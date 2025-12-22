তিৰুমালা শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে গুৱাহাটীত ২৫ একৰ মাটি আবণ্টন
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীতে দৰ্শন লাভ কৰিব তিৰুপতিৰ শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামীৰ ৷ ইতিমধ্যে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে গুৱাহাটীত ২৫ একৰ মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছে ।
Published : December 22, 2025 at 10:38 AM IST
তিৰুমালা (তিৰুপতি) : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি তিৰুমালাৰ বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰ ৷ যাৰ মহিমা অপাৰ ৷ প্ৰতিদিনে অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটে এই মন্দিৰলৈ ৷ তিৰুপতিৰ এই বিখ্যাত মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ ভক্তই পুৱাৰে পৰা মন্দিৰৰ বাহিৰত শাৰী পাতে ৷ আনকি দূৰ-দূৰণিলৈ বিয়পি আছে এই ঐশ্বৰিক মন্দিৰৰ গুণ গান ৷
সেই হেতুকে তিৰুমালাৰ ভগৱান ভেংকটেশ্বৰৰ মহিমা দেশৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহলৈও সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম (Tirumala Tirupati Devasthanams চমুকৈ TTD)ৰ অধ্যক্ষ বি আৰ নাইডুৱে শনিবাৰে এক বিবৃতিযোগে উল্লেখ কৰে যে অসম চৰকাৰে ভগৱান ভেংকটেশ্বৰৰ ঐশ্বৰিক মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে গুৱাহাটীত ২৫ একৰ মাটি আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ গড়চুক অঞ্চলত এই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছিল । কিন্তু যিহেতু তাত ইতিমধ্যে ভগৱানৰ এটা স্থানীয় মন্দিৰ আছে, গতিকে তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমৰ অধ্যক্ষৰ অনুৰোধত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখি তাৰ পৰিৱৰ্তে গুৱাহাটীত মাটি আবণ্টন দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । ইয়াৰ পিছতে অসম চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমৰ বাবে ২৫ একৰ মাটি আবণ্টন দিবলৈ নীতিগত অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ।
তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে । উত্তৰ-পূব ভাৰতত এয়া হ’ব প্ৰথমটো ভগৱান ভেংকটেশ্বৰ মন্দিৰ ৷ যাৰ নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ’ব বুলি উল্লেখ কৰে তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানমৰ অধ্যক্ষ বি আৰ নাইডুৱে ।