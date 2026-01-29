এমাহতে গ্ৰেপ্তাৰ ১৫ বাংলাদেশী, অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভেটা দিবলৈ সাজু সেনা
বি এছ এফ, মালদা আৰক্ষীয়ে উন্মুক্ত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টাক বিফল কৰে । ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত সীমান্তৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ।
Published : January 29, 2026 at 8:01 PM IST
মালদা (পশ্চিমবংগ): বি এছ এফ আৰু মালদা জিলা আৰক্ষীয়ে বিগত এমাহত উন্মুক্ত ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত কেইবাটাও অনুপ্ৰৱেশৰ প্ৰচেষ্টা বিফল কৰি এই সময়ছোৱাতে হাবিবপুৰ থানাৰ অধীনস্থ এলেকাৰ পৰা ১৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে অবৈধ প্ৰৱেশৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে জিলাখনৰ সীমান্তৰ কাষত নিয়োজিত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ মাজত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
মালদা জিলাত বাংলাদেশৰ সৈতে ১৭২ কিলোমিটাৰ সীমা আছে । ইয়াৰে প্ৰায় ৩৪ কিলোমিটাৰ নদী বা জলাশয়ৰে গঠিত । ইয়াৰে প্ৰায় ১৮ কিলোমিটাৰ সম্পূৰ্ণ অসুৰক্ষিত হৈ আছে, কিয়নো চলি থকা ভূমি বিবাদৰ বাবে ইয়াত এতিয়াও কাঁতা তাঁৰৰ বেৰ লগোৱা হোৱা নাই ।
বাংলাদেশ সীমান্তৰক্ষী (বি জি বি)ৰ প্ৰৰোচনাত বাংলাদেশী নাগৰিকে এই অঞ্চলত বি এছ এফ আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সৈতে আগ্ৰাসী ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছ । কিছুদিন পূৰ্বে বি এছ এফে ৩নং কলিয়াচাক ব্লকত কাঁতা তাঁৰৰ বেৰ স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱাত বি জি বিয়ে বাধা দিছিল । দুয়োখন দেশৰ সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত কেইবাখনো বৈঠক হোৱাৰ পাছতো এই অচলাৱস্থা অমীমাংসিত হৈ আছে ।
হাবিবপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত ডাল্লা সীমান্তৰ পৰা এজন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছিল । ঠিক পিছদিনা মালুমভিটা সীমান্তৰ পৰা ধৰা পৰিল আন এজন বাংলাদেশী নাগৰিক । পৰৱৰ্তী সময়ত টিকাপাৰা সীমান্তত তিনিজন লোকক আৰু কেদাৰীপাৰা সীমান্তৰ পৰা পাঁচজনক আটক কৰা হয় ।
সোমবাৰে মাজনিশা বি এছ এফে পান্নাপুৰ সীমান্তৰ পৰা আৰু পাঁচজন বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি, আৰক্ষীক গতাই দিয়ে । চাৰি বছৰ আগতে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি বৰ্তমানলৈকে চেন্নাইত বাস কৰিছিল পাঁচোগৰাকী বাংলাদেশীয়ে ।
ধৃত ব্যক্তিকেইজন হৈছে মহম্মদ কৌছাৰ, মহম্মদ ৰজাব আলী, মহম্মদ ৰবিউল, মহম্মদ আলমান নবী আৰু ৰকি শ্বেখ । আটাইকেইজন বাংলাদেশৰ চাপাই নবাবগঞ্জ জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । জেৰাৰ তেওঁলোকে দিয়া স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি আৰক্ষীয়ে পান্নাপুৰ গাঁৱৰ ৰিপন বিশ্বাস নামৰ এজন ভাৰতীয় যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, যিজনে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ মধ্যভোগী হিচাপে কাম কৰিছিল ।
মঙলবাৰে মালদা জিলা আদালতৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত হাবিবপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰিপন আৰু মহম্মদ ৰজাব আলীক তিনিদিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ বিপৰীতে বাকীসকলক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ বেনাৰ্জীয়ে কয়,"পাঁচজন বাংলাদেশীক জেৰা কৰাৰ অন্তত এজন মধ্যভোগীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ধৃত ব্যক্তিকেইজনে ভাৰতত কি কৰি আছিল আৰু ক'ত আছিল সেই বিষয়ে জানিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । ধৃত ভাৰতীয় যুৱকজনকো জেৰা চলাই থকা হৈছে ।"
ৰাজ্য চৰকাৰলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ: সীমান্তৱৰ্তী ভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে অধিগ্ৰহণ কৰক:
মুখ্য ন্যায়াধীশ সুজয় পল আৰু ন্যায়াধীশ পাৰ্থসাৰথি সেনৰে গঠিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিভাগীয় বিচাৰপীঠে পশ্চিমবংগ চৰকাৰক ইতিমধ্যে সীমান্তৱৰ্তী ভূমি ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বি এছ এফক গতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আদালতে চলি থকা ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত আদালতত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে । তদুপৰি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে ধন আবণ্টন নিদিলে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখ ২ এপ্ৰিলত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ সংমণ্ডল বিচাৰপীঠে দুয়োপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকৰ মতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বিষয়টো বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিব পাৰে । ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ অসুৰক্ষিত অঞ্চলত কেন্দ্রীয় চৰকাৰে কাঁতা তাঁৰৰ বেৰ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বাৰে বাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ কলকাতা ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও একেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰে তাৰ ওপৰত এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলে চকু ৰাখিছে ।