ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত এনআৰচিৰ ভিত্তিবর্ষ হ’ব ১৯৫১ চন: জনালে ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্রীয়ে

মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ আৰু ১৯৫১ চনৰ এনআৰচিৰ মূল ৰেকৰ্ড সন্দৰ্ভত বিৰোধী বিধায়ক কে মেঘাচন্দ্ৰ সিঙৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰে ।

Manipur NRC base year
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : September 8, 2026 at 11:03 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ইম্ফল : মণিপুৰৰ গৃহমন্ত্ৰী গোবিনদাস কণ্টৌজামে সোমবাৰে কয় যে মণিপুৰত এনআৰচিৰ ভিত্তি বছৰ হ’ব ১৯৫১ চন আৰু বিধানসভাই গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰৰ সৈতে বিষয়টো আগবঢ়াই নিব ।

মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ আৰু ১৯৫১ চনৰ এনআৰচিৰ মূল ৰেকৰ্ড সন্দৰ্ভত বিৰোধী বিধায়ক কে মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ সদনত লগতে অৱগত কৰে যে ১৯৫১ চনৰ এনআৰচিৰ ৰেকৰ্ডৰ সন্ধান চলি আছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন অবিহনে কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰে এনআৰচি কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে । এনআৰচিৰ বিষয়টোক সহজভাৱে ল’ব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত অসমৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷

২০২২ চনৰ ৫ আগষ্টত সদনে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱ অনুসৰি মণিপুৰ ৰাজ্যিক জনসংখ্যা আয়োগ গঠন কৰা হৈছে । আনহাতে, বিৰোধী বিধায়ক থমাছ লোকেশ্বৰ সিঙে ৰাজ্যত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কৰা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ সদনত অৱগত কৰে যে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে মুঠ ২৪,৪৭৫ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰা পৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত কামজং জিলাত ৬,৫৪৫, টেংগনৌপাল জিলাত ৩,৫৬০ আৰু চাণ্ডেল জিলাত ১৪,৩৭০ জন ধৰা পৰিছে ।

এক পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে কিছুমান অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে আৰু কিছুমান আছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া কূটনৈতিক মাধ্যমেৰে চলি আছে ।

তেওঁ সদনক অৱগত কৰে যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ২০২৪ চনৰ ৭ আগষ্টত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৱাংব’ নিউমাইৰ অধ্যক্ষতাত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ আগমন আৰু নতুন গাঁৱৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি ধৰা পেলাবলৈ আৰু চিনাক্ত কৰিবলৈ ১২ জনীয়া এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । গোবিনদাসে কয় যে চৰকাৰে কমিটীৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভতো এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।

গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ২০২৩ চনৰ ২৪ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে আয়ুক্ত এছ চৌৰাছিয়াৰ নেতৃত্বত আইজিপি কে কাবিব, উপায়ুক্তসকল, এছপিসকল, এছডিঅ’সকল আৰু এছডিপিঅ’সকলক সদস্য হিচাপে লৈ এখন আনুষ্ঠানিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰাৰ লগতে সেই উদ্দেশ্যে গঠন কৰা কেবিনেট উপ-সমিতিক সহায় কৰিবলৈ গঠন কৰিছিল । ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা পৰীক্ষণ অভিযান ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত সংঘটিত হোৱা সংকটৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিব পৰা নগ’ল বুলিও তেওঁ কয় ।

তেওঁ লগতে সদনক জনায় যে ধৰা পৰা মুঠ ২৪,৪৭৫ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ভিতৰত ১৪,৯৯২ জন লোকক ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে । কামজং জিলাত ৬,৫৪৫ জনৰ ভিতৰত ৫,৩৭৮ জন লোকক নিজৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে । আনহাতে, বাকী ১,১৬৭ জন লোকক চৰকাৰে সামূহিক ভৱনত মুকলি কৰা শিবিৰত আশ্ৰয় দিয়া হৈছে ।

টেংগন’পাল জিলাত ৩,৫৬০ জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৪ জনক ওভতাই পঠিওৱা হৈছে । আনহাতে, বাকী ৩,৫৪৬ জনক বায়’মেট্ৰিক ৰেকৰ্ড লোৱাৰ পিছত নিজ নিজ উপায়ুক্তক নিৰীক্ষণত ৰাখিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যাতে তেওঁলোকে আন ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে ।

চাণ্ডেল জিলাত ১৪,৩৭০ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ভিতৰত ৯,৬০০ জনক ম্যানমাৰৰ ফালে পঠাই দিয়া হৈছে আৰু বাকী ৪,৭৭০ জনৰ ভিতৰত ১,৩০৮ জনৰ বায়’মেট্ৰিক ৰেকৰ্ড লোৱা হৈছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমান এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হৈছে । কামজং জিলাত ১,১৬৭ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক নামলি, ৱাংগলী, কাকা, জোৰো, ইকো, স্কিপি, হুইমিন থানা আৰু ফাইকোহত ৰখা হৈছে । টেংগন’পাল জিলাত ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সাদাং গাঁও অঞ্চলত ৩,৫৪৬ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে আশ্ৰয় লৈছে । চাণ্ডেল জিলাত ৪,৭৭০ জন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক মলচাম, গাম্ফাজোল, খাংটুং, এল নামপাও, ইয়াইংগোল, বংজাং, খেলজাং, নিউ লাজাং আৰু ওচৰৰ গাঁৱত ৰখা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :মণিপুৰৰ গীটাৰিষ্টক দিল্লীত হত্যা : ঘৰৰ বাহিৰত হুলস্থূল নকৰিবলৈ কওতে লাগিল লেঠা !
লগতে পঢ়ক :এখন ঠেলাগাড়ীৰে আৰম্ভ হোৱা এক জনবিপ্লৱ, ঘৰুৱা জাবৰ ব্যৱস্থাপনাৰ উদাহৰণ দেখুৱালে নাগালেণ্ডৰ কুডা গাঁওবাসীয়ে

TAGGED:

MANIPUR NRC
মণিপুৰত এনআৰচি
ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী
ইটিভি ভাৰত অসম
MANIPUR NRC BASE YEAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.