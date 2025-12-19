ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিছে উত্তৰ ভাৰত;দিল্লীত ১৫২খন বিমান বাতিল

ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিছে উত্তৰ ভাৰত;দিল্লীত ১৫২খন বিমান বাতিল
ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দেশজুৰি বিমানবন্দৰৰ স্বাভাৱিক উৰণত ব্য়াঘাত জন্মাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : December 19, 2025 at 4:12 PM IST
নতুন দিল্লী : ঘন কুঁৱলীৰ বাবে পুনৰ ব্য়াঘাত জন্মিছে বিমান সেৱাত । দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী বিমানবন্দৰত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে শুকুৰবাৰে পুৱা পৰ্যন্ত দুখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানসহ মুঠ ১৫২খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে । ঘন কুঁৱলীৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ২৭খন বিমান বাতিল হৈছিল । ইয়াৰে ১৬খন প্ৰস্থান আৰু ১১খন হৈছে আগমন বিনান ।
পলমকৈ যাত্ৰা বিমানৰ :
ইয়াৰ উপৰি প্ৰায়বোৰ বিমানে পুৱাৰে পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পলমকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । বহু বিমানে যথেষ্ট সময় ধৰি ৰাণৱেতেই অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে । শুকুৰবাৰে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰা মতে, উত্তৰ ভাৰতত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দেশজুৰি বিমানবন্দৰৰ স্বাভাৱিক উৰণত ব্য়াঘাত জন্মিব পাৰে ।
যাত্ৰীক বিমান সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ আহ্বান :
মন্ত্ৰালয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, "যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে । তদুপৰি আপডেটৰ বাবে চৰকাৰী প্লেটফৰ্মসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হয় । ভ্ৰমণৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই উত্তৰ ভাৰতত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে উপদেশমূলক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । যাত্ৰীসকলক কম দৃশ্যমান আৰু কেইবাটাও বিমানবন্দৰত সম্ভাৱ্য বিমান পলম হোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
এক্সত প্ৰকাশ কৰা বতৰৰ পৰামৰ্শত এএআইয়ে কয়, “সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰত একেলেঠাৰীয়ে হোৱা ঘন কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত কম দৃশ্যমানতা আৰু সম্ভাৱ্য বিমান পলম হৈছে ।” কৰ্তৃপক্ষই যাত্ৰীসকলক বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বিমান সংস্থাটোৰ সৈতে নিজৰ বিমানৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত যাত্ৰা সময়ৰ অনুমতি দিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
এএআইয়ে পুনৰ কয়, "বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে যাত্ৰীসকলক বিমান সংস্থাৰ সৈতে বিমানৰ অৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হয় । আপডেটৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলসমূহ পৰীক্ষা কৰক । আপোনাৰ যাত্ৰাৰ আগতীয়া পৰিকল্পনা কৰক আৰু অতিৰিক্ত ভ্ৰমণ সময়ৰ অনুমতি দিয়ক ।"
ইণ্ডিগোৱেও যাত্ৰী ভ্ৰমণৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰি উল্লেখ কৰিছে যে দিল্লী আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ কিছু অংশত পুৱাই হোৱা কুঁৱলীৰ কাৰণে বিমান পৰিচালনাত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
এক্স'ত ইণ্ডিগ'ই এটা পোষ্টত লিখিছে, "দিল্লী আৰু উত্তৰ/পূব ভাৰতৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বৰ্তমান কুঁৱলীৰ বাবে দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পাইছে । ফলত বিমানৰ সময়সূচীত প্ৰভাৱ পৰিছে । গ্ৰাহকসকলক বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ বিমানৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভ্ৰমণৰ বাবে অতিৰিক্ত সময়ৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । কিয়নো কম দৃশ্যমানতাৰ ফলত পথত যাতায়ত লেহেমীয়া হ'ব পাৰে ।"
বিমানবন্দৰত কম দৃশ্যমানতাৰ বাবে CAT-III :
ইয়াৰ উপৰি ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰে উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান কম দৃশ্যমানৰ বাবে CAT III চৰ্তত অভিযান চলোৱা হৈছে । CAT III হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লেণ্ডিং চিষ্টেম (ILS)ৰ এটা শ্ৰেণী যিয়ে দৃশ্যমানতা আৰু সিদ্ধান্তৰ উচ্চতাৰ বাবে কম ন্য়ূনতম প্ৰদান কৰে। CAT III এ কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰায় শূন্য দৃশ্যমানতাৰ অৱতৰণৰ অনুমতি দিয়ে । উল্লেখ্য় যে CAT III পদ্ধতিৰ বাবে উন্নত সঁজুলি আৰু পাইলট প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন ।
বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই এক বিবৃতিত কয়, "ঘন কুঁৱলীয়ে বিমানৰ সময়সূচীত প্ৰভাৱ পেলাইছে । ইয়াৰ কাৰ্যকলাপ বৰ্তমান CAT IIIৰ অৱস্থাত আছে । আমাৰ অনগ্ৰাউণ্ড দলসমূহে যাত্ৰীসকলক সহায় আৰু সকলো টাৰ্মিনেলতে প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াবলৈ সমন্বয়ৰে কাম কৰি আছে । প্ৰকৃত সময়ৰ বিমান আপডেটৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ নিজ নিজ বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক । "
কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ড (চিপিচিবি)ৰ তথ্য অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত বায়ুৰ গুণাগুণ নিম্নগামী হয় । পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত সামগ্ৰিক বায়ুৰ গুণাগুণ সূচকাংক (একিউআই) ৩৮৭ত ৰেকৰ্ড কৰা হয় । ফলত ইয়াক ‘অতি দুৰ্বল’ শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হয় ।