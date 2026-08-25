চেন্নাইত ১৭ মহীয়া 'ব্ৰেইন ডেড' শিশুৰ অংগদান, কনিষ্ঠতম অংগদাতা হিচাপে বিবেচিত
মাত্ৰ ১৭ মহীয়া শিশুৰ অংগদান । তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ কণিষ্ঠতম অংগদাতা হিচাপে পৰিগণিত হ'ল দেৱশিশু ।
Published : August 25, 2026 at 7:51 PM IST
চেন্নাই: চেন্নাইৰ ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ১৭ মহীয়া ব্ৰেইন ডেড শিশুৰ অংগ দান । পিতৃ-মাতৃৰ সন্মতি লাভ কৰি শিশুটিৰ অংগসমূহ দান কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে এই শিশুটি তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া অংগদাতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে একেখন চিকিৎসালয়তে ২০ মহীয়া শিশুৰ অংগ দান কৰা হৈছিল ।
হাইড্ৰ’চেফালাছ (মগজুত পানী জমা হোৱা) ৰোগত আক্ৰান্ত শিশুটিক চেন্নাইৰ ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । শিশুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক আছিল আৰু বিগত ছয় দিন ধৰি চিকিৎসকে নেৰানেপেৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল । কিন্তু শিশুটিৰ অৱস্থাৰ কোনো উন্নতি নোহোৱাৰ পিছত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে ক্লিনিকেল পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰে আৰু ২৪ আগষ্ট সোমবাৰে পুৱা শিশুটিক ব্ৰেইন ডেড বুলি ঘোষণা কৰে ।
শিশুটিৰ এই অৱস্থাৰ কথা জানিব পাৰি পৰিয়াল তথা আত্মীয়ই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে শিশুটিৰ অংগ দান কৰি আনৰ শিশুৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
মাদ্ৰাজ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শান্তাৰমনে কয় যে শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃয়ে কৰা নিঃস্বাৰ্থ অংগদানৰ বাবে তামিলনাডু চৰকাৰে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । তদুপৰি, শিশুটিক সন্মান জনাই পেৰেড কৰি তাৰ পিছত পিতৃ-মাতৃক গতাই দিয়ে ।
তেওঁ লগতে কয় যে সন্তান হেৰুৱাৰ গভীৰ দুখৰ মাজতো আনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ উদাৰ উদ্দেশ্যেৰে স্বেচ্ছাই অংগ দান কৰা পিতৃ-মাতৃৰ এই মানৱীয় কাৰ্য এক অতি উত্তম উদাহৰণ, যিয়ে সমাজত অংগদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আৰু অধিক সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব ।
ইফালে শিশুটিৰ পিতৃ অজিতে কয়,"আন এজনৰ যাতে জীৱন ৰক্ষা পৰে, সেইবাবে আমাৰ শিশুটিৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ অংগদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ । এয়া অতি গৌৰৱৰ কথা যে যদিও আমাৰ প্ৰথম সন্তান আছিল, তথাপি সি তাৰ মৃত্যুৰ পাছতো বিভিন্ন ৰোগৰ সৈতে যুঁজি থকা শিশুসকলৰ জীৱন দিব ।"