৫ হাজাৰ বছৰীয়া ঘেঁহু, আহোম যুগৰ ধান, বিৰল থলুৱা জাত... দুগৰাকী কৃষকৰ কৃষি বিপ্লৱৰ অনন্য দৃষ্টান্ত

জামুই জিলাৰ অন্তৰ্গত কৃষক দুজনে শাক-পাচলিকে ধৰি প্ৰাচীন শস্যসমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ লগতে বহনক্ষম, ৰাসায়নিকমুক্ত কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰ অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 11:13 AM IST

জামুই (বিহাৰ) : বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায়ভাগ কৃষকে হাইব্ৰিড বীজ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰাৰ সময়তে বিহাৰৰ জামুই জিলাৰ দুগৰাকী যুৱ কৃষকে এই ধাৰা সলনি কৰাৰ এক আদৰ্শনীয় প্ৰচেষ্টা চলাইছে । কৃষকসকলক জৈৱিক কৃষি গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে দেশৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ অহা কৃষি ঐতিহ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা আৰু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ কামত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈছে ।

পৰম্পৰাগত বীজ সংগ্ৰহ-সংৰক্ষণ অভিযান

খৈৰা ব্লকৰ ডুমাৰকোলা গাঁৱৰ নিৰঞ্জন যাদৱ আৰু তেওঁৰ সহযোগী স্বাৰ্থ যাদৱে প্ৰায় ১৫ বছৰ ধৰি পৰম্পৰাগত জাতৰ বীজ সংগ্ৰহ আৰু সংৰক্ষণৰ কাম কৰি আহিছে । এই ডেৰ দশকত তেওঁলোকে কেইবাটাও পৰম্পৰাগত ঘেঁহু আৰু শাক-পাচলিৰ বীজৰ লগতে ৫২ বিধতকৈও অধিক থলুৱা জাতৰ ধান সফলতাৰে সংৰক্ষণ কৰিছে । এই বীজবোৰৰ কিছুমান শতিকা বা আনকি সহস্ৰাব্দ পুৰণি বুলিও বিশ্বাস কৰা হৈছে ।

নিৰঞ্জন হৈছে এটি কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান । তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰায়ে কৃষিৰ বিষয়ে সকলো জানিব পাৰে । স্কুলত পঢ়ি থকা সময়ত শৈশৱত তেওঁৰো খেতিৰ সৈতে আত্মিক সম্পৰ্ক আছিল । কিন্তু ভাগ্যলিপিত তেওঁৰ আন কথাহে লিপিবদ্ধ আছিল । ১৫ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ পিতৃক হেৰুৱাই পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'বলগা হয় । সেয়ে নিৰঞ্জনে ইণ্টাৰমিডিয়েটৰ পিছতে পঢ়া-শুনা বন্ধ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে খেতি-বাতিৰ কামত নিয়োজিত হ’বলগীয়া হয় ।

পুৰণি কৃষি পদ্ধতি আৰু বীজৰ সন্ধানত বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ

"সেই বছৰকেইটাত মই কৃষিৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিলোঁ । কৃষকসকলে ক্ৰমান্বয়ে হাইব্ৰিড বীজ আৰু ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছিল । আনহাতে, থলুৱা জাতৰ বীজ আৰু পৰম্পৰাগত কৃষিৰ জ্ঞান ক্ৰমান্বয়ে নাইকিয়া হৈ আহিছিল । এই ক্ষতি ৰোধ কৰিবলৈ মই দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আছিলোঁ ।" পুৰণি কৃষি পদ্ধতি আৰু বীজ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা কৃষক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সন্ধানত দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা নিৰঞ্জনে এনেদৰে কয় ।

য'তেই তেওঁ বিৰল জাত থকাৰ কথা শুনিছিল, তালৈকে তেওঁ গৈছিল আৰু নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল । এনেদৰে তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে পৰম্পৰাগত বীজৰ এটা ভঁৰাল তৈয়াৰ কৰিছিল ।

'মেজিক ৰাইচ': আহোম সেনাৰ অন্যতম প্ৰিয় খাদ্য

নিৰঞ্জনে সংৰক্ষণ কৰা ধানৰ জাতসমূহৰ ভিতৰত ক'লা নিমখ, সাথী, ক'লা জিৰা আৰু ‘মেজিক ৰাইচ’ নামেৰে জনাজাত এক অনন্য জাত আছে । এই জাতবোৰৰ বহুতেই পুষ্টি আৰু ঔষধি গুণৰ বাবে জনাজাত । এইটোও কোৱা হয় যে 'মেজিক ৰাইচ' নৰন্ধাকৈয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ।

"এই চাউল ঠাণ্ডা পানীত প্ৰায় ৪৫ মিনিট তিয়াই থলেই খাবৰ বাবে সাজু হৈ উঠে । ঐতিহাসিক তথ্য অনুসৰি, আহোম ৰজাৰ সেনাবাহিনীৰ সেনাসকলে যুদ্ধৰ সময়ত এই চাউল কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । কাৰণ ইয়াৰ ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে জুইৰ প্ৰয়োজন নাছিল ।" নিৰঞ্জনে ব্যাখ্যা কৰে ।

৩০০০ বছৰ পুৰণি 'ক'লা নিমখ' চাউল

তেওঁৰ সংগ্ৰহৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জাত হ’ল ক'লা নিমখ চাউল । এই চাউল প্ৰায় ৩০০০ বছৰ পুৰণি বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । গৌতম বুদ্ধই কপিলাবস্তুলৈ উভতি আহোঁতে এই বীজবোৰ মানুহক বিতৰণ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় । সিদ্ধাৰ্থনগৰৰ ওচৰতো এই শস্যৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্ভেদ পোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

প্ৰাচীন সংহিতাত উল্লিখিত ধানৰ জাত 'সাথী'

ক'লা নিমখ চাউল সুকীয়া সুগন্ধি, পুষ্টি মূল্য আৰু সম্ভাৱ্য স্বাস্থ্য উপকাৰৰ বাবে জনাজাত বিশেষকৈ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে অতি উপকাৰী ।

একেদৰে প্ৰায় ৬০ দিনত সাথী ধানৰ জাতটো পূৰঠ হয় আৰু প্ৰাচীন আয়ুৰ্বেদিক গ্ৰন্থ যেনে চড়ক সংহিতা আৰু সুশ্ৰুত সংহিতাত ইয়াৰ উল্লেখ আছে । পৰম্পৰাগতভাৱে সংস্কৃতত শাস্তিকা নামেৰে জনাজাত এইবিধ বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত ষট পূজাৰ সময়কে ধৰি আচাৰ-অনুষ্ঠান আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

প্ৰায় ৫,০০০ বছৰ পুৰণি ঘেঁহুৰ জাত

দুয়োগৰাকী কৃষকে সোণামতী ঘেঁহুও সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, যাক ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক ঘেঁহু বুলিও কোৱা হয় । কৃষি বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এইবিধ ঘেঁহুৰ জাত ৪.৫০০-৫,০০০ বছৰ পুৰণি আৰু ই সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে । এই ঘেঁহু প্ৰচুৰ আঁহযুক্ত আৰু ইয়াক অতি পুষ্টিকৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

হালধীয়া-গুলপীয়া বিলাহীৰ জাত

ধান আৰু ঘেঁহুৰ উপৰি কৃষকৰ এই যুটিটোৱে কেইবাবিধো শাক-পাচলিৰ জাত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । স্বাৰ্থে কয় যে তেওঁলোকৰ আনকি মাটিৰ ওপৰত গজা এবিধ আলুৰ জাতো আছে । যাৰ ফলত এইবিধ আলু শিলাভূমিৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত । তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ ওচৰত ৰঙা, হালধীয়া আৰু গোলাপী ধৰণৰ বিলাহীকে ধৰি প্ৰায় ১৮ বিধ বিলাহীও আছে ।"

জৈৱিক কৃষি বিপ্লৱ

নিৰঞ্জন আৰু স্বাৰ্থে কেৱল এই বীজ সংৰক্ষণ কৰাই নহয়, ইয়াৰ খেতি কৰি সুলভ মূল্যত কৃষকক বিতৰণ কৰে । তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে ওচৰৰ গাঁৱৰ কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি পৰম্পৰাগত বীজ আৰু জৈৱিক খেতি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।

পূৰ্বে হাইব্ৰিড বীজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল স্থানীয় কৃষক দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰে এতিয়া নিজৰ কৃষি পদ্ধতি পৰম্পৰাগত পদ্ধতিলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে । "নিৰঞ্জনৰ পৰা শিকি অহাৰ পিছত মই এতিয়া পৰম্পৰাগত বীজ আৰু জৈৱিক খেতিৰ সুবিধা বুজি পাইছোঁ ।" তেওঁ কয় ।

থলুৱা বীজ আৰু পৰম্পৰাগত কৃষিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিৰঞ্জন-স্বাৰ্থৰ

নিৰঞ্জনৰ মতে, থলুৱা বীজত ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োজন অতি কম আৰু গৰুৰ গোবৰৰ দৰে জৈৱিক সামগ্ৰীৰে ভালদৰে ই বৃদ্ধি পায় । এই শস্যসমূহে মাটিৰ উৰ্বৰতা আৰু আৰ্দ্ৰতা ধৰি ৰখাতো সহায় কৰে, যাৰ ফলত জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পায় । তেওঁ কয়, "কিন্তু বিপন্ন বীজৰ জাতসমূহ সুৰক্ষিত কৰাত চৰকাৰী সমৰ্থন সহায়ক হ'ব পাৰে । মই কৰ্তৃপক্ষক জিলা আৰু ব্লক পৰ্যায়ত বীজ বেংক স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম যাতে পৰম্পৰাগত বীজসমূহ সংৰক্ষণ কৰি কৃষকৰ বাবে সুলভ কৰি তোলা হয় ।"

