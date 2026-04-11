ডুবাইৰ ওচৰত ড্ৰ'ণ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত জাহাজৰ ১৬ ভাৰতীয় নাৱিকৰ দেশলৈ ঘূৰাই নিয়াৰ আহ্বান

ডুবাইৰ ওচৰত ড্ৰ'ণ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত জাহাজৰ ১৬ ভাৰতীয় নাৱিকৰ দেশলৈ ঘূৰাই নিয়াৰ আহ্বান
Published : April 11, 2026 at 6:16 PM IST
মুম্বাই : ডুবাইৰ সমীপত ইৰাণৰ মালিকানাধীন তেল টেংকাৰ এখনত আবদ্ধ হৈ আছে ১৬ জন ভাৰতীয় নাৱিক । তেওঁলোকৰ জাহাজখন সন্দেহযুক্ত ড্ৰ’ণ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকক দেশলৈ ঘূৰাই নিয়াৰ বাবে জৰুৰী আবেদন জনাইছে । কিয়নো তেওঁলোকৰ বাবে জাহাজখনত থকা যোগান সামগ্ৰী সীমিত আৰু সুৰক্ষাৰ চিন্তা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে তেওঁলোক অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
হামৰিয়াহ অ’পিএল এংকৰেজৰ ওচৰত লংগৰ পেলোৱা পানামাৰ পতাকা থকা জাহাজ এমটি অ’ৰোৰাৰ (আইএমঅ’ নং ৯২৬২৯১২) ক্ৰুৱে শুকুৰবাৰে নিশা ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে জুমৰ জৰিয়তে হোৱা এক মত বিনিময়ৰ সময়ত এই আক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰিণতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি ১৩ মাৰ্চৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত জাহাজখনৰ কিছু অংশৰ ভিডিঅ’ ফুটেজ আৰু ফটো শ্বেয়াৰ কৰে ।
ক্ৰু মেম্বাৰ উমেশ কুমাৰ পাংগাই জনোৱা মতে, ১৩ মাৰ্চৰ পুৱা প্ৰায় ৫-৫.৩০ বজাত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ ফলত জাহাজখন ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
"কৰ্তব্য শেষ কৰাৰ পিছত মই মাত্ৰ মোৰ কেবিনলৈ গৈছিলোঁহে, হঠাতে সকলো কঁপি উঠে । এক জোকাৰণিৰ দৰে লাগে । ডেকলৈ লৰালৰিকৈ আহি জুই দেখা পাওঁ । পিছত আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে ফানেল, চিৰি, আনকি জাহাজখনৰ এটা ফুটাও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । আনকি লাইফবোটখনো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যায় ।"
তেওঁলোকে জাহাজখনৰ ওচৰতে ড্ৰ’ণ বা ড্ৰ’ণৰ দৰে বস্তু বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে যদিও আক্ৰমণৰ সঠিক প্ৰকৃতি এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ।
নাৱিকসকলে জনোৱা মতে, ১৩ মাৰ্চত ড্ৰ’ণ আক্ৰমণৰ পিছত তেওঁলোকে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয় (এমইএ) আৰু ২৭ মাৰ্চত ভাৰতৰ দূতাবাসলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু ১০ এপ্ৰিলত ভাৰতীয় দূতাবাসে নাৱিকসকললৈ এখন প্ৰ-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত ব্যক্তিগত সচিব নৌপদ সত্যনাৰায়ণে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ডুবাইস্থিত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকলক সম্বোধন কৰা এক ইমেইলত পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতাক দাঙি ধৰে ।
সত্যনাৰায়ণে পোনপটীয়াকৈ উক্ত বাৰ্তাৰ উদ্ধৃতি দি লিখিছে : "পাংগা উমেশ কুমাৰ, পাম্পমেন (পেটি অফিচাৰ), এম টি অৰোৰা (অইল টেংকাৰ, আই এম অ' ৯২৬২৯১২) আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ মতে, ২০২৬ চনৰ ১৩ মাৰ্চত ডুবাইৰ হামৰিয়াহ অ'পিএল এংকৰেজত তেওঁলোকৰ জাহাজখনত ড্ৰ'ণ আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ কাণ্ড সংঘটিত হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ক্ৰুৱে ৰিপ'ৰ্ট কৰিছে যে আক্ৰমণৰ পিছতো জাহাজ পৰিচালনা কোম্পানীয়ে তেওঁলোকক লোডিং অপাৰেচনৰ বাবে ইৰাণলৈ যাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে । তেওঁলোকে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰাত দৰমহা বন্ধ ৰখা আৰু ব্লেকমেইল কৰাৰ ভাবুকি দিয়াত তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুতৰ উদ্বেগৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । ক্ৰুৱে নিৰাপদে ভাৰতলৈ উভতি যাবলৈ জৰুৰী সহায়ৰ অনুৰোধ জনাইছে ।"
