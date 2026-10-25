দেশৰ ১৮৭ গৰাকী সাংসদ-বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে নাৰীজনিত অপৰাধৰ গোচৰত
এডিআৰ(ADR) ৰ প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ৷ ১৮৭ গৰাকী সাংসদ আৰু ৪,১০৯ গৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
Published : October 25, 2026 at 7:55 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজনীতিকসকলৰ বিৰুদ্ধে থকা কেলেংকাৰী, অপৰাধজনিত ঘটনাৰ গোচৰ কোনো নতুন কথা নহয় ৷ দেশৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত একাধিক ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনে এই সত্য পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আনিছে ৷ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত দীৰ্ঘদিন ধৰি কলংকিত ৰাজনীতিবিদৰ আধিপত্য অব্যাহত আছে ।
এছ’চিয়েশ্বন ফৰ ডেম’ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ (এডিআৰ) আৰু নেশ্বনেল ইলেকশ্বন ৱাচ (এনইডব্লিউ)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বৰ্তমানৰ ৭৭২ গৰাকী সাংসদ আৰু ৪,১০৯ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮৭ গৰাকী সাংসদ আৰু ৪,১০৯ গৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আছে নাৰীজড়িত কেলেংকাৰীৰ গোচৰ ৷ নিজৰ নিজৰ নিৰ্বাচনী শপতনামাত তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷
এডিআৰ আৰু এনইডব্লিউৱে বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ মাজৰ ৪,৮৯৯ খন নিৰ্বাচনী শপতনামাৰ ভিতৰৰ ৪,৮৮১ খন শপতনামাৰ বিশ্লেষণ কৰি এই তথ্য লাভ কৰিছে ৷
এই প্ৰতিবেদনত বিগত পাঁচ বছৰত ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বৰ্তমানৰ সাংসদসকলে দাখিল কৰা ৭৭৬ খন শপতনামাৰ ভিতৰত ৭৭২ খন আৰু ৪,১২৩ খন শপতনামাৰ ভিতৰত ৪,১০৯ খনৰ বিশ্লেষণ কৰা হৈছে । ইয়াৰোপৰি পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে দাখিল কৰা শপতনামাৰ বিশ্লেষণসমূহো ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিবোৰ পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্যান্য কাৰণত আসন খালী হোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে ।
এই তথ্যসমূহ ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
নেশ্বনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰো(এনচিআৰবি)ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৪ চনত ভাৰতত ৪,৪১,৫৩৪ টা নাৰীজনিত অপৰাধমূলক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ৷ গড় হিচাপত গোচৰৰ এই পৰিসংখ্যা আছিল প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১,২১০ টা ৷ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লী আৰু তেলেংগানাত সংঘটিত নাৰীজনিত অপৰাধৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ প্ৰায় দুগুণ আছিল ৷ অৰ্থাৎ প্ৰতি এক লাখ মহিলাৰ বিপৰীতে ৬৪.৬ গৰাকীয়েই ভুক্তভোগী আছিল ৷
নাৰীজনিত অপৰাধৰ সৈতে জড়িত বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু বিধায়কসকলৰ বিশ্লেষণ
