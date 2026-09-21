ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত দুই উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ, বিপুল পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ

পশ্চিম ইম্ফল আৰু পূব ইম্ফল জিলাৰ পৰা দেওবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন প্ৰেপকৰ দুই সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

MILITANTS ARRESTED IN MANIPUR
মণিপুৰত দুই উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ (IANS)
author img

By PTI

Published : September 21, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইম্ফল (মণিপুৰ) : ধনদাবী ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দেওবাৰে মণিপুৰত নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ দুই উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে এই তথ্য সদৰী কৰে ৷

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এক বিবৃতি জাৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থী দুজন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ‘প্ৰিপাক’ৰ সদস্য বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, দেওবাৰে পশ্চিম ইম্ফল আৰু পূব ইম্ফল জিলাৰ পৰা নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ সদস্য দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ধন দাবীৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এক্সত কয় যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে পশ্চিম ইম্ফলৰ উত্তৰ এ অ’ চিৰ পৰা হেইখাম আমুজাও সিং (৪৫)নামৰ এজন উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ আনহাতে পূব ইম্ফলৰ নিগোমথং কিটনা পাংঙত থকা বাসগৃহৰ পৰা আথোকপাম ৰবিংকুমাৰ সিং (৪৬)নামৰ আন এজন উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এজন উগ্ৰপন্থীৰ পৰা ৯ এম এম পিষ্টল আৰু ১২জাই গুলী থকা মেগজিন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

ইফালে সোমবাৰে এক অভিযানত পশ্চিম ইম্ফল জিলাৰ লামছাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আখম আৰু লামডেং গাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত ৰাজ্যিক আৰক্ষী কমাণ্ডো আৰু ৩৩ আছাম ৰাইফলছৰ সংযুক্ত দলে তালাচী অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰ জব্দ কৰে বুলি আৰক্ষীৰ বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ৰাজ্যিক আৰক্ষী কমাণ্ডো আৰু আছাম ৰাইফলছৰ যুটীয়া দলটোৱে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত ৯টা ৯ এম এম পিষ্টল, এটা দেশত নিৰ্মিত পিষ্টল, দুটা একক বেৰেল বন্দুক আৰু এটা গ্ৰেনেড জব্দ কৰে ।

ইফালে বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ত তেৰখংশ্বাংবি বজাৰৰ পৰা কোৱাকটালৈ যোৱা এখন গাড়ীক আটক কৰি তালাচী চলায় ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, “বাহনখনৰ তালাচীৰ সময়ত প্ৰায় ২.১ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ চাৰিটা পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।” অৱশ্যে ব্ৰাউন চুগাৰখিনিৰ মূল্য বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ।

তিনি বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত জাতিগত হিংসাৰ পিছৰে পৰা মণিপুৰৰ উপকণ্ঠ আৰু স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক : পূব ইম্ফলত সেনা-আৰক্ষীৰ অভিযান, মাৰণাস্ত্ৰসহ দুই NRFMৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ

মণিপুৰত সন্দেহযুক্ত নগা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই কুকি মহিলা নিহত

মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ জালত তিনি উগ্ৰপন্থী সদস্য, বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ

TAGGED:

মণিপুৰত দুই উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ
উগ্ৰপন্থী গ্ৰেপ্তাৰ
পশ্চিম ইম্ফল জিলা
MANIPUR VIOLENCE
MILITANTS ARRESTED IN MANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.