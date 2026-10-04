মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান চিঅ'টিইউৰ

মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান চিঅ'টিইউৰ
কুকি নেতা হেমখোজাং হাওকিপৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান ৷
Published : October 4, 2026 at 9:56 PM IST
তেজপুৰ : সোমবাৰে মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কুকি সংগঠন কমিটী অন ট্ৰাইবেল ইউনিটি চমুকৈ চিঅ'টিইউ য়ে ৷ সংগঠনটোৱে জনোৱা অনুসৰি, অহা ৫ অক্টোবৰৰ মাজনিশাৰ পৰা ৬ অক্টোবৰৰ মাজনিশালৈ এই বন্ধ পালন কৰা হ’ব ।
চিঅ'টিইউৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ বিভাগে জাৰি কৰা এক ৰাজহুৱা জাননী অনুসৰি, বন্ধৰ সময়ছোৱাত জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব । কুকি সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হেমখোজাং হাওকিপৰ হত্যাকাণ্ডৰ শোক আৰু মৃতকৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰি এই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
Another killing in #Manipur , a farmer who was abducted yesterday while he was farming his field was found dead. COTU had already announced a 24 hrs shut down for Oct 4 across Kangpokpi district.— Mrinalini Dhyani (@mrinalinidhyani) October 4, 2026
জানিব পৰা মতে, হেমখোজাং হাওকিপক ৩ অক্টোবৰত নিজৰ কৃষিভূমিত কাম কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল । অপহৰণৰ পিছদিনা তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । তেওঁৰ হাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ঘটনাটোক লৈ কুকি সমাজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ বাবে সংগঠটোৱে ঘটনাটোৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ।
ইফালে কাংপকপি জিলাৰ সাধাৰণ নাগৰিকক বন্ধ কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ সংগঠনটোৱে আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সেৱা আৰু জৰুৰী চিকিৎসা সেৱাক বন্ধৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
🚨 BREAKING: 𝟳𝟭-𝗬𝗲𝗮𝗿-𝗢𝗹𝗱 𝗞𝘂𝗸𝗶 𝗠𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗱𝗹𝘆 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗞𝗵𝘂𝗻𝗸𝗵𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗶𝗻 𝗞𝗮𝗻𝗴𝗽𝗼𝗸𝗽𝗶; 𝗖𝗢𝗧𝗨 𝗔𝗽𝗽𝗲𝗮𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗮𝗳𝗲 𝗥𝗲𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 KANGPOKPI, October 3, 2026: The Committee on Tribal Unity (COTU), Sadar Hills, has expressed concern over the reported abduction of a 71-year-old man, Hemjang Haokip, from Khunkho Kuki Village in Kangpokpi district on Friday afternoon. In a press communiqué dated October 3, COTU stated that Haokip was allegedly kidnapped at around 3 p.m. by armed individuals whom the organisation suspects to be associated with the Tangkhul-led NSCN-IM and ZUF Kamson. COTU said the reported incident could further heighten ethnic tensions between the Kuki-Zo and Naga communities in Manipur and urged those responsible to release Haokip safely and with dignity. The organisation appealed to the alleged abductors to ensure that no harm was caused to the elderly man or his family, stressing the need to prevent further escalation of tensions in the region. COTU also criticised what it described as attempts to revive ethnic tensions and undermine the prevailing efforts toward maintaining peace and civility in Manipur. #𝐂𝐇𝐈𝐊𝐈𝐌_𝐓𝐄_𝐀𝐖𝐆𝐈𝐍 @chinkukimizogin #BreakingNews #Kangpokpi #Manipur #Khunkho #KukiAdivasi #KukiZo #COTU #JusticeForKukiAdivasi #ManipurViolence #PeaceInManipur— 𝐂𝐇𝐈𝐊𝐈𝐌-𝐓𝐄-𝐀𝐖𝐆𝐈𝐍 (@chinkukimizogin) October 3, 2026
উল্লেখ্য যে, বিগত ২০২৩ চনৰ ৩ মে'ৰ পৰা মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে ৷ সেই সংঘাতৰ তিনি বছৰ পাৰ হ’ল যদিও বৰ্তমানে ৰাজ্যখনত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে । মণিপুৰৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সংকটৰ কোনো স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তাহীনতা আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অবিশ্বাস বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে ।
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