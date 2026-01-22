১৯৮৪ চনৰ শিখবিৰোধী সংঘৰ্ষ: সজ্জন কুমাৰক দোষমুক্ত দিল্লী আদালতৰ
১৯৮৪ চনত শিখবিৰোধী সংঘৰ্ষৰ সময়ত দিল্লীৰ জনকপুৰী আৰু বিকাশপুৰীত হিংসাত্মক ঘটনাত উচটনি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সাংসদ সজ্জন কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : January 22, 2026 at 1:41 PM IST
নতুন দিল্লী : ১৯৮৪ চনৰ শিখবিৰোধী সংঘৰ্ষৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ জনকপুৰী আৰু বিকাশপুৰী অঞ্চলত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত উচটনি দিয়াৰ সৈতে জড়িত এক গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ আদালতে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ সজ্জন কুমাৰক দোষমুক্ত কৰে । বিশেষ ন্যায়াধীশ ডিগ বিনয় সিঙে মৌখিকভাৱে কুমাৰক দোষমুক্ত কৰি চমু আদেশ ঘোষণা কৰে । যুক্তিসংগত আদেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।
২০২৩ চনৰ আগষ্ট মাহত আদালতে কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে সংঘৰ্ষ আৰু শত্ৰুতাক উচটনি যোগোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । একে সময়তে তেওঁক হত্যা আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অপৰাধৰ পৰা মুক্তি দিছিল । ২০১৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দলে সংঘৰ্ষৰ সময়ত জনকপুৰী আৰু বিকাশপুৰী অঞ্চলত হিংসাত্মক ঘটনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সজ্জন কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দুখনকৈ এফ আই আৰ ৰুজু কৰিছিল ।
১৯৮৪ চনৰ ১ নৱেম্বৰত ছোহন সিং আৰু তেওঁৰ জোঁৱায়েক অৱতাৰ সিঙক হত্যা কৰা হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ প্ৰথমখন এফ আই আৰ দাখিল কৰা হৈছিল । আনহাতে, ১৯৮৪ চনৰ ২ নৱেম্বৰত বিকাশপুৰীত অগ্নিসংযোগ কৰা গুৰচৰণ সিঙৰ গোচৰত দ্বিতীয়টো গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
বৰ্তমান কাৰাগাৰত বন্দী সজ্জন কুমাৰক যোৱা বছৰৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত সৰস্বতী বিহাৰ অঞ্চলত যশৱন্ত সিং আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তৰুণদীপ সিঙৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এক গোচৰত বিচাৰ আদালতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।
ৰায়ত কোৱা হৈছিল যে যদিও গোচৰটোত 'দুজন নিৰীহ ব্যক্তি'ক হত্যা কৰাটোও কম অপৰাধ নহয়, তথাপিও ই মৃত্যুদণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা 'বিৰল গোচৰ' নহয় ।
বিচাৰ আদালতে লগতে কৈছিল যে এই গোচৰটো একেটা কাণ্ডৰে অংশ আৰু ইয়াক উক্ত কাণ্ডৰ ধাৰাবাহিকতা হিচাপে চাব পাৰি, যাৰ বাবে ২০১৮ চনৰ ১৭ ডিচেম্বৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সজ্জন কুমাৰক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত পালাম কল'নী অঞ্চলত সংঘটিত একেধৰণৰ কাণ্ডৰ সময়ত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তেওঁ বুলিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ।
দিল্লীত ২,৭৩৩ জন লোকক হত্যা কৰা সংঘৰ্ষ সম্পৰ্কত গঠন কৰা নানাৱতী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, হিংসাত্মক পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰিণতিৰ তদন্তৰ বাবে ৫৮৭ খন এফ আই আৰ দাখিল কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰায় ২৪০টা গোচৰ আৰক্ষীয়ে অদৰকাৰী বুলি বন্ধ কৰি দিছিল আৰু ২৫০টা গোচৰত দোষীক দোষমুক্ত কৰা হৈছিল ।
৫৮৭টা গোচৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২৮টা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হয় । এই গোচৰত প্ৰায় ৪০০ লোকক দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় । প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীকে ধৰি প্ৰায় ৫০ জন লোকক হত্যাৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় ।
সেই সময়ৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ সজ্জন কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ১৯৮৪ চনৰ ১ আৰু ২ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ পালাম কল'নীত পাঁচজন লোকক হত্যা কৰাৰ সৈতে জড়িত এক গোচৰতো অভিযুক্ত কৰা হৈছিল ।
এই গোচৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই শাস্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁৰ আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত বিচাৰাধীন হৈ আছে ।