মেঘালয়ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত নিহত ২; সেনা মোতায়েন, সান্ধ্য আইন জাৰি

মেঘালয়ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত নিহত ২; সেনা মোতায়েন, সান্ধ্য আইন জাৰি
গাৰো পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ (জি এইচ ডি এ চি) নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত চিবিনাং অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
By PTI
Published : March 11, 2026 at 10:13 AM IST
শ্বিলং : মেঘালয়ত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত নিহত দুজন লোক । পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । জিলাখনৰ স্থানীয় পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াক লৈ জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয় গোটৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সংঘৰ্ষ ৰোধৰ বাবে আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে গুলীচালনা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় । আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত দুজন লোক নিহত হয় । এই ঘটনাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে কাৰ্ফিউ জাৰি কৰাৰ লগতে সেনাবাহিনী মোতায়েন কৰিছে ।
জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আব্ৰাহাম টি চাংমাই কয় যে গাৰো পাহাৰ স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ (জি এইচ ডি এ চি) নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত চিবিনাং অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
তেওঁ কয়, "মৃত্যু হোৱা ব্যক্তি দুজন চিবিনাঙৰ বাসিন্দা । জি এইচ এ ডি চিৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয় গোটৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । আনহাতে, আমি অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচৰা লোকসকলক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ গুলীচালনা কৰিবলগা হয় ।"
চাংমাই লগতে কয় যে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ৰোধ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে সমগ্ৰ জিলাতে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰিছে । ইয়াৰ পিছত অঞ্চলটোত শান্তি স্থাপনৰ বাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন কৰা হয় ।
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱাতে পি টি আইক জনোৱা মতে, "অসামৰিক প্ৰশাসনৰ অনুৰোধত পশ্চিম গাৰো পাহাৰত সেনাবাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু ফ্লেগ মাৰ্চ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ অৱশ্যে অঞ্চলটোত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কিমান সেনা নিয়োজিত কৰা হৈছে তাৰ সবিশেষ জনাবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
আনহাতে, ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ ১০১ এলেকাৰ কামাণ্ডিং অফিচাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পত্ৰত পশ্চিম গাৰো পাহাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিভোৰ আগৰৱালে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনৰ ভৈয়াম অঞ্চলত ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিবলৈ সেনাবাহিনীক অনুৰোধ জনায় ।
"সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ উপস্থিতি আৰু ফ্লেগ মাৰ্চৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক আশ্বস্ত কৰাত আৰু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ৰোধ কৰাত লগতে বাসিন্দাসকলৰ মাজত আস্থা ঘূৰাই অনাত বহুখিনি সহায় কৰিব ।" অগৰৱালে পত্ৰখনত কয় ।
জি এইচ এ ডি চিৰ নিৰ্বাচনত অজনজাতীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰোধিতাৰ পিছত জিলাখনত শান্তি বিঘ্নিত হয় হোৱাৰ ফলত এই অনুৰোধ কৰা বুলিও তেওঁ কয় ।
"শেহতীয়াকৈ দুটা গোটৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা আৰু জনতাৰ মাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি হয় । ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেনাবাহিনীৰ ফ্লেগ মাৰ্চে অঞ্চলটোত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ বাবে কাম কৰিব ।" তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে ১০ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি এইচ এ ডি চিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ সোমবাৰে তুৰাস্থিত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে ফুলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ইস্তামুৰ মমিনক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে এই অশান্তিৰ সূচনা হয় ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অজনজাতীয় লোকসকলক জি এইচ এ ডি চি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বা অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ দাবী জনাইছিল ।
এই ঘটনাৰ পিছতে ১০ মাৰ্চৰ পুৱা ১২ বজাত ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হয় । মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱাও ৪৮ ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।
ইফালে ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত জি এইচ এ ডি চিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে বৈধ অনুসূচিত জনজাতি (এছ টি)ৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল ।
আনহাতে, বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা মুকুল চাংমাই মমিনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰি তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত প্ৰৰোচনামূলক ভাষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
উক্ত ভাষণৰ এটা তথাকথিত ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এই অভিযোগ ফুলবাৰী থানাত দাখিল কৰা হয় । পি টি আয়ে অৱশ্যে নিজস্বভাৱে ভিডিঅ’টোৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিব পৰা নাই ।
অভিযোগ অনুসৰি, ভাষণটোত “উত্তেজক নিৰ্বাচনী বাক্যবাণ” আছিল আৰু ইয়াৰ ফলত জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অজনজাতীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণক লৈ ইতিমধ্যে উত্তেজিত পৰিৱেশৰ মাজতে কিছুমান বিশেষ গোটক উচটনি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিসঙ্গতিৰ প্ৰসাৰ ঘটিব পাৰে ।
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে ভাষণৰ শেষৰ ফালে মমিনে আন দুজন ৰাজহুৱা ব্যক্তিৰ সৈতে তেওঁৰ নাম উল্লেখ কৰি তেওঁৰ মনোনয়নৰ বাবে আৰু অজনজাতীয় লোকসকলে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মৌন অনুমোদন দিয়াৰ ইংগিত দিয়ে ।
চাংমাই অৱশ্যে অভিযোগত উল্লেখ কৰিছে যে এনে কোনো আলোচনা হোৱা নাই আৰু তেওঁ বা তেওঁৰ হৈ কোনোৱে কোনো অনুমোদন দিয়া নাই । লগতে তেওঁ এই দাবীসমূহ 'অসত্য' বুলি উল্লেখ কৰে ।