বিদ্যুত বিভাগৰ ২৭ লাখ কৰ্মচাৰীৰ দেশজোৰা ধৰ্মঘট

বিদ্যুৎ খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণ, বিদ্যুৎ(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ আৰু প্ৰস্তাৱিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যুৎ নীতি ২০২৬ ৰ বিৰোধিতা কৰিছে এ আই পি ই এফে ।

POWER EMPLOYEES STRIKE
প্ৰতীকী ফটো (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 10:23 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী: বিদ্যুৎ খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণ, বিদ্যুৎ(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫, প্ৰস্তাৱিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যুৎ নীতি ২০২৬ আৰু পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি কাৰ্যকৰীকৰণৰ প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি ২৭ লাখৰো অধিক বিদ্য়ুৎ বিভাগৰ কৰ্মী আৰু অভিযন্তাই দিনজোৰা দেশজোৰা ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিব ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অল ইণ্ডিয়া পাৱাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ফেডাৰেশ্যন(AIPEF) ৰ সভাপতি শৈলেন্দ্ৰ দুবেই কয় যে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যই স্বাধীন ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ ঔদ্যোগিক কাৰ্যত পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

দুবেই কয়, ‘‘প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমযুক্ত কিষাণ মৰ্চা আৰু ১০ টা কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু বিদ্যু কৰ্মচাৰীৰ সৈতে একতাৰে ধৰ্মঘটত যোগদান কৰিছে । বিজুলী বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, অভিযন্তা, শ্ৰমিক আৰু কৃষকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ এই আন্দোলন স্বাধীন ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ ঔদ্যোগিক আন্দোলনত পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’

দুবেই লগতে কয়, ‘‘ধৰ্মঘটৰ এটা মূল দাবী হৈছে আউটচ’ৰ্চিং বন্ধ কৰা, প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ জৰিয়তে নিয়মীয়া পদ পূৰণ কৰা আৰু বৰ্তমানৰ আউটচ’ৰ্চ কৰা কৰ্মচাৰীসকলক নিয়মীয়া কৰা ।’’ বিদ্যুৎ খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণ(টি বি চি বিৰ জৰিয়তে বিতৰণ, উৎপাদন আৰু সংবহন) দৰিদ্ৰ গ্ৰাহক, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আৰু সাধাৰণ জনতাৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বুলি এ আই পি ই এফে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

তেওঁ কয়, ‘‘‘বিদ্যুৎ(সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ আৰু প্ৰস্তাৱিত ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যুৎ নীতি ২০২৬ শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে । আমি সমগ্ৰ দেশৰ সকলো বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু অভিযন্তাক ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰি ঐক্য প্ৰকাশ কৰি এই আন্দোলনক ঐতিহাসিক কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’

ইয়াৰ মাজতে ভাৰতীয় ট্ৰেড ইউনিয়নৰ কেন্দ্ৰ(CITU), সৰ্বভাৰতীয় কিষাণ সভা(AIKS) আৰু সৰ্বভাৰতীয় কৃষি শ্ৰমিক সংঘ(AIAWU) ই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনস্বাৰ্থ বিৰোধী আৰু শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি যৌথভাৱে দেশজোৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে ।

আন্দোলনকাৰী সংগঠনসমূহে কয়, ‘‘বীমা খণ্ডত ১০০ শতাংশ প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত, প্ৰস্তাৱিত বিকাশ ভাৰত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বিধেয়ক, বীজ বিধেয়কৰ খচৰা আৰু বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৫ ৰ খচৰা, এই সকলোবোৰ মিলি কৃষি, শিক্ষা, বিদ্যুৎ গ্ৰাহক আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰে । শান্তি আইনখনে অতি বিপদজনক পাৰমাণৱিক শক্তি খণ্ডটো ব্যক্তিগত আৰু বিদেশী লাভজনক ৷ আনহাতে ই যোগানকাৰীসকলক দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত জবাবদিহিতাৰ পৰা মুক্ত কৰে, যিয়ে পাৰমাণৱিক সুৰক্ষা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ।”

