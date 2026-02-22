AI-ত ভাৰতৰ সাফল্যত আপ্লুত বিশ্বনেতা : ‘মন কী বাত’ত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 131 সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠান ৷ অনুষ্ঠানত AI Summit-ৰ কথা উল্লেখ ৷
By ANI
Published : February 22, 2026 at 12:59 PM IST
নতুন দিল্লী : ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান মন কী বাতত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা গ্ল’বেল এ আই ছামিটৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ অংগদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । মন কী বাত অনুষ্ঠানতে তেওঁ কেৰালাৰ এগৰাকী নিৰীহ ছোৱালী আলিন শ্বেৰিন আব্ৰাহামৰ কথাও কয় ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মন কী বাত অনুষ্ঠানত তেওঁ কয় যে গ্ল’বেল এ আই ছামিটত দেশৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । এই এআই সন্মিলনে বিশ্ববাসীক উপকৃত কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "সন্মিলনখনত মই বিশ্বৰ নেতা আৰু টেক চিইঅ'সকলক (Tech CEO) লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছিলো । এআই শীৰ্ষ সন্মিলনৰ প্ৰদৰ্শনীত মই বিশ্বৰ নেতাসকলক আমাৰ বহু বস্তু দেখুৱাইছিলো ।"
এই সন্মিলনৰ কথা আলোকপাত কৰি তেওঁ কয়, ‘‘AI-এ আমাক জীৱ-জন্তুৰ চিকিৎসাত বহুত সহায় কৰিছে ৷ কৃষকসকলে AI-ৰ সহায়ত কেনেকৈ ২৪/৭ তেওঁলোকৰ দুগ্ধপাম আৰু জীৱ-জন্তু নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা হৈছে ।’’
#MannKiBaat has begun. Tune in! https://t.co/skaJLc0Bsy— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংগদানৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কেৰালাৰ এগৰাকী কণমানি ছোৱালীৰ কথা উল্লেখ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘পিতৃ-মাতৃৰ বাবে সন্তান হেৰুৱাতকৈ ডাঙৰ দুখ নাই । একেবাৰে সৰু সন্তানকো হেৰুৱাৰ যন্ত্ৰণাও বহু কষ্টকৰ । মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে আমি কেৰালাৰ এগৰাকী সৰু ছোৱালী আলিন শ্বেৰিন আব্ৰাহামক হেৰুৱালো ।’’
During the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " during the azadi ka amrit mahotsav, i spoke of the ‘panch-pran’ from the red fort. one of them is freedom from the mentality of slavery. today, the country is leaving behind the symbols of slavery and has begun to value… pic.twitter.com/q7ITuL17oA— ANI (@ANI) February 22, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "অংগদানৰ বিষয়ে সজাগতা বাঢ়িছে । চিকিৎসা গৱেষণাকো উৎসাহিত কৰা হৈছে । আলিনৰ দৰে বহুতে অংগদানৰ জৰিয়তে কাৰোবাক দ্বিতীয় জীৱন দিছে ।"
During the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " there is no greater sorrow for any parent than losing one’s own child. the pain of losing a very young child is deeper. just a few days ago, we lost aalin sherin abraham, a little innocent girl from kerala... awareness… pic.twitter.com/BWx2ss6D6G— ANI (@ANI) February 22, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু কয়, "আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত মই লালকিল্লাত মোৰ পাঁচটা প্ৰণৰ (প্ৰতিজ্ঞা) কথা কৈছিলো । ইয়াৰে এটা হৈছে দাসত্বৰ মানসিকতাৰ পৰা মুক্তি । আজি দেশে দাসত্বৰ অৱশিষ্ট এৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতীকক মূল্য দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কাইলৈ ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাষ্ট্ৰপতিত ৰাজাজী মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব । এই প্ৰদৰ্শনী ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১ মাৰ্চলৈ চলিব ।"
In the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " at the summit, i got the opportunity to meet the world leaders and tech ceos. at the ai summit exhibition, i showed myriad things to world leaders... in this summit, it explained how ai is helping us in the treatment of… pic.twitter.com/RY4NPr7pA6— ANI (@ANI) February 22, 2026