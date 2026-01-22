মৃত্যুদণ্ডক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কৰা আৱেদনৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

মৃত্যুদণ্ডক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কৰা আৱেদনৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
২০০০ চনৰ লালকিল্লা আক্ৰমণ গোচৰ । মৃত্যুদণ্ডক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সন্ত্ৰাসবাদী মহম্মদ আৰিফে চিকিৎসাৰ বাবে কৰা আৱেদনৰ পৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে দিল্লী চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰে ।
Published : January 22, 2026 at 1:22 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০০০ চনৰ লালকিল্লা আক্ৰমণ গোচৰত মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সন্ত্ৰাসবাদী মহম্মদ আৰিফৰ আৱেদন পৰীক্ষা কৰিবলৈ সন্মত হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয় । ৩ সেনা শ্বহীদ হোৱা সেই আক্ৰমণৰ গোচৰত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ বিৰুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছিল । সেই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সন্ত্ৰাসবাদী মহম্মদ আৰিফে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় আবেদন জনাইছিল । মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু জে কে মহেশ্বৰীৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত বিষয়টো উত্থাপন কৰা হয় ।
আৱেদন আৰু পুনৰীক্ষণ আৱেদন খাৰিজ কৰি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিয়াৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ উদ্ধৃতি দি অধিবক্তাই দাখিল কৰা আৱেদনক গুৰুত্ব দিয়ে বিচাৰপীঠে । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "জাননী জাৰি কৰক ।" উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত দিল্লী চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰে ।
মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়দানক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা একমাত্ৰ আইনী ব্যৱস্থাই হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৱেদন । যাক আৱেদন আৰু পৰ্যালোচনা আৱেদন খাৰিজ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজেই দুবাৰকৈ সমৰ্থন কৰিছিল ।
২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰত এল ই টি সন্ত্ৰাসবাদী আৰিফৰ পুনৰীক্ষণ আবেদন খাৰিজ কৰিছিল । ২০০৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত আৰিফ ওৰফে আছফাকক বিচাৰ আদালতে মৃত্যুদণ্ড দিছিল আৰু ২০০৭ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচাৰ আদালতৰ ৰায়ক বাহাল ৰাখিছিল । শীৰ্ষ আদালতেও ২০১১ চনৰ আগষ্ট মাহত আৰিফক দিয়া মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ক বাহাল ৰাখিছিল ।
অধিবক্তাৰ মতে ২০০০ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো । লালকিল্লাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় সেনাৰ ৭ ৰাজপুতনা ৰাইফলছৰ ইউনিট থকা অঞ্চলটোত একাংশ লোকে প্ৰৱেশ কৰি গুলীচালনা কৰিছিল । এই ঘটনাত সেনাবাহিনীৰ ৩ জোৱান নিহত হৈছিল ।
