উপভোগ কৰক বছৰৰ সৰ্বাধিক চুটি দিন, দীঘল ৰাতি

জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰপাল সিঙে কয় যে উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ আজিৰ দিনটো বছৰৰ আটাইতকৈ চুটি দিন আৰু দীঘলীয়া ৰাতি ।
গোৰখপুৰ(উত্তৰ প্ৰদেশ): ২১ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰ নিশাটো হ’ব বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল নিশা । এয়া বাৰ্ষিক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ এক অংশ । গোৰখপুৰৰ বীৰ বাহাদুৰ সিং প্লেনেট’ৰিয়ামৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰপাল সিঙে কয় যে উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ এই দিনটো বছৰৰ আটাইতকৈ চুটি দিন । আনহাতে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত ই বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিন ।
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰপাল সিঙে লগতে কয় যে ইয়াক ‘Solstice’ বুলি কোৱা হয়, যিটো লেটিন শব্দৰ অৰ্থ স্থবিৰ হৈ পৰা সূৰ্য । এয়া এটা প্ৰাকৃতিক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনা, যিটো পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো গোলাৰ্ধত বছৰত দুবাৰকৈ হোৱা দেখা যায়, এবাৰ গ্ৰীষ্মকালত আৰু এবাৰ শীতকালত । এই সময়ত সূৰ্য মকৰ ৰাশিৰ ক্ৰান্তীয় অঞ্চলৰ লগত লম্বভাৱে জিলিকি থাকে । এই অৱস্থাক শীতকালীন অনন্তকাল বোলা হয় ।
ৰাতি কিমান দীঘল, দিনটো কিমান চুটি
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰপাল সিঙে কয় যে চলিত বৰ্ষত আজিৰ দিনটো উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া নিশা হ’ব । ভাৰতত ই প্ৰায় ১৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট সময় চলিব । দিনটো মাত্ৰ প্ৰায় ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিটহে চলিব ।
দেওবাৰে হ’বলগা এই ঘটনাৰ সময় ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা প্ৰায় ৮.৩৩ বজা । ইয়াৰ পিছত উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ দেশসমূহৰ বাবে দিনৰ পোহৰৰ সময় ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব আৰু নিশা ক্ৰমান্বয়ে চুটি হৈ পৰিব ।
কিহৰ বাবে এনে হয় ?
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে বুজাইছে যে দিনৰ দৈৰ্ঘৰ তাৰতম্য পৃথিৱীৰ অক্ষত হেলনীয়া হোৱাৰ বাবেই এনে হয় । পৃথিৱীখন ইয়াৰ কক্ষপথ সমতলৰ সৈতে ২৩.৫° কোণত হেলনীয়া । পৃথিৱীৰ আকৃতি ঘূৰণীয়া হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰায় আধা অংশতহে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে ।
গতিকে পৃথিৱীৰ আধা অংশই দিনৰ পোহৰ পোৱাৰ বিপৰীতে আধা অংশই নিশাৰ পোহৰ লাভ কৰে ৷ পৃথিৱীৰ হেলনীয়াতায়ো বিভিন্ন ঋতুত অৰিহণা যোগায় । উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ পৰা দক্ষিণ গোলাৰ্ধলৈ আৰু সূৰ্যৰ গতিবিধিৰ বাবে বছৰৰ ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ হিচাপে এই পৰিঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায় ৷
এই জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনাৰ বাবে এই দিনটোত পৃথিৱীৰ উত্তৰ মেৰু সূৰ্যৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰলৈ হেলনীয়া হৈ থাকে, যাৰ ফলত উত্তৰ গোলাৰ্ধত সৰ্বনিম্ন পৰিমাণৰ সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱা যায় । সাংস্কৃতিকভাৱে ইয়াক শীতকালীন অনন্তকাল বুলিও কোৱা হয় ।
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনাই বতৰত প্ৰভাৱ পেলায়
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এই বৈশিষ্ট্যৰ বাবেই উত্তৰ গোলাৰ্ধত বছৰৰ আটাইতকৈ চুটি দিন আৰু দীঘলীয়া নিশা লাভ কৰা যায় । ইয়াৰ দ্বাৰা সূৰ্যৰ দক্ষিণায়নৰ পৰা উত্তৰায়ণলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটে । তেতিয়াৰ পৰা দিনটো ক্ৰমান্বয়ে দীঘলীয়া হৈ পৰে ।
পৃথিৱীয়ে নিজৰ অক্ষত ঘূৰি সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে । ইয়াৰ অক্ষত পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ এই ঘূৰ্ণনৰ ফলত দিন আৰু ৰাতি হয় । এই কাৰণেই আমি সদায় পূব দিশত পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্য উদয় দেখিবলৈ পাওঁ । পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এটা ঘূৰ্ণন সম্পূৰ্ণ কৰিলে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হয় ।
