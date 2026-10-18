মণিপুৰত কুকি সম্প্ৰদায়ৰ ১৫টাকৈ ঘৰত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ, আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ
মণিপুৰত শনিবাৰে নিশা পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা, ১৫টাকৈ ঘৰত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ ৷
By PTI
Published : October 18, 2026 at 3:13 PM IST
ইম্ফল : পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ ৷ শনিবাৰে নিশা মণিপুৰৰ কামজোং জিলাৰ এটা পাহাৰীয়া গাঁৱত কুকি সম্প্ৰদায়ৰ ১৫টাকৈ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই ৷ যাৰ ফলত সাধাৰণ নাগৰিকে আতংকিত হৈ বনাঞ্চল আৰু ওচৰৰ এটা সেনা শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, শনিবাৰে মাজ নিশা সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে ছাছাদ গাঁৱত আক্ৰমণ চলাই ঘৰবোৰ জ্বলাই দিয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে দিনৰ ভাগত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে গাঁওখনত আক্ৰমণ চলোৱাৰ সময়ত এজন কুকি সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হয় আৰু আন চাৰিজন লোক আহত হৈছিল ৷
আৰক্ষীয়ে লগতে কয় যে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ উক্ত অঞ্চলটোত অসম ৰাইফলছ, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী আৰু কামজোং আৰক্ষীৰ এটা যৌথ দল নিয়োগ কৰা হৈছে ।
I appreciate the efforts of the Director General of Police (DGP), Manipur, and the entire security personnel involved in the combing operation at the affected village. Such operations are essential to strengthening security, identifying unlawful activities, and safeguarding the territorial integrity of Manipur. Illegal armed militants must be flushed out from the entire state. Manipur’s security, demographic stability, and the legitimate concerns of its indigenous population cannot be treated lightly. Let this commitment continue with vigilance, accountability, and decisive enforcement of the law.— N. Biren Singh (@NBirenSingh) October 18, 2026
আনহাতে, হিংসাত্মক ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী নেমচা কিপজেনে ছাছাদে ৷ লগতে কুকি লোকৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহত লোকসকল আৰু ক্ষতিগ্ৰস্থ পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি চিন্তা ব্যক্ত কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
কিপজেনে কয় যে জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক চৌবিশ ঘণ্টাই চকু ৰাখি সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু দোষীসকলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
STORY | 15 houses burnt in Manipur's Kamjong, 3 injured in gun attack At least 15 houses belonging to the Kuki community were set on fire in a hill village in Manipur's Kamjong district, forcing a large number of civilians to flee and take shelter in forest areas and a nearby Army camp, officials said on Sunday. READ: https://t.co/3ITqi5wgf2— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এন বিৰেণ সিঙে কয়, "নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ, অবৈধ কাৰ্যকলাপ চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু মণিপুৰৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ অভিযান অত্যন্ত অপৰিহাৰ্য । সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা অবৈধ সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীসকলক খেদি পঠিয়াবই লাগিব । মণিপুৰৰ নিৰাপত্তা, জনগাঁথনিগত স্থিৰতা আৰু ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া জনসংখ্যাৰ বৈধ চিন্তা-উদ্বেগক লঘুভাৱে লোৱা নহব ৷"
ইফালে শনিবাৰে নিশা কামজোং জিলা সদৰত সশস্ত্ৰ গোটে গাঁওখনত আক্ৰমণ চলোৱাত তিনিজন টাংখুলৰ নগা নাগৰিক গুলীবিদ্ধ হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: সপ্তমীৰ নিশা পূজা মণ্ডপত পদপিষ্টৰ ঘটনা, বহু লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা, ৩৫ জনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি