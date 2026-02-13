দুষ্টচক্ৰৰ কবলৰ পৰা পঞ্জাৱ, অসম, পশ্চিমবংগকে ধৰি ভিন্ন ৰাজ্যৰ নাবালিকা উদ্ধাৰ
উদ্ধাৰ কৰা প্ৰায় আটাইকেইগৰাকী নাবালিকাৰ দেহতে আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছে ৷
Published : February 13, 2026 at 11:45 PM IST
পাটনা(বিহাৰ): বিহাৰৰ সাৰণ জিলাৰ ছয়টাকৈ অৰ্কেষ্ট্ৰা গ্ৰুপৰ পৰা পঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অসম, পশ্চিমবংগ আৰু ওড়িশাৰ ১৫ গৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে । ছয়টাকৈ অৰ্কেষ্ট্ৰা দলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভিতৰত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী ৷ বিপৰীতে এজনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি পলায়ন কৰে ৷
মানৱ সৰবৰাহ বিৰোধী গোট(AHTU) আৰু এছ’চিয়েশ্যন ফৰ ভলেণ্টেৰী একশ্যন আৰু নাৰায়ণী সেৱা সংস্থাকে ধৰি সমাজৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ সহযোগত এই অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে, যিসকল জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেনৰ অংশীদাৰ ৷ সমগ্ৰ দেশতে শিশুসকলক সুৰক্ষা দিবলৈ কাম কৰা ২৫০ টাতকৈও অধিক অংশীদাৰ সংস্থাৰে নিৰ্মিত ই এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক ।
উদ্ধাৰ কৰা প্ৰায় আটাইকেইগৰাকী নাবালিকাৰ দেহতে আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছে, যিসকলক বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল । শিশু কল্যাণ সমিতিৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত আটাইকে আশ্ৰয়গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।
বিহাৰ আৰক্ষীৰ চি আই ডিৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালকপ্ৰধান অমিত কুমাৰ জৈনৰ নিৰ্দেশমৰ্মে সাৰণৰ আৰক্ষী অধীক্ষক(এছ পি)ৰ নিৰ্দেশনাত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ।
অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ চৌহদৰ পৰা ১২ গৰাকী ছোৱালীক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে খুশী অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিজৰ বিলাসী বাহনত তিনিগৰাকী নাবালিকাক লৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলায় । প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ দুৰত্ব আৰক্ষীয়ে অতিক্ৰম কৰি খেদি খেদি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰে ।
উদ্ধাৰ কৰা আটাইকেইগৰাকী নাবালিকাই শাৰীৰিক আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ লগতে দৰ্শকৰ সন্মুখত অশ্লীল গীতত নাচিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে বুলি উত্থাপন কৰে অভিযোগ ।
ইতিমধ্যে সাৰণ মহিলা থানাত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা(বি এন এছ), যৌন অপৰাধৰ পৰা শিশু সুৰক্ষা আইন(POCSO) ২০১২, কিশোৰ ন্যায়(শিশুৰ যত্ন আৰু সুৰক্ষা) আইন ২০১৫ আৰু বন্দীকৃত শ্ৰমিক প্ৰক্ৰিয়া(বিলুপ্তি) আইনৰ বিভিন্ন ধাৰাত সাতজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘নাবালিকাসকলক নিশা অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ গ্ৰুপত অশ্লীল গীত পৰিবেশন কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল । তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ দৰমহা দিয়া হোৱা নাছিল আৰু শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰৰ লগতে গালি-গালাজো কৰা হৈছিল ।’’
আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ দলসমূহৰ ভিতৰত আছিল কাজল অৰ্কেষ্ট্ৰা, সুৰ সংগম অৰ্কেষ্ট্ৰা, কোপা চট্টি অৰ্কেষ্ট্ৰা, খুশী অৰ্কেষ্ট্ৰা, শ্যাম অৰ্কেষ্ট্ৰা আৰু দিয়া অৰ্কেষ্ট্ৰা ।
বিহাৰ আৰক্ষীৰ ক্ষিপ্ৰ পদক্ষেপৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি ভলাণ্টিয়াৰ একশ্যন এছ’চিয়েশ্যনৰ শীৰ্ষ সঞ্চালক মনীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘এই গেংসমূহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, সেয়া প্ৰশংসনীয় । বৃহত্তৰ মানৱ সৰবৰাহৰ চক্ৰত অৰ্কেষ্ট্ৰা দলসমূহ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগসূত্ৰ । এই নেটৱৰ্কসমূহে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছোৱালীক প্ৰলোভিত আৰু শোষণ কৰে ।’’
মনীষে লগতে কয়, ‘‘স্থানীয় আৰক্ষীয়েও এই গোচৰৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক যথোচিত শাস্তি দিয়াটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমি এই কণমানি ছোৱালীবোৰৰ তাৎক্ষণিক পুনৰ্বাসন আৰু মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থাটোও নিশ্চিত কৰিব লাগিব ৷’’
