‘‘মই বহু দূৰলৈ যাম...!’’ এটা টোকা লিখি চৰম সিদ্ধান্ত NEET ৰ প্ৰাৰ্থীৰ
মহানগৰীৰ এটা ব্যক্তিগত বাসগৃহত পৰিয়ালৰ সৈতে থাকি NEET ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল উমেশে । এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে NEET ত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁ ৷
Published : June 16, 2026 at 12:15 PM IST
সিকাৰ (ৰাজস্থান): NEET ক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ ৰাজস্থানৰ সিকাৰ চহৰৰ উদ্যোগ নগৰ থানা অধীনৰ এটা ফ্লেটত এগৰাকী NEET ৰ প্ৰাৰ্থীয়ে চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰে । ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এখন নোট উদ্ধাৰ কৰে ৷ এই ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । উদ্যোগ নগৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেশ কুমাৰ বুডানিয়াই উল্লেখ কৰে যে মৃত ছাত্ৰজনক নৱালগড় অঞ্চলৰ বাসিন্দা উমেশ মালি বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
মহানগৰীৰ এটা ব্যক্তিগত বাসগৃহত পৰিয়ালৰ সৈতে থাকি NEET ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল উমেশে । আৰক্ষীৰ মতে, উমেশৰ পিতৃয়ে মুম্বাইত টাইল ঠিকাদাৰ হিচাপে কাম কৰে । মাক, বায়েক আৰু সৰু ভায়েকৰ সৈতে সিকাৰৰ এটা ফ্লেটত বাস কৰিছিল উমেশে । এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে NEET ত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁ ৷ অহা ২১ জুনত NEET অনুষ্ঠিত হ’ব ।
খবৰ অনুসৰি, সোমবাৰে পুৱা উমেশে মাকক গাঁৱত থৈ সিকাৰলৈ উভতি আহিছিল । সেইদিনা দুপৰীয়া তেওঁ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । তেওঁৰ বায়েক আৰু সৰু ভাতৃয়ে এপাৰ্টমেণ্টটোত উপস্থিত হৈ উমেশক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো জিম্মাত লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি পিছত পৰিয়ালক গতাই দিয়ে ।
ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা এখন টোকাত উমেশে লিখিছে, "মই বহু দূৰলৈ যাম, ক'লৈ যাম নাজানো... ক্ষমা কৰিব..." সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে চুইচাইড নোট আৰু অন্যান্য প্ৰাসংগিক তথ্যৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আত্মহত্যাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হোৱা নাই । উদ্যোগ নগৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেশ কুমাৰ বুডানিয়াই তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও বহু দেৰি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ঝুনঝুনু জিলাৰ গুড্ডা গৌডজী অঞ্চলৰ ২২ বছৰীয়া প্ৰদীপ মেঘৱালে চৰম পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰদীপে সিকাৰত থাকি NEET-UG ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল, আৰু এইটো আছিল তেওঁৰ তৃতীয় প্ৰচেষ্টা । পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে এইবাৰ তেওঁৰ প্ৰস্তুতি যথেষ্ট ভাল আছিল, আৰু তেওঁ প্ৰায় ৬৫০ নম্বৰ লাভ কৰাৰ আশা কৰিছিল । তেওঁৰ নিৰ্বাচনক লৈ পৰিয়ালটোও আশাবাদী হৈ পৰিছিল । কিন্তু ১২ মে’ত কাকত ফাদিলৰ অভিযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (এনটিএ)ই পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ খবৰে তেওঁক গভীৰভাৱে বিচলিত কৰি পেলায়, আৰু তেওঁ সিকাৰৰ নিজৰ কোঠাত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । প্ৰদীপে ভনীয়েকৰ সৈতে সিকাৰত বাস কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথিত মহেঞ্জোদাৰোৰ নৰ্তকীৰ মূৰ্তিৰ ছবিক লৈ বিতৰ্ক