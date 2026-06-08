ETV Bharat / bharat

ওমানৰ মাছিৰা দ্বীপৰ ওচৰত আবদ্ধ ২৪ ভাৰতীয় নাৱিক; বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান

এক মিছাইল আক্ৰমণত তেওঁলোকৰ জাহাজ মাৰিভেক্সৰ (MARIVEX) অৰ্ধেক অংশ ধ্বংস হোৱাৰ লগতে লাইফ ব'ট জ্বলি যায় ।

Indian Seafarers Stranded
ওমানৰ মাছিৰা দ্বীপৰ ওচৰত আবদ্ধ ২৪ ভাৰতীয় নাৱিক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 6:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰশমিত হ'ব ধৰা সংঘাতৰ জুইকুৰা সোমবাৰে পুনৰ জ্বলি উঠে । ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ সময়তে আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত ৮ এপ্ৰিলৰ পৰা কোনোমতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি থকা যুদ্ধবিৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে পতনৰ দিশে আগবাঢ়িছে যেন অনুমান হৈছে । ইয়াৰে এক তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ ভাৰতীয় নাৱিকসকলৰ ওপৰত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । এই গুলী বিনিময়ৰ কবলত পৰি তেওঁলোকে এতিয়া জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছে ।

ওমানৰ মাছিৰা দ্বীপৰ পৰা মাত্ৰ ১৫ নটিকেল মাইল দূৰৈত থকা মাৰিভেক্স-৯৪৬৪১৫৬ (MARIVEX-9464156) নামৰ এখন জাহাজত আমেৰিকাৰ এটা ক্ষেপণাস্ত্ৰই আঘাত কৰে । আনহাতে, এই মিছাইল আক্ৰমণৰ ঠিক ৫০ মিনিটত পিছতে তেওঁলোকে ফৰৱাৰ্ড ছীমেনছ ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়াৰ (Forward Seamen's Union of India, FSUI) সচিব মনোজ যাদৱক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল ।

"হৰমুজত ২৪ জন ভাৰতীয় নাৱিকক তৎকালীন সহায়ৰ প্ৰয়োজন ।" এফএছইউআয়ে লিখিছে । লগতে লিখিছে, "এফএছইউআইৰ জাহাজখন প্ৰায় ১৫ কিঃমিঃ দূৰৈত ডুবিব ধৰিছে । তাত ২৪ গৰাকী ভাৰতীয় নাৱিক আছে । অনুগ্ৰহ কৰি ওমান নৌসেনাই সহায় কৰক ।" ইয়াৰে কিছু সময়ৰ পিছতে যাদৱে জাহাজ সঞ্চালকপ্ৰধান আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । তেওঁ ওমান চৰকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰে ।

জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, “তেওঁলোক সকলো নিৰাপদে আছে আৰু জাহাজতে আছে ।” যাদৱে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত সহায়ৰ বাবে কান্দি থকা নাৱিকসকলৰ মাজৰ এজনৰ পৰা তেওঁলোকক সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ফোন আহে ।

যাদৱে কয়, "নীলেশ নামৰ এজন নাৱিকে সহায় বিচাৰি কান্দি কান্দি ফোন কৰিছিল । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ লাইফ ব'ট ধ্বংস হৈছে । জাহাজখনৰ এটা অংশ ধোঁৱাই আৱৰি থকা দেখা গৈছে । তেওঁলোকৰ এখন জাহাজ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে আৰু সেইবাবেই মই জাহাজ সঞ্চালকপ্ৰধান আৰু বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ক টেগ কৰিলোঁ । তেওঁলোকে মোক সবিশেষ জানিবলৈ ফোন কৰি হস্তক্ষেপৰ আশ্বাস দিছে ।"

যাদৱে তেওঁলোকৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৱিক সংস্থা আৰু ওমানৰ পৰা অহা বিষয়াসকলৰ সৈতেও পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে । যাদৱে কয়, "মই আশাবাদী যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হ'ব । কাৰণ তেওঁলোক মাত্ৰ ১৫ নটিকেল মাইল দূৰত্বত আছে আৰু এই পৰিস্থিতিত ওমান চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো সহায় অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব । সময়ৰ প্ৰতিটো ক্ষণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

যাদৱে কয় যে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় আৰু এছ জি শ্বিপিঙৰ হস্তক্ষেপত তেওঁলোকে এই ভাৰতীয় নাৱিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে এখন হেলিকপ্টাৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ওমান চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত চলিছে মিছাইল নিৰ্মাণৰ কাৰখানা স্থাপনৰ প্ৰস্তুতি
লগতে পঢ়ক :সংঘাতৰ মাজতো সম্ভাৱনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু লোকটক হ্ৰদ, স্বাভাৱিক ছন্দৰ আশা জাগ্ৰত: কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিং

TAGGED:

US MISSILE ATTACK
MASIRAH ISLAND
FSUI
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAN SEAFARERS STRANDED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.