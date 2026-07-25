ETV Bharat / bharat

একেৰাহে চতুৰ্থ দিনৰ বাবে বন্ধ দিল্লীৰ ১৮ টা মেট্ৰ’ ষ্টেচন

ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শনিবাৰেও ১৮ টা মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ ৰখা হয় ।

18 Delhi Metro stations remained closed until further notice in view of security
একেৰাহে চতুৰ্থ দিনৰ বাবে বন্ধ দিল্লীৰ ১৮ টা মেট্ৰ’ ষ্টেচন (ETV Bharat Delhi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ (CJP) প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে শনিবাৰেও নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত একেৰাহে চতুৰ্থ দিনৰ বাবে মধ্য দিল্লীৰ ১৮ টা মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ ৰখা হৈছে ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে বিভাগীয় বিষয়াসকলে ৷

দিল্লী মেট্ৰ’ ৰে’ল নিগমৰ তথ্য অনুসৰি, পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে এই ষ্টেচনসমূহ বন্ধ থাকিব । অৱশ্যে ৰাজীৱ চ’ক, মাণ্ডী হাউচ আৰু কেন্দ্ৰীয় সচিবালয় ষ্টেচনত লাইন সলনি কৰা (Interchange)ৰ সুবিধা উপলব্ধ হ’ব ।

বন্ধ কৰা মেট্ৰ’ ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত আছে লোক কল্যাণ মাৰ্গ, ৰাজীৱ চ’ক, পেটেল চ’ক, ৰামকৃষ্ণ আশ্ৰম মাৰ্গ, বাৰাখাম্বা ৰোড, উচ্চতম ন্যায়ালয়, সেৱা তীৰ্থ, জনপথ, মাণ্ডী হাউচ, কেন্দ্ৰীয় সচিবালয়, আই টি অ’, দিল্লী গেট, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ, খান মাৰ্কেট, জোৰবাগ, শিৱাজী ষ্টেডিয়াম, ঝাণ্ডেৱালা আৰু নতুন দিল্লী ষ্টেচন । যন্তৰ-মন্তৰত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মধ্য দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজতে এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে, য’ত বৃহৎসংখ্যক লোকে এই প্ৰতিবাদত অংশ ল’বলৈ গৈ মেট্ৰ’ ষ্টেচনত ভিৰ কৰা দেখা গৈছিল ৷

মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ হোৱাৰ লগতে প্ৰতিবাদস্থলীৰ চাৰিওফালে বাহনৰ চলাচল সীমিত হোৱাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী আৰু অন্যান্য লোকে যাতায়ত কৰাত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পৰিছে ৷ আনকি বহুতে দৈনিক একৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব লগাত পৰিছে ৷

সাধাৰণতে ২০ৰ পৰা ৩০ মিনিট সময় লোৱা যাত্ৰাত এতিয়া ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগে । ইফালে দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদস্থলী আৰু কাষৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহৰ চাৰিওফালে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে ঘেৰাও অব্যাহত ৰাখিছে । বহু পথত যান-বাহনৰ চলাচল নিষিদ্ধ কৰাৰ ফলত শুকুৰবাৰে এই অঞ্চলসমূহত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় । কেব চালকসকলে প্ৰতিবাদস্থলী এৰাই চলাৰ ফলত যাত্ৰীসকলে গন্তব্যস্থানত উপনীত হ’বলৈ বহুদূৰ খোজকাঢ়ি বা বাহন সলনি কৰিবলগীয়া হয় ।

  • সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এনচিআৰৰ যাত্ৰী

পূব দিল্লী, নয়ডা, গাজিয়াবাদ, দ্বাৰকালৈ অহা-যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলে আটাইতকৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । বহু যাতায়তকাৰীয়ে মেট্ৰ’ ষ্টেচনটো বন্ধ হৈ থকা দেখি মাণ্ডী হাউচ বা অন্যান্য মুকলি ষ্টেচনলৈ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে, তাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ অ’টো বা অন্যান্য মেট্ৰ’ ৰে’লত উঠিবলগীয়া হৈছে । বেছিভাগ যাতায়তকাৰীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ দৈনিক যাতায়ত সাধাৰণ সময়ৰ তুলনাত প্ৰায় দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ।

  • ২০ জুলাইত হোৱা হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পাছৰে পৰা মেট্ৰ’ ৰে’লসেৱা বন্ধ

যোৱা ২০ জুলাইত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পাছত এই ষ্টেচনসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । সেইদিনা ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা সংসদলৈ সমদল উলিয়াইছিল । নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলকে ধৰি বাৰম্বাৰ পৰীক্ষাত হোৱা বিসংগতিক লৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : পঁইতাচোৰাই গলাব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ মন; ধৰ্মেন্দ্ৰৰ পদত্যাগেই আলোচনাৰ গতিৰোধক

লগতে পঢ়ক : প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ’লেই কঠোৰ শাস্তি হ’ব: নতুন বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন

TAGGED:

দিল্লীত CJP ৰ প্ৰতিবাদ
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
মেট্ৰ’ ষ্টেচন বন্ধ
18DELHI METRO STATIONS CLOSED
DELHI METRO ON CJP PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.