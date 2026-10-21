দুখীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত ২৫% আসন : তেলেংগানা চৰকাৰে আনিব নতুন গাইডলাইন
উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, তামিলনাডু আদি ৰাজ্যই ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু বৰ্তমান এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰি আছে ।
Published : October 21, 2026 at 10:58 AM IST
হায়দৰাবাদ : আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত ২৫ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত অগ্ৰগতি লাভ কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ (National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR) প্ৰতি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে কেইবাখনো ৰাজ্যই এই আদেশ কাৰ্যকৰী কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । আনকি দশক পিছতো ইয়াৰ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ।
চলিত মাহৰ ২৭ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া শুনানিৰ বাবে এনচিপিচিআৰক ব্যক্তিগতভাৱে হাজিৰ হৈ কাৰ্যকৰীকৰণৰ স্থিতি সম্পৰ্কে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আদালতে নিৰ্দেশ দিছে ।
এই প্ৰসংগত এনচিপিচিআৰে তেলেংগানা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা ব্যাখ্যা বিচাৰিছিল; তাৰ পাছত তেলেংগানাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সঞ্চালক নবীন নিকোলাছে দিল্লীলৈ গৈ আয়োগক আশ্বাস দিয়ে যে ৰাজ্যখনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিব । ইতিমধ্যে বহু ৰাজ্যই এই নীতি ৰূপায়ণ কৰি থকাৰ সময়তে তেলেংগানা চৰকাৰেও এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
শিক্ষাৰ অধিকাৰ (Right to Education, RTE) আইনৰ ধাৰা ১২(১)(গ)ৰ অধীনত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ২৫ শতাংশ আসন অনগ্ৰসৰ পটভূমিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সংৰক্ষিত হ’ব লাগিব, যিটো বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব । চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ।
আদালতে কেইবাটাও ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছে নামভৰ্তিৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেল মুকলি কৰা, অনলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰা, লটাৰী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আসন আবণ্টন দিয়া আৰু সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে অভিযোগ নিৰাময় কোষ স্থাপন কৰা আদি ।
কাৰ্যকৰীকৰণৰ তদাৰক আৰু নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব এনচিপিচিআৰৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছিল । উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, তামিলনাডু আদি ৰাজ্যই ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি প্ৰণয়ন কৰিছে আৰু বৰ্তমান এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰি আছে ।
এই আইনখন তেলেংগানাত কাৰ্যকৰী কৰা সন্দৰ্ভত যোৱা বছৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল । তাত শিক্ষা বিভাগে আদালতক আশ্বাস দিছিল যে এই আইনখন বলৱৎ কৰা হ’ব ।
২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত শিক্ষা সচিব যোগিতা ৰাণাই ৯৬টা বাসস্থানৰ পৰা শিশুসকলক, য’ত কোনো চৰকাৰী বিদ্যালয় উপলব্ধ নহয়, তেওঁলোকক ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল ।
কিন্তু এই নিৰ্দেশনা কেৱল জিলা শিক্ষা বিষয়াসকললৈহে প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ল । ফলস্বৰূপে শিক্ষা বিভাগৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰ অনুসৰি, ২০২৫-২৬ আৰু ২০২৬-২৭ শিক্ষাবৰ্ষত মাত্ৰ ১৮০টা শিশুৱেহে নামভৰ্তি লাভ কৰিব পাৰিছিল । বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগে লগে বিষয়াসকলে পুনৰবাৰ ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।