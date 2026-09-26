নাগালেণ্ডত ভেজাল সুৰাই প্ৰাণ ল'লে ১৯ জনৰ
মোককচাঙত ৮ জন আৰু টুৱেনচাং জিলাত ১১ জনৰ মৃত্যু ।
Published : September 26, 2026 at 1:00 PM IST
গুৱাহাটী : নাগালেণ্ডত ভেজাল সুৰা সেৱনৰ ফলত কমেও ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ৰাজ্যখনত ১৯৯০ চনৰ পৰা সুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আইন প্ৰচলিত হৈ থকাৰ মাজতেই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উক্ত ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ এটা বিশেষ দল গঠন কৰিছে ।
ৰাজ্যখনৰ মোককচাং আৰু টুৱেনচাং জিলাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে । যোৱা দুদিনত মোককচাং জিলাত ৮ জন সুৰা সেৱনকাৰীৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে টুৱেনচাং জিলাতো একেই কাৰণতেই ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে কেনেকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই । ফৰেণচিক পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন লাভ কৰাৰ পিছতহে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক ভেছুপ্ৰা কেজোৱে উল্লেখ কৰা মতে, আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । জিলা দুখনত সংঘটিত মৃত্যুৰ ঘটনাৰ লগতে সন্দেহযুক্ত ভেজাল সুৰাৰ উৎস বিচাৰিও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
STORY | 19 die after drinking spurious liquor in Nagaland— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
At least 19 people have died allegedly after drinking spurious liquor in Nagaland, with police forming a team to trace the supply chain of suspected adulterated liquor in the state where a prohibition law has been in… pic.twitter.com/YzQUkuXLBG
এই অনুসন্ধানৰ বাবে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আই বুংলাং চাঙৰ নেতৃত্বত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছে বুলিও জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ফৰেনছিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ নমুনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য লাভ কৰিছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত প্ৰকাশ কৰা নাই বুলিও আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যখনৰ কেইবাঠাইতো অভিযান তীব্ৰ কৰিছে । এই অভিযানত ১৯ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰায় ৩ হাজাৰ বটল সুৰা জব্দ কৰা বুলিও জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।
লগতে পঢ়ক:গোলাঘাটত ৩০ টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকো সাপ উদ্ধাৰ, সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ
ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি