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মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান চিঅ'টিইউৰ

কুকি নেতা হেমখোজাং হাওকিপৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান ৷

24hours shutdown announced at kangpokpi in manipur
মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান চিঅ'টিইউৰ (ETV Bharat Assam)
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By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 9:56 PM IST

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তেজপুৰ : সোমবাৰে মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাৰ ২৪ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে কুকি সংগঠন কমিটী অন ট্ৰাইবেল ইউনিটি চমুকৈ চিঅ'টিইউ য়ে ৷ সংগঠনটোৱে জনোৱা অনুসৰি, অহা ৫ অক্টোবৰৰ মাজনিশাৰ পৰা ৬ অক্টোবৰৰ মাজনিশালৈ এই বন্ধ পালন কৰা হ’ব ।

চিঅ'টিইউৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ বিভাগে জাৰি কৰা এক ৰাজহুৱা জাননী অনুসৰি, বন্ধৰ সময়ছোৱাত জিলাখনৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব । কুকি সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হেমখোজাং হাওকিপৰ হত্যাকাণ্ডৰ শোক আৰু মৃতকৰ আত্মাৰ শান্তি কামনা কৰি এই বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

জানিব পৰা মতে, হেমখোজাং হাওকিপক ৩ অক্টোবৰত নিজৰ কৃষিভূমিত কাম কৰি থকা অৱস্থাৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল । অপহৰণৰ পিছদিনা তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । তেওঁৰ হাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ঘটনাটোক লৈ কুকি সমাজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ বাবে সংগঠটোৱে ঘটনাটোৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ।

ইফালে কাংপকপি জিলাৰ সাধাৰণ নাগৰিকক বন্ধ কাৰ্যসূচী সফল কৰিবলৈ সংগঠনটোৱে আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সেৱা আৰু জৰুৰী চিকিৎসা সেৱাক বন্ধৰ আওতাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত ২০২৩ চনৰ ৩ মে'ৰ পৰা মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে ৷ সেই সংঘাতৰ তিনি বছৰ পাৰ হ’ল যদিও বৰ্তমানে ৰাজ্যখনত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে । মণিপুৰৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সংকটৰ কোনো স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তাহীনতা আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অবিশ্বাস বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে ।

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মণিপুৰ
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