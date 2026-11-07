ETV Bharat / bharat

বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ বছৰ: দেশ প্ৰেমৰ চেতনাক জাগ্ৰত কৰা ভাৰতৰ জাতীয় গীতটিৰ বিষয়ে কিছু কথা

১৯৭৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ৰচনা কৰা এই দেশমাতৃ বন্দনাৰ গীতটি প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ পুস্তিকা ‘বংগদৰ্শন’ত ৷

150th anniversary of Vande Mataram
বন্দে মাতৰম ৰচনাৰ ১৫১ বছৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ভাৰতৰ জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ ৰচনাৰ ১৫১ বছৰ সম্পূৰ্ণ । ভাৰত চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৭ নৱেম্বৰলৈ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰা দেখা গৈছে । সমগ্ৰ দেশতে ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল । তদুপৰি বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পূৰ্বে জাতীয় গীত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশনৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।

বন্দে মাতৰম গীতটি ৰচনা কৰিছিল বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে । ১৯৭৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত ৰচনা কৰা এই দেশমাতৃ বন্দনাৰ গীতটি প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল তেওঁৰ পুস্তিকা ‘বংগদৰ্শন’ত ৷ পাছত ১৮৮২ চনত তেওঁৰ উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’তো এই গীতটি সন্নিৱিষ্ট কৰে ৷

১৮৯৬ চনত কলকাতাত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত প্ৰথমবাৰ ৰাজহুৱাভাৱে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এই গীতটি পৰিৱেশন কৰিছিল । এই গীতটিয়ে জনতাৰ হৃদয়ত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তোলাৰ লগতে অনুৰণনৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । ১৯০৫ চনৰ ৭ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা স্বদেশী আন্দোলনতো এই গীতটি বহুলভাৱে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল ।

ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত ১৯৫০ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত দেশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে বন্দে মাতৰম গীতটিক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জন গণ মনৰ সম মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ ঘোষণা কৰে । এই উদযাপন বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বছৰজুৰি উদযাপন কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ জাতীয় গীতটিৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটি মুদ্ৰা আৰু ডাক টিকটো মুকলি কৰে ।

২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক নিৰ্দেশনা জাৰী কৰি বন্দে মাতৰমৰ ছটা পংক্তি (৩ মিনিট ১০ ছেকেণ্ড দৈৰ্ঘৰ) চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰু প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত পৰিৱেশনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । উল্লেখ্য যে পূৰ্বে বন্দে মাতৰমৰ কেৱল প্ৰথম দুটা পংক্তিহে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল ।

যোৱা পাঁচ নৱেম্বৰত বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ বছৰজোৰা চৰকাৰী উদযাপনৰ অন্ত পৰে । এইবাৰ ‘হৰ ঘৰ তিৰংগা ২০২৬’ কাৰ্যসূচী বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা দেশপ্ৰেম, তিৰংগাৰ প্ৰতি গৌৰৱ আৰু আমাৰ জাতীয় গীতত মূৰ্ত মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক উদযাপন কৰা হৈছে ।

বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । উক্ত পোষ্টটোত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখিছে, ‘‘জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ ৰচনাৰ ১৫১ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে মোৰ সকলো দেশবাসীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ । স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত এই গীতটোৱে দেশপ্ৰেমিকসকলৰ বাবে সাহস, ঐক্য, সংকল্পৰ আহ্বান হিচাপে কাম কৰিছিল । আজিও এই গীত আমাৰ জাতীয় পৰিচয়, আত্মসন্মান, আমাৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি ভক্তিৰ প্ৰতীক হৈয়েই আছে । আমাৰ দেশবাসীয়ে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ জাতি-প্ৰথম মনোভাৱক আকোঁৱালি লৈ জাতি-নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিলোঁ ।’’

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্দে মাতৰমৰ ১৫১ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জনাই লিখিছে- ‘‘বন্দে মাতৰম হৈছে ভাৰতৰ জাতীয় চেতনাৰ অমৰ কণ্ঠ, যিয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অগণন নাগৰিকক নিজৰ মাতৃভূমিক মুক্ত কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । পৰাধীনতাৰ যুগত প্ৰতিৰোধৰ মন্ত্ৰত পৰিণত হোৱা বন্দে মাতৰমে এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পন, সাংস্কৃতিক পৰিচয়, জাতীয় ঐক্যৰ প্ৰতি ভক্তিৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে । ডেৰ শতিকাৰ পাছতো ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনিয়ে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বোচ্চ ।’’

অৰুণাচলৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী চৌনা মেইনে এক্সত এটা পোষ্টত লিখিছে- ‘‘১৫১ বছৰ আগতে কৰা এটি ৰচনাই এতিয়াও স্বাধীনতা লাভ কৰিব নোৱাৰা এটা জাতিৰ আত্মাক জগাইছিল । আজি বন্দে মাতৰম ভাৰতৰ ঐতিহাসিক স্মৃতি আৰু জাতীয় চেতনাৰ মাজত গভীৰভাৱে প্ৰৱাহিত হৈ আছে । এই চিনাকি জাতীয় গীতটিৰ ১৫১ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ঐতিহ্যলৈ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ অৱদানৰ কথা আমি মনত পেলাইছোঁ । গীতটিৰ কথাই ত্যাগৰ ইতিহাস, মাতৃভূমিৰ প্ৰতি গভীৰ মোহ, আমাৰ জাতিটোক গঢ় দিয়া প্ৰজন্মৰ আকাংক্ষা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে । এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানত এই গীতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উত্তৰাধিকাৰক আমি সন্মান জনাইছোঁ । বন্দে মাতৰম!’’

লগতে পঢ়ক: বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ

TAGGED:

বন্দে মাতৰম ৰচনাৰ ১৫১ বছৰ
বন্দে মাতৰমৰ ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তী
বন্দে মাতৰমৰ ছটা পংক্তি
150TH ANNIVERSARY OF VANDE MATARAM
VANDE MATARAM LYRICS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.