বসুধৈৱ কুটুম্বকম ! 'কা' কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত পাকিস্তান-আফগানিস্তানৰ ১৫৩ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান

দেশত 'কা' কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছৰ ছবি ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে হিচাপ ।

CAA
'কা' কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত পাকিস্তান-আফগানিস্তানৰ ১৫৩ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 23, 2026 at 8:31 PM IST

ডেৰাডুন(উত্তৰাখণ্ড): বিগত সময়ত দেশজুৰি প্ৰৱল প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পিছতো দেশত CAA কাৰ্যকৰী হোৱাত বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা শতাধিক হিন্দু শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ইতিমধ্য়ে উত্তৰাখণ্ডত পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ৰাজ্য়খনত পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ শতাধিক শৰণাৰ্থীয়ে লাভ কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ।

উত্তৰাখণ্ডত পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ ১৫৩ গৰাকী হিন্দু আৰু শিখ শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । আনহাতে এতিয়াও ডেৰাডুনত বাস কৰা প্ৰায় ৪০-৫০ জন শৰণাৰ্থীৰ আৱেদনৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে।

মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী (ETV Bharat)

পুংখানুপুংখ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে নাগৰিকত্ব প্ৰদান :

বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীক পুংখানুপুংখ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ততহে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমন্বয়ত বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহাৰ পিছত ভাৰতত বসবাস কৰা শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হয় । কোনো শৰণাৰ্থীয়ে যেতিয়া ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আৱেদন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত এক সম্যক পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয় ।

উল্লেখ্য় যে এতিয়ালৈকে উত্তৰাখণ্ডত ১৫৩ জনক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৬ জন আফগানিস্তানৰ পৰা অহা লোক । আনহতে ১৪৭ জন লোক আহিছে পাকিস্তানৰ পৰা ৷ এই আটাইকেইজন লোক উত্তৰাখণ্ডত দীৰ্ঘদিনধৰি বসবাস কৰি আহিছে । ইয়াৰে অধিকাংশই হিন্দু । একাংশ শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকো আছে ।

এই জিলাসমূহত শৰণাৰ্থীৰ বসতি স্থাপন :

উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুন জিলাত মূলতঃ বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰা লোকসকলে বাস কৰে । তদুপৰি হৰিদ্বাৰ, উধম সিং নগৰ, নাইনিতাল আৰু উত্তৰকাশী জিলাত বাস কৰা একাংশ বিদেশীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁলোকক এতিয়াৰে পৰা ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গণ্য় কৰা হ’ব ।

মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে CAA প্ৰৱৰ্তন কৰে । এই আইনৰ অধীনত বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানৰ পৰা অহা নিৰ্যাতিত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ বাবে এখন বিধেয়ক গৃহীত কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "CAA ৰ অধীনত চুবুৰীয়া দেশত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, আৰু জৈন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে ভাৰতত মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । উত্তৰাখণ্ডতো ১৫৩ জন লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপে কেৱল মানৱীয় মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰাই নহয়, বসুধৈৱ কুটুম্বকমৰ মনোভাৱকো মূৰ্ত কৰি তুলিছে । সমগ্ৰ বিশ্বতে বসবাস কৰা হিন্দুসকলক জাতীয়তাৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ।"

CAA কি ?

CAA মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ । এয়া হৈছে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব আইন ১৯৫৫ সংশোধন কৰা এক উল্লেখযোগ্য আইন । এই আইনখনে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰী হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চী, বা খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ দ্ৰুত পথ প্ৰদান কৰে ।

ভাৰত চৰকাৰে নাগৰিকত্ব আইন, ১৯৫৫ সংশোধন কৰি পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানৰ পৰা ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বাবে পলায়ন কৰা অমুছলমান শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত হোৱাৰ পিছদিনা ২০১৯ চনৰ ১১ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যসভাত CAA বিধেয়ক গৃহীত হয় ।

২০১৯ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছতে বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হয় । সেই অনুসৰি ২০২০ চনৰ ১০ জানুৱাৰীত কাৰ্যকৰী হয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA)। ২০২৪ চনৰ ১১ মাৰ্চত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনক অধিসূচনা কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেশজুৰি কাৰ্যকৰী কৰা হয় । এই আইনৰ অধীনত ২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা অমুছলমান শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।

