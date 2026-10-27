থেনিৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা ১৭ জন কয়দীৰ একেলগে পলায়ন , ৪ জনক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ

থেনিৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা ১৭ জন কয়দীৰ একেলগে পলায়ন , ৪ জনক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ
নিশা প্ৰায় ১০ বজাত কয়দীয়ে কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি থেক্কামপট্টি কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
Published : October 27, 2026 at 11:51 AM IST
থেনি (তামিলনাডু): তামিলনাডুৰ থেনি জিলাৰ থেক্কামপট্টি কাৰাগাৰৰ পৰা ১৭ জন কয়দীয়ে একেলগে পলায়ন কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সোমবাৰে নিশা এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত চাৰিজন কয়দীক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে থেনি জিলাৰ আণ্ডিপট্টিৰ ওচৰৰ থেক্কামপট্টি অঞ্চলত এই জিলা কাৰাগাৰখন অৱস্থিত । এই কাৰাগাৰখনতেই থেনিৰ লগতে মাদুৰাই, ডিন্দুগুল আৰু অন্যান্য অঞ্চলৰ বিচাৰাধীন কয়দীসকলক ৰখা হয় । সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ বজাত ১৭ জন কয়দীয়ে কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলক আক্ৰমণ কৰি থেক্কামপট্টি কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰে । ইয়াৰ পিছতে থেনি জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰবীণ গৌতমক এই বিষয়ে অৱগত কৰাত তেওঁ ঘটনাস্থলী গৈ পৰিদৰ্শন কৰে । দক্ষিণ মণ্ডলৰ আই জি বিজয়েন্দ্ৰ বিদায়ীয়েও কাৰাগাৰখন পৰিদৰ্শন কৰি ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কাৰাৰক্ষীসকলক সোধাপোছা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভক দক্ষিণ মণ্ডলৰ আই জি বিজয়েন্দ্ৰ বিদায়ীয়ে কয়, “নিশা প্ৰায় ১০.২০ বজাত থেক্কামপট্টি কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী পলাই যোৱাৰ বিষয়ে খবৰ পাইছিলো । ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ১৭ টা বিশেষ দল গঠন কৰি নিশ্চিদ্ৰ তালাচী অভিযান চলাই থকা হৈছে ।"
পলায়ন কৰা কয়দীসকলৰ ভিতৰত মঙলবাৰে পুৱা থেনি জিলাৰ থেভাৰাম অঞ্চলৰ পৰা চিলাম্বৰাছন নামৰ এজন কয়দীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজা চিকন্দৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বৰ্তমানলৈকে পলায়ন কৰা ৪ জন কয়দীক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । কয়দীসকলে কাৰাগাৰৰ কোন ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
প্ৰাৰম্ভিক জেৰাৰ সময়ত পোহৰলৈ আহে যে পলাই যোৱা কয়দীসকলৰ এজনে মূৰ্ছা যোৱাৰ ভাও জুৰিছিল । ইয়াৰ পিছত প্ৰকাশ পায় যে সেই মূৰ্ছা যোৱা ব্যক্তিজনক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ অহা কাৰাগাৰৰ ৰক্ষীসকলক আক্ৰমণ কৰি সৰ্বমুঠ ১৭ জন কয়দীয়ে পলায়ন কৰে ।
লগতে পঢ়ক :ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?