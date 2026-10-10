বিশেষ আহ্বানেৰে দেশবাসীলৈ ১২৪ গৰাকী প্ৰাক্তন IAS, IFS বিষয়াৰ পত্ৰ

বিশেষ আহ্বানেৰে দেশবাসীলৈ ১২৪ গৰাকী প্ৰাক্তন IAS, IFS বিষয়াৰ পত্ৰ
নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু SIRৰ সমৰ্থনত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ১২৪ গৰাকী প্ৰাক্তন আমোলা বিষয়াৰ পত্ৰ ৷
Published : October 10, 2026 at 8:44 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এফালে চলিছে প্ৰতিবাদ, আনফালে ১২৪ গৰাকী প্ৰাক্তন IAS,IFS বিষয়াই দেশবাসীক উদ্দেশ্যি বিশেষ পত্ৰ লিখিছে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু SIRৰ সমৰ্থনত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি পত্ৰ লিখিলে ১২৪ গৰাকী প্ৰাক্তন আমোলা বিষয়াই ৷
পত্ৰখনত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে, ভোটাৰ তালিকাৰ বাবে যি SIR প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোট ৰিগিঙৰ প্ৰসংগৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সঠিক তথ্য কাৰোৰে হাতত নাই ৷
পূৰ্বৰ বেলট বক্সৰ প্ৰসংগৰে তেওঁলোকে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে, ভাৰতত পূৰ্বে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত বুথ দখল, বেলট বাকচৰ খেলিমেলি কৰা আৰু নিৰ্বাচানী হিংসাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো প’লিং এজেণ্ট, ইভিএম ছিল কৰা, ষ্ট্ৰং-ৰুমৰ নিৰাপত্তা আৰু ভিভিপেট পৰীক্ষাকে ধৰি বহুস্তৰীয় নিৰীক্ষণ আৰু সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা আছে ৷
তেওঁলোকে বিহাৰ শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, বিহাৰত দীৰ্ঘদিনৰ পাছতে কোনো সমষ্টিতে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱা নাছিল ৷ লগতে ১৯৫১ চনৰ পিছত সৰ্বাধিক হাৰত ভোটদান হৈছিল বিহাৰত ৷ সেয়ে আপুনি জিকিলে ব্যৱস্থাটো সৎ আৰু হাৰিলে ই খেলিমেলি বা ৰিগিং হৈছে বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰে ৷
Former civil servants, including ex-Foreign Secretary Kanwal Sibal, former Ambassadors, and retired IAS officers, issued a joint open letter defending India's electoral integrity. Rejecting claims of "rigged" elections, they urged citizens to trust established multi-party safeguards, respect Supreme Court verdicts, and verify voter rolls rather than damage democratic trust— IANS (@ians_india) October 10, 2026
নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে, একেটা নিৰ্বাচন আয়োগৰ অধীনতে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত যেতিয়া কেন্দ্ৰত বিজেপি শাসন থকাৰ পাছতো কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাস্ত হৈছে ৷ লগতে সংসদীয় নিৰ্বাচনটো বহু সমষ্টি হেৰুৱাইছে ৷ তেনে স্থলত ভোট চুৰিৰ বিষয়টো অপ্ৰাসংগিক ৷
সেই পত্ৰখনত স্বাক্ষৰ কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত আছে প্ৰাক্তন বৈদেশিক সচিব কনৱাল চিবাল আৰু প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰডি কাপুৰ, সমীৰেন্দ্ৰ চেটাৰ্জী, গোপাল কৃষ্ণ, বিবেক ভাৰদ্বাজ আৰু নৱনীত সেহগল ।
লগেত পঢ়ক: সাংসদ পদ অব্যাহত ৰখাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই: আকোইজামৰ পদত্যাগ দাবী মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