষত সফল হ'ল ৷
Published : January 2, 2026 at 3:38 PM IST
নৱাচাৰী (গুজৰাট): চিনেমাৰ দৰে এক কাহিনী । ২৫ বছৰ পূৰ্বে গুজৰাটৰ নৱাচাৰী উপ-কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল এটা চোৰে । অৱশেষত পুনৰ পৰিল জালত । হাৰিয়াণাৰ ফৰিদাবাদ জিলাৰ পল্লা এলেকাৰ শনি মাৰ্কেটত আৰক্ষীয়ে ছদ্মবেশ ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পলাতক কয়দীটোক । অভিযুক্ত কয়দীটোৰ বিৰুদ্ধে বলচাদ জিলাত মুঠ চাৰিটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ নাম শশীভূষণ ওৰফে শতভূষণ ওৰফে পিণ্টু সিং তপবাহাদুৰ ৰাজপুত । তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দেৱৰীয়া জিলাৰ পেক'লী গাঁৱৰ বাসিন্দা । ১৯৯৯ চনত তেওঁ আৰু তেওঁ সহযোগী বলসাড় জিলাৰ পাৰডী, ওমৰগাম, বলসাড়ৰ গ্ৰাম্য এলেকা আৰু নৱাচাৰী আৰক্ষী চকীৰ অধীনৰ এলেকাত চুৰি-ডকাইতিৰ দৰে কেইবাটাও গুৰুতৰ অপৰাধ কৰিছিল । তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে পিণ্টু সিং আৰু তেওঁৰ তিনি সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নৱাচাৰী উপ-কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
কাৰাগাৰত ন্যায়িক জিম্মাত থকাৰ সময়তে পিণ্টু সিং আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে পলায়নৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁলোকে উপ-কাৰাগাৰৰ বাথৰুমৰ খিৰিকীৰ ৰড হেক্স' ব্লেডেৰে কাটি বাহিলৈ ওলাই আৰু কাৰাগাৰৰ ওখ দেৱালত সংযুক্ত কৰা ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সিঙত কাপোৰ পেলাই দেৱাল পাৰ হৈ পলায়ন কৰে । কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পাছত কোনো বাহন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ খোজকাঢ়িয়েই ৩৫০ কিঃমিঃ দূৰ অতিক্ৰম কৰি ভূচাৱলত উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পৰা ৰে'লযোগে মধ্য প্ৰদেশত উপস্থিত হয় ।
ইয়াৰ পিছত পিণ্টু সিঙে সহযোগীসকলৰ পৰা পৃথক হৈ প্ৰথমে বেংগালুৰু আৰু তাৰ পিছত কেৰালাত উপস্থিত হয় । কিছুবছৰ তাত কটোৱাৰ পিছত তেওঁ দিল্লীলৈ যায় আৰু অৱশেষত হাৰিয়াণাৰ ফৰিদাবাদ জিলাৰ পল্লা এলেকাত ছবি আঁকি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে ।
ইয়াৰ মাজতে, নৱাচাৰী আৰক্ষীয়ে চাৰ্ভিলেন্স আৰু হিউমেন ইণ্টেলিজেন্সৰ তথ্যৰ আধাৰত অভিযুক্তৰ খবৰ লাভ কৰে । ২৫ বছৰ পিছত, পৰিচয় লাভ কৰাত অসুবিধা থকা সত্বেও, নৱাচাৰী আৰক্ষীৰ সকলো শীৰ্ষ বিষয়া ফৰিদাবাদত উপস্থিত হয় ।
আৰক্ষীয়ে শনি মাৰ্কেটত এনে এক স্থান বাচি লয় য'ত চুৱেটাৰ বিক্ৰী কৰা লোক, ৰিক্সাচালক, ফলৰ বেপাৰী, চালক, যাত্ৰী আদিৰ ছদ্মবেশ ধৰি তেওঁলোক উপস্থিত আছিল । বহু সময় ধৰি ফান্দ পাতি থকাৰ পিছত পিণ্টু সিং মাৰ্কেটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘেৰি লয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্তক ফৰিদাবাদৰ পৰা নৱাচাৰীলৈ অনা হয় আৰু পৰৱৰ্তী তদন্তৰ বাবে নৱাচাৰী টাউন আৰক্ষীক অৰ্পণ কৰে ।