তথ্যৰ বিশ্লেষণ অনুসৰি, বৰ্তমানৰ ৭৭২ গৰাকী সাংসদ আৰু ৪,১০৯ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮৭ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নাৰীজনিত অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । এইসকলৰ ভিতৰত ১৯ গৰাকী সাংসদ আৰু ১৬৮ গৰাকী বিধায়ক ৷
দল অনুসৰি নাৰীজনিত অপৰাধমূলক গোচৰ থকা সাংসদ-বিধায়কসকল:
এইক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দলৰ সাংসদ-বিধায়কৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ ৷ বৰ্তমান কেন্দ্ৰত শাসনৰ বাঘজৰী চম্ভালি থকা বিজেপি দলটোৰ সাংসদ-বিধায়কসকল এইক্ষেত্ৰত তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৷ দলটোত সৰ্বাধিক ১০৬ গৰাকী এনে সাংসদ, বিধায়ক আছে, যিসকলৰ বিৰুদ্ধে নাৰীজনিত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ তাৰপিছতে আছে কংগ্ৰেছৰ ২০ গৰাকী সাংসদ-বিধায়ক ৷ তৃতীয় স্থানত আছে টিডিপিৰ ১৮ গৰাকী এনে সাংসদ আৰু বিধায়ক ।
|দল
|বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ সংখ্যা
|লোকসভাত বৰ্তমানৰ সাংসদৰ সংখ্যা
|ৰাজ্যসভাত বৰ্তমানৰ সাংসদৰ সংখ্যা
|বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ মুঠ সংখ্যা
|বিজেপি
|৯৫
|১০
|১
|১০৬
|কংগ্ৰেছ
|১৯
|১
|০
|২০
|টিডিপি
|১৭
|০
|১
|১৮
|নিৰ্দলীয়
|৫
|১
|০
|৬
দল অনুসৰি যৌন কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ সংখ্যা
ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভিতৰত বিজেপি আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলতে সৰ্বাধিক এনে সাংসদ-বিধায়ক আছে, যিসকলৰ নাম ধৰ্ষণৰ দৰে যৌন কেলেংকাৰীজনিত গোচৰত সাঙোৰ খাইছে ৷ দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলতে এনেধৰণৰ চাৰিজনকৈ জনপ্ৰতিনিধি আছে ।
আনহাতে, বিজেপি দলত এনেধৰণৰ দুগৰাকী সাংসদ আছে ৷ ইয়াৰ লগতে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলতে যৌন কেলেংকাৰীৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা বিধায়ক আছে ৷ গেৰুৱা দল বিজেপিত বৰ্তমানৰ দুজন সাংসদ আৰু বিধায়কৰ বিপৰীতে বৰ্তমানে কংগ্ৰেছত চাৰিজন এনে বিধায়ক আছে ৷
সমান্তৰালকৈ টিডিপি, ডেম’ক্ৰেটিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ, বিজেডি, এনপিপি, ভাৰত আদিবাসী পাৰ্টী আৰু অল ইণ্ডিয়া চেকুলাৰ ফ্ৰণ্টৰ দৰে দলসমূহৰ প্ৰতিটোতে বৰ্তমান এনেধৰণৰ এজন বিধায়ক আছে, যাৰ নাম ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ সৈতে জড়িত ৷ মুঠতে বৰ্তমানৰ ১৪ গৰাকী সাংসদ-বিধায়কৰ ভিতৰত ১২ গৰাকী বিধায়ক আৰু দুজন এনে সাংসদ আছে, যিসকলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ইয়াৰে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদ-বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৮টা গোচৰ আৰু বাকী ছটা ভিন্ন দলৰ ছগৰাকী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
|দল
|ধৰ্ষণৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা বিধায়ক
|ধৰ্ষণৰ গোচৰত নাম সাঙোৰ খোৱা সাংসদ
|এনে সাংসদ আৰু বিধায়কৰ মুঠ সংখ্যা
