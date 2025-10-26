একবিংশ শতিকা ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ শতিকা : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
আছিয়ান সন্মিলন ২০২৫ত ভাৰ্চুৱেলি ভাষণ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । তেওঁ ভাষণত আছিয়ানক ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ এক মূল স্তম্ভ বুলি উল্লেখ কৰে ।
নতুন দিল্লী : মালয়েছিয়াৰ কুৱালালামপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৪৭ সংখ্যক আছিয়ান সন্মিলন ২০২৫ত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি ভাষণ প্ৰদান কৰে । আছিয়ান সন্মিলন ২০২৫ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে টিমৰ-লেষ্টেক আছিয়ানৰ নতুন সদস্য হিচাপে আদৰণি জনাই মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমক এই সন্মিলনৰ সফল আয়োজনৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লগতে থাইলেণ্ডৰ ৰাজমাতাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এছ’চিয়েচন অৱ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেচনছ ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ এক মূল স্তম্ভ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আমাৰ আছিয়ান পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ সুযোগ আকৌ এবাৰ পাইছো । আছিয়ান সন্মিলনৰ সফল অধ্যক্ষতা কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমক অভিনন্দন জনাইছো । আছিয়ানৰ নতুন সদস্য হিচাপে টিমৰ-লেষ্টেক আদৰণি জনাইছো ।"
তেওঁ কয় যে ভাৰত আৰু আছিয়ানে মিলি বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ এক চতুৰ্থাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আমি কেৱল ভূগোলৰ ভাগ-বতৰা কৰাই নহয়, গভীৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আৰু ভাগ কৰা মূল্যবোধৰ দ্বাৰাও সংযুক্ত হৈ আছো । আমি গ্ল’বেল চাউথৰ অংশ । আমাৰ কেৱল বাণিজ্যিক সম্পৰ্কই নহয়, সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কও আছে । আছিয়ান ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ এক মূল স্তম্ভ । ভাৰতে আছিয়ানৰ কেন্দ্ৰীয়তা আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ প্ৰতি আছিয়ানৰ দৃষ্টিভংগীক সদায় সমৰ্থন কৰি আহিছে । এই অনিশ্চয়তাৰ সময়ত ভাৰত-আছিয়ানৰ সৰ্বাংগীন কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । আমাৰ শক্তিশালী অংশীদাৰিত্ব বিশ্বৰ স্থিতিশীলতা আৰু বৃদ্ধিৰ ভেটি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
ভাৰতে সৰ্বাংগীনতাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এইবাৰৰ আছিয়ান সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘অন্তৰ্ভুক্তি আৰু বহনক্ষমতা’ । এই বিষয়বস্তু আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা প্ৰচেষ্টাত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে—সেয়া ডিজিটেল অন্তৰ্ভুক্তিয়েই হওক বা বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মাজত খাদ্য সুৰক্ষা আৰু স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল নিশ্চিত কৰাই হওক ভাৰতে এই অগ্ৰাধিকাৰসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰে আৰু এই দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।”
তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো দুৰ্যোগত ভাৰতে সদায় আছিয়ান অংশীদাৰৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দি আহিছে । HADR (মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য), সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু নীলা অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পোহৰত আমি ২০২৬ চনক "আছিয়ান-ভাৰত সামুদ্ৰিক সহযোগিতাৰ বছৰ" বুলি ঘোষণা কৰিছো । আমি শিক্ষা, পৰ্যটন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, স্বাস্থ্য, সেউজ শক্তি, আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাক শক্তিশালীভাৱে প্ৰসাৰিত কৰিছো ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে একবিংশ শতিকা আমাৰ শতিকা... ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ শতিকা । মই নিশ্চিত যে "আছিয়ান কমিউনিটি ভিজন ২০৪৫" আৰু "উন্নত ভাৰত ২০৪৭"ৰ লক্ষ্যই সকলো মানৱ জাতিৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সৃষ্টি কৰিব । এই দিশত আপোনালোক সকলোৰে সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই কাম কৰিবলৈ ভাৰত প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