ইমেইলটোত উমেশ কুমাৰ পাংগা, ৰাজু অম্বাতী, আদৰ্শ সিং, সন্দীপ শংকৰ, চাহিল কুমাৰ, প্ৰীতম সিঙকে ধৰি কেইবাজনো ক্ৰু মেম্বাৰৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে, যিসকলে জাজাহখনৰ পৰা প্ৰত্যাৱৰ্তন বিচাৰিছে ।
নাৱিকসকলে অভিযোগ কৰে যে এই আক্ৰমণৰ পিছতো ইৰাণৰ জাহাজ পৰিচালনা সমিতিয়ে তেওঁলোকক অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু কাৰ্গো লোডিঙৰ বাবে ইৰাণলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে । ৪০ দিনতকৈ অধিক সময়ৰ দৰমহা বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে বুলিও দাবী কৰিছে আৰু আদেশ মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে তেওঁলোকক ধন নিদিয়াৰো ভাবুকি দিয়া হৈছে ।
পাংগাই কয়, "আমি মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতিত আছো । যোগান সামগ্ৰী শেষ হৈছে আৰু আমি ঘৰলৈ উভতি যাব বিচাৰিছো ।"
সঁহাৰিত বিলম্ব
ক্ৰুৱে দাবী কৰা মতে, ২৭ মাৰ্চত কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো ভাৰতীয় দূতাবাসৰ পৰা সঁহাৰি আহে ১০ এপ্ৰিলতহে । তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকক মৌলিক তথ্য পূৰণ কৰিবলৈ প্ৰ-পত্ৰহে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
ইফালে, জাহাজখনৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া হৈছে । নাৱিকসকলে কয় যে তেওঁলোকে ৪০ দিনতকৈও অধিক সময় দৰমহা লাভ কৰা নাই আৰু এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ অতি সংকটজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ।
এজন ক্ৰু সদস্যই কয়, "আমাৰ হাতত মাত্ৰ দুদিনৰ ৰেচন বাকী আছে । আমাৰ খাদ্য-সামগ্ৰী পুনৰ ভৰোৱা হোৱা নাই আৰু পৰিস্থিতি অসহ্যকৰ হৈ পৰিছে ।"
এফএছইউআই আৰু চৰকাৰী হস্তক্ষেপ
ইয়াৰ পিছত ভাৰতীয় ফৰৱাৰ্ড ছীমেনছ ইউনিয়নে (Forward Seamen's Union of India, FSUI) এই বিষয়টো গ্ৰহণ কৰি বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয় আৰু জাহাজখনৰ ইৰাণী পৰিচালনা সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা কৰি জাহাজখনৰ ক্ৰুসকল নিৰাপদে উভতি অহাটো নিশ্চিত কৰিছে ।
জুম কলৰ সময়ত ক্ৰুৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা এফএছইউআইৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ যাদৱে কয়, "আমালৈ নাৱিকসকলৰ পৰা এটা হতাশাভৰা ফোন আহিছিল, তাৰ পিছত আমি লগে লগে হস্তক্ষেপ কৰোঁ । পৰিস্থিতি অত্যন্ত গুৰুতৰ, কাৰণ তেওঁলোক সীমিত যোগান সামগ্ৰীৰ সৈতে ক্ষতিগ্ৰস্ত জাহাজখনত আবদ্ধ হৈ আছে । আমি জাহাজ পৰিচালকৰ সৈতে অহৰহ আলোচনা কৰি আহিছোঁ আৰু সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি আহিছোঁ ।"
সামগ্ৰী যোগানৰ বাধাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মনোজে লগতে কয়, "পৰিচালকে প্ৰথমে আশ্বাস দিছিল যে তেওঁলোকক সকাহ দিবলৈ ইৰাণৰ ক্ৰু পঠিওৱা হ'ব, কিন্তু সেয়া বাস্তৱায়ন হোৱা নাই । পিছত পাকিস্তানী ক্ৰু মেম্বাৰক অনাৰ চেষ্টা কৰা হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইউএই ভিছা নাকচ কৰা হয় । স্থানীয় বাধাৰ বাবে ওমানৰ জৰিয়তে চলাব বিচৰা পৰৱৰ্তী প্ৰচেষ্টাও ব্যৰ্থ হয় । এতিয়া মেনেজমেণ্টে পুনৰ ইৰাণী ক্ৰু পঠিয়াবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমি শীঘ্ৰেই এক ভাল খবৰৰ বাবে আশাবাদী হৈ আছো ।"
বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে ক্ৰু সলনি ব্যৱস্থাৰ বাবে একাধিক প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে যদিও অপাৰেচনেল প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত বিলম্ব হৈছে ।
বিষয়াসকলৰ মতে, ইউএই আৰু চুলতান অব ওমান বন্দৰৰ জৰিয়তে ক্ৰুসকলক সকাহ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত ভিছাৰ সমস্যা আৰু স্থানীয় নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বিপৰীতে শেহতীয়াকৈ ৰাছ আল খাইমাহৰ ওচৰত লংগৰ পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাও কিছু স্থানীয় সমস্যাৰ বাবে সফল নহ’ল ।
এগৰাকী বিষয়াই কয় যে এই বিষয়টো সক্ৰিয়ভাৱে বিবেচনাধীন হৈ আছে আৰু অতি সোনকালে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।
কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ভাৰতীয় নাৱিকসকলক সকাহ দিবলৈ ইৰাণী ক্ৰু মেম্বাৰ নিয়োগ কৰাৰ বাবে নতুন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । ইয়াৰ বাবে আলোচনা চলি আছে আৰু আবদ্ধ নাৱিকসকলক সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ঘূৰাই পঠিওৱা হ’ব পাৰে বুলি এক আশাৰ ৰেঙণি দেখা গৈছে ।
নিযুক্তি কোম্পানীৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপনত ব্যৰ্থ
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, আবদ্ধ নাৱিকসকলক মুম্বাইস্থিত আয়ে মেৰিটাইম নেভিগেচনেল প্ৰাইভেট লিমিটেডে নিযুক্তি দিয়াৰ খবৰ আহিছে যদিও প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছে । কিয়নো কোম্পানীটোৰ কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ থকা আৰু ফোন লাইনসমূহত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব নোৱৰাৰ ফলত ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব সেই বিষয়ে অধিক উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে ।
এই ঘটনাই উপসাগৰীয় অস্থিৰ জলসীমাত বিদেশী পতাকা থকা জাহাজত কাম কৰা ভাৰতীয় নাৱিকসকলে সন্মুখীন হোৱা বিপদৰ ওপৰত পুনৰবাৰ উদ্বেগৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । এনে বহু বিষয় এফএছইউআইৰ দৰে ইউনিয়নে ফোন কল পোৱাৰ পিছতহে ওলাই পৰে ।
জাহাজখন এতিয়াও ডুবাইৰ ওচৰত লংগৰ পেলাই আছে আৰু আক্ৰমণৰ ফলত দেখা দিয়া ক্ষতিৰ বাবে ক্ৰুসকলৰ অনিশ্চয়তাৰ অৱস্থা অব্যাহত আছে ।
এফএছইউআইৰ বিষয়া আৰু চৰকাৰী সূত্ৰই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে চলিত আলোচনা সফল হ’লে আবদ্ধ নাৱিকসকলক সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ঘূৰাই আনিব পৰা যাব ।
তেতিয়ালৈকে ১৬ জন ভাৰতীয় নাৱিকে দ্ৰুত হস্তক্ষেপ আৰু নিৰাপদে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ আশাত ক্ষতিগ্ৰস্ত জাহাজত উঠি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ।
জাহাজখনত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাৱিকসকল
- পংকজ শৰ্মা
- আদিত্য কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱ
- প্ৰণয় চন্দ্ৰমণি মেশ্ৰম
- চাহিল কুমাৰ
- চেবাষ্টিয়ান ভাৰ্কি কান্নামপুজা
- স্বদেশ আইক্য সৎপতি
- সঞ্জীৱ কুমাৰ
- প্ৰীতম সিং
- অম্বতী ৰাজু
- উমেশ কুমাৰ পাংগা
- আদৰ্শ সিং
- সন্দীপ শংকৰ
- মহেশ জগন্নাথী নাটকাৰ
- আছাফ ইছমাইল বাগদাদী
- সৌহাৰ্দ কৰ্মকাৰ