|বিজেপি
|২
|২
|৪
|কংগ্ৰেছ
|৪
|০
|৪
|টিডিপি
|১
|০
|১
|গণতান্ত্ৰিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ
|১
|০
|১
|বিজেডি
|১
|০
|১
|এনপিপি
|১
|০
|১
|ভাৰত আদিবাসী পাৰ্টী
|১
|০
|১
|অল ইণ্ডিয়া চেকুলাৰ ফ্ৰণ্ট
|১
|০
|১
|মুঠ
|১২
|২
|১৪
ৰাজ্য অনুসৰি নাৰীজনিত কেলেংকাৰীত জড়িত সাংসদ-বিধায়কৰ সংখ্যা
ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক এনেধৰণৰ সাংসদ-বিধায়ক আছে ৷ ৰাজ্যখনত ৬৯ গৰাকী এনে সাংসদ-বিধায়ক আছে ৷ তাৰপিছতে ২২ গৰাকী এনে সাংসদ-বিধায়কৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আৰু ১৭ গৰাকী সাংসদ-বিধায়কৰ সৈতে ওড়িশা তৃতীয় স্থানত আছে ৷
|ৰাজ্য
|কেলেংকাৰীত জড়িত বিধায়কৰ সংখ্যা
|কেলেংকাৰীত জড়িত লোকসভাৰ সাংসদ
|কেলেংকাৰীত জড়িত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ
|এনেধৰণৰ মুঠ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ সংখ্যা
|পশ্চিমবংগ
|৬৩
|৪
|২
|৬৯
|অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ
|২১
|০
|১
|২২
|ওড়িশা
|১৬
|১
|০
|১৭
|মহাৰাষ্ট্ৰ
|১০
|০
|১
|১১
|বিহাৰ
|৯
|১
|০
|১০
|কৰ্ণাটক
|৭
|০
|০
|৭
|ঝাৰখণ্ড
|৫
|১
|০
|৬
|কেৰালাম
|৩
|২
|০
|৫
|মধ্যপ্ৰদেশ
|৫
|০
|০
|৫
|ৰাজস্থান
|৫
|০
|০
|৫
|তেলেংগানা
|২
|৩
|০
|৫
|গুজৰাট
|৩
|০
|০
|৩
|উত্তৰ প্ৰদেশ
|৩
|১
|০
|৪
|পঞ্জাব
|৩
|০
|০
|৩
|তামিলনাডু
|২
|০
|০
|২
|অসম
|২
|০
|০
|২
|দিল্লী
|২
|০
|০
|২
|গোৱা
|২
|০
|০
|২
|দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলী তথা দমন আৰু দিউ
|০
|১
|০
|১
|হিমাচল প্ৰদেশ
|১
|০
|০
|১
|জম্মু-কাশ্মীৰ
|১
|০
|০
|১
|মণিপুৰ
|১
|০
|০
|১
|মেঘালয়
|১
|০
|০
|১
|পুডুচেৰী
|১
|০
|০
|১
|মুঠ
|১৬৮
|১৫
|৪
|১৮৭
যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু হোৱা বৰ্তমানৰ সাংসদ-বিধায়কসকল
বৰ্তমানৰ ১৮৭ গৰাকী সাংসদ-বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে নাৰীজনিত কেলেংকাৰীৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ তাৰ ভিতৰত ১৪ গৰাকীয়ে মহিলাৰ সৈতে দুস্কৰ্ম সংঘটিত কৰাৰ বাবে আইপিচিৰ ৩৭৬ নং ধাৰাত আৰু বাৰে বাৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত আইপিচিৰ ৩৭৬(২)(ন) নং ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
ধৰ্ষণ সম্পৰ্কীয় গোচৰ ৰুজু কৰা এই ১৪ গৰাকী বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ ভিতৰত দুজন লোকসভাৰ সাংসদ হোৱাৰ বিপৰীতে ১২ জন বিধায়ক । দেশৰ ভিতৰতে পশ্চিমবংগত সৰ্বাধিক তিনিজন এনে সাংসদ আৰু বিধায়ক আছে, যাৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, মধ্যপ্ৰদেশত এনে দুটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ দেশৰ বাকী ৰাজ্যসমূহ যেনে - অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ওড়িশা, মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক, ঝাৰখণ্ড, কেৰালাম, তেলেংগানা, গোৱা আৰু মেঘালয়ৰ দৰে ৰাজ্যত এটাকৈ এনেধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: অপাৰেশ্বন ট্রাইডেণ্ট : তিনি ৰাজ্যত ১,৪২৪টা বেংক একাউণ্ট জব্দ, ১৮ জনক গ্ৰেপ্তাৰ