বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ বছৰ: দেশ প্ৰেমৰ চেতনাক জাগ্ৰত কৰা ভাৰতৰ জাতীয় গীতটিৰ বিষয়ে কিছু কথা

বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ বছৰ: দেশ প্ৰেমৰ চেতনাক জাগ্ৰত কৰা ভাৰতৰ জাতীয় গীতটিৰ বিষয়ে কিছু কথা
১৯৭৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ৰচনা কৰা এই দেশমাতৃ বন্দনাৰ গীতটি প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ পুস্তিকা ‘বংগদৰ্শন’ত ৷
Published : November 7, 2026 at 2:26 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতৰ জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ ৰচনাৰ ১৫১ বছৰ সম্পূৰ্ণ । ভাৰত চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৭ নৱেম্বৰলৈ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰা দেখা গৈছে । সমগ্ৰ দেশতে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল । তদুপৰি বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পূৰ্বে জাতীয় গীত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
বন্দে মাতৰম গীতটি ৰচনা কৰিছিল বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে । ১৯৭৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত ৰচনা কৰা এই দেশমাতৃ বন্দনাৰ গীতটি প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ পুস্তিকা ‘বংগদৰ্শন’ত ৷ পাছত ১৮৮২ চনত তেওঁৰ উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’তো এই গীতটি সন্নিৱিষ্ট কৰে ৷
राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ की रचना के 151 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान इस गीत ने देशभक्तों के लिए साहस, एकता और संकल्प के उद्घोष के रूप में कार्य किया। आज भी यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मेरी कामना है कि देशवासी ‘वंदे मातरम्’ की राष्ट्र-प्रथम की भावना को अपनाते हुए राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान दें।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 7, 2026
১৮৯৬ চনত কলকাতাত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰ ৰাজহুৱাভাৱে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এই গীতটি পৰিৱেশন কৰিছিল । এই গীতটিয়ে জনতাৰ হৃদয়ত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তোলাৰ লগতে অনুৰণনৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । ১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা স্বদেশী আন্দোলনতো এই গীতটি বহুলভাৱে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল ।
ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত ১৯৫০ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে বন্দে মাতৰম গীতটিক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জন গণ মনৰ সম মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ ঘোষণা কৰে । এই উদযাপন বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বছৰজুৰি উদযাপন কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ জাতীয় গীতটিৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটি মুদ্ৰা আৰু ডাক টিকটো মুকলি কৰে ।
২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক নিৰ্দেশনা জাৰী কৰি বন্দে মাতৰমৰ ছটা পংক্তি (৩ মিনিট ১০ ছেকেণ্ড দৈৰ্ঘৰ) চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰু প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত পৰিৱেশনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । উল্লেখ্য যে পূৰ্বে বন্দে মাতৰমৰ কেৱল প্ৰথম দুটা পংক্তিহে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল ।
‘वंदे मातरम्’- भारत की राष्ट्रीय चेतना का वह अमर स्वर है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य देशवासियों को मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रेरित किया। पराधीनता के दौर में प्रतिरोध का मंत्र बना ‘वंदे मातरम्’ आज भी राष्ट्र के प्रति समर्पण, सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय एकता की भावना को अभिव्यक्त करता है। डेढ़ शताब्दी बाद भी इसकी गूँज हमें स्मरण कराती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 7, 2026
যোৱা পাঁচ নৱেম্বৰত বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ বছৰজোৰা চৰকাৰী উদযাপনৰ অন্ত পৰে । এইবাৰ ‘হৰ ঘৰ তিৰংগা ২০২৬’ কাৰ্যসূচী বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা দেশপ্ৰেম, তিৰংগাৰ প্ৰতি গৌৰৱ আৰু আমাৰ জাতীয় গীতত মূৰ্ত মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক উদযাপন কৰা হৈছে ।
বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । উক্ত পোষ্টটোত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখিছে, ‘‘জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ ৰচনাৰ ১৫১ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে মোৰ সকলো দেশবাসীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ । স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত এই গীতটোৱে দেশপ্ৰেমিকসকলৰ বাবে সাহস, ঐক্য, সংকল্পৰ আহ্বান হিচাপে কাম কৰিছিল । আজিও এই গীত আমাৰ জাতীয় পৰিচয়, আত্মসন্মান, আমাৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি ভক্তিৰ প্ৰতীক হৈয়েই আছে । আমাৰ দেশবাসীয়ে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ জাতি-প্ৰথম মনোভাৱক আকোঁৱালি লৈ জাতি-নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ ।’’
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাই লিখিছে- ‘‘বন্দে মাতৰম হৈছে ভাৰতৰ জাতীয় চেতনাৰ অমৰ কণ্ঠ, যিয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অগণন নাগৰিকক নিজৰ মাতৃভূমিক মুক্ত কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । পৰাধীনতাৰ যুগত প্ৰতিৰোধৰ মন্ত্ৰত পৰিণত হোৱা বন্দে মাতৰমে এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পন, সাংস্কৃতিক পৰিচয়, জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতি ভক্তিৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে । ডেৰ শতিকাৰ পাছতো ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বোচ্চ ।’’
151 years ago, a composition gave expression to the spirit of a nation yet to attain freedom. Today, Vande Mataram remains deeply woven into India's historical memory and national consciousness. As we mark 151 years of this iconic national song, we remember Bankim Chandra Chatterjee's contribution to India's cultural and freedom movement heritage. Its words carry a history of sacrifice, a deep attachment to the motherland, and the aspirations of generations who shaped our nation. On this historic occasion, may we continue to honour the legacy it represents. Vande Mataram! #VandeMataram #151YearsOfVandeMataram— Chowna Mein (@ChownaMeinBJP) November 7, 2026
অৰুণাচলৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মেইনে এক্সত এটা পোষ্টত লিখিছে- ‘‘১৫১ বছৰ আগতে কৰা এটি ৰচনাই এতিয়াও স্বাধীনতা লাভ কৰিব নোৱাৰা এটা জাতিৰ আত্মাক জগাইছিল । আজি বন্দে মাতৰম ভাৰতৰ ঐতিহাসিক স্মৃতি আৰু জাতীয় চেতনাৰ মাজত গভীৰভাৱে প্ৰৱাহিত হৈ আছে । এই চিনাকি জাতীয় গীতটিৰ ১৫১ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ঐতিহ্যলৈ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ অৱদানৰ কথা আমি মনত পেলাইছোঁ । গীতটিৰ কথাই ত্যাগৰ ইতিহাস, মাতৃভূমিৰ প্ৰতি গভীৰ মোহ, আমাৰ জাতিটোক গঢ় দিয়া প্ৰজন্মৰ আকাংক্ষা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত এই গীতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উত্তৰাধিকাৰক আমি সন্মান জনাইছোঁ । বন্দে মাতৰম!’’
লগতে পঢ়ক: বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